12 Marzo 2026

Il campionato di calcio cadetto è in campo nel fine settimana con la 30° giornata di Serie B, e per le nostre scommesse ci siamo concentrati sulla sfida di sabato pomeriggio allo Stadio Manuzzi in Romagna. Pronostico Cesena-Frosinone 14 marzo 202.

Pronostico Cesena-Frosinone 14 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cesena-Frosinone match della 30° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Cesena cerca di rimanere disperatamente attaccata al treno playoffs per il ritorno in Serie A, ma al momento i romagnoli sono all’8° e ultimo posto valido, con 39 punti, solo a +2 sul Sudtirol. Il Cesena non vince ormai da 6 giornate di campionato, con 2 pareggi (incluso il più recente 0-0 a Modena) e 4 sconfitte.

Il Frosinone punta ancora alla promozione diretta per tornare nella massima serie, al momento a -2 dal Monza al 2° posto. Dopo una striscia di 3 sconfitte che avevano rallentato il cammino, i ciociari sono tornati al successo lo scorso turno, approfittando di un avversario in difficoltà (la Samp che ha cambiato allenatore dopo quel ko), battuto 3-0.

Probabili formazioni Cesena-Frosinone

Cesena 3-4-2-1 Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma; Berti, Antonucci; Shpendi
Frosinone 3-4-2-1 Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono, Darboe, Gelli, Marchizza; Partipilo, Ambrosino; Pecorino

Guida TV Calcio: dove vedere Cesena-Frosinone?

La partita di Serie B tra Cesena e Frosinone sarà trasmessa in diretta sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 in streaming live e on-demand su DAZN.

Migliori quote su Cesena-Frosinone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Cesena-Frosinone
13/03/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.803.402.35
2.703.502.50
2.803.452.35
2.803.402.35
2.753.502.35

Le nostre scommesse su Cesena-Frosinone

Queste sono due delle migliori squadre da Over del campionato. Il Frosinone è 3° per match con almeno 3 reti totali (O/U 17-12 con 2.9 gol totali di media); il Cesena è subito dietro al 4° posto con O/U 16-13 (2.7 gol totali. I romagnoli hanno messo insieme 3 Over di fila nelle ultime prestazioni interne (al Manuzzi vediamo 2.9 gol totali di media). All’andata 3-1 per il Frosinone, speriamo in un altro match da almeno 3 gol totali. 

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.68

Risultato Esatto Finale Cesena-Frosinone

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-3, 0-3.

