Pronostico Avellino-Frosinone: analisi, formazioni, quote e scommesse 24° giornata di Serie B del 11-02-2026

10 Febbraio 2026

Turno infrasettimanale anche per il campionato di calcio cadetto con la 24° giornata di Serie B che si aprirà con i primi match di martedì 10 febbraio, ma a noi interessa la sfida di mercoledì, ore 20:00, dallo Stadio Partenio. Pronostico Avellino-Frosinone 11 febbraio 2026.

Pronostico Avellino-Frosinone 11 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Avellino-Frosinone, match della 24° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Frosinone ha rallentato con 1 sola vittoria nelle ultime 4 giornate di campionato, con i ciociari che hanno perso lo scontro diretto al vertice con un Venezia incontenibile che è passato anche in casa dei Ciociari che ora si spostano in Irpinia per cercare di ritrovare la vittoria, e per tornare al 2° posto dopo essere stati scavalcati dal Monza nel fine settimana.

L’Avellino a sua volta non se la passa bene con 3 sconfitte nelle ultime 4 giornate, compreso l’1-2 del fine settimana a Monza. Gli irpini hanno un grosso problema in difesa visto che con 37 gol al passivo hanno il secondo peggior reparto del campionato cadetto (solo il fanalino di coda Pescara fa peggio con 46 reti al passivo).

Probabili Formazioni Avellino-Frosinone

Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Sgarbi, Palumbo, Armellino, Besaggio, Sala; Sounas; Biasci, Patierno. Allenatore: Biancolino.

Frosinone (3-4-3): Palmisani; Cittadini, Calvani, Bracaglia; Oyono, Calo, Koutsoupias, Corrado; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Alvini.

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Avellino-Frosinone?

Avellino-Frosinone si gioca allo stadio Partenio-Lombardi con fischio d’inizio alle 20:00 di mercoledì 11 febbraio. La trasmissione in diretta e in streaming della sfida è prevista su DAZN, previa sottoscrizione di abbonamento. Diretta streaming anche attraverso il canale LaB Channel, che viene distribuito su Prime Video e OneFootball TV.

Migliori quote per Avellino-Frosinone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Avellino-Frosinone
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.003.402.30
3.303.102.30
3.303.052.25
3.253.152.25
3.353.052.30

Le nostre scommesse su Avellino-Frosinone

Abbiamo già detto dei problemi difensivi dell’Avellino che tra l’altro in casa è la miglior squadra da Over con O/U 8-3 e 4 Over di fila (3.2 gol totali di media nei match al Partenio in questa stagione). Dopo 6 precedenti consecutivi da Under (compreso il 2-0 dell’andata del Frosinone in casa), questa volta puntiamo su almeno 3 gol totali.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.80

Risultati Esatto Finale Avellino-Frosinone

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (12-8-1, +2.03)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌

