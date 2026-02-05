Sabato 7 febbraio alle ore 15:00 riflettori puntati sulla Stadio Benito Stirpe con i padroni di casa del Frosinone al secondo posto del campionato di calcio cadetto che ospitano la capolista Venezia in grande forma, per questa 23° giornata di Serie B. Pronostico Frosinone-Venezia 7 febbraio 2026.

Pronostico Frosinone-Venezia 7 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Frosinone-Venezia, match della 23° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Frosinone è attualmente al 2° posto con 46 punti, a -1 dai lagunari che potrebbe superare in caso di successo interno. I ciociari arrivano dal 1-1 sul campo dell’Entella, e da 5 turni alternano un pareggio ad una vittoria, ma le X sono arrivate in trasferta, visto che in casa il Frosinone ha sempre vinto nelle ultime 4, portando il proprio rendimento ad un ottimo 7-2-1 con 21 gol segnati e solo 7 concessi in 10 partite interne.

Il 2-1 dello scorso turno contro la Carrarese ha portato a 7 le vittorie consecutive di un Venezia letteralmente in stato di grazia, che si è così meritata il primo posto in classifica nel campionato di calcio cadetto, giustamente visto che in una prima parte di stagione caratterizzata da tanta incertezza e da alti e bassi delle principali protagoniste, ha visto emergere i lagunari come la squadra più costante, anzi, l’unica di recente. Il Venezia al momento vanta il miglior attacco con 44 gol all’attivo, e anche una delle migliori difese con 19 gol concessi, proprio come il Frosinone (che in attacco è 2° con 40 reti a referto).

Probabili Formazioni Frosinone-Venezia

Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Monterisi, Calvani, Marchizza; Calò, Cichella, Gelli; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Alvini.

Venezia (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Svoboda, Haps; Hainaut, Kike Pérez, Busio, Doumbia, Sagrado; Yeboah, Adorante. Allenatore: Stroppa.

Guida TV Calcio: dove vedere Frosinone-Venezia?

La sfida tra Frosinone e Venezia si gioca sabato 7 febbraio, con calcio di inizio fissato alle 15:00. La gara è trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Ma non è l’unica opzione: il match si può seguire anche su Amazon Prime Video, abbonandosi al servizio a pagamento LaB Channel.

Migliori quote per Frosinone-Venezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Frosinone-Venezia

Abbiamo parlato del fattore campo e di quanto sia stato importante per il Frosinone finora, e specialmente di recente con 4 vittorie di fila. La possibilità di uno scontro diretto al vertice da giocare sotto il pubblico amico non è da perdere per il Frosinone che deve riscattare lo 0-3 dell’andata in Laguna. Lo prendiamo con la scommessa Asian Handicap su Bet365, che in caso di pareggio ci farà comunque incassare metà puntata, ma pensiamo che il Frosinone potrà giocarsi le sue carte di vittoria, fermando la corsa veneziana.

PRONOSTICO: FROSINONE (0, +0.5 AH) @1.90

Risultato Esatto Finale per Frosinone-Venezia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-3.

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (12-7-1, +3.03)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅

Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌

Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.