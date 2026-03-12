Il campionato di calcio cadetto è in campo nel fine settimana con la 30° giornata di Serie B, e per le nostre scommesse ci siamo concentrati sulla sfida di sabato pomeriggio allo Stadio Manuzzi in Romagna. Pronostico Cesena-Frosinone 14 marzo 202.
Pronostico Cesena-Frosinone 14 marzo 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Cesena-Frosinone match della 30° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Il Cesena cerca di rimanere disperatamente attaccata al treno playoffs per il ritorno in Serie A, ma al momento i romagnoli sono all’8° e ultimo posto valido, con 39 punti, solo a +2 sul Sudtirol. Il Cesena non vince ormai da 6 giornate di campionato, con 2 pareggi (incluso il più recente 0-0 a Modena) e 4 sconfitte.
Il Frosinone punta ancora alla promozione diretta per tornare nella massima serie, al momento a -2 dal Monza al 2° posto. Dopo una striscia di 3 sconfitte che avevano rallentato il cammino, i ciociari sono tornati al successo lo scorso turno, approfittando di un avversario in difficoltà (la Samp che ha cambiato allenatore dopo quel ko), battuto 3-0.
Probabili formazioni Cesena-Frosinone
|Cesena
|3-4-2-1
|Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma; Berti, Antonucci; Shpendi
|Frosinone
|3-4-2-1
|Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono, Darboe, Gelli, Marchizza; Partipilo, Ambrosino; Pecorino
Guida TV Calcio: dove vedere Cesena-Frosinone?
La partita di Serie B tra Cesena e Frosinone sarà trasmessa in diretta sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 in streaming live e on-demand su DAZN.
Migliori quote su Cesena-Frosinone
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Cesena-Frosinone
|
13/03/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.80
|3.40
|2.35
|2.70
|3.50
|2.50
|2.80
|3.45
|2.35
|2.80
|3.40
|2.35
|2.75
|3.50
|2.35
Le nostre scommesse su Cesena-Frosinone
Queste sono due delle migliori squadre da Over del campionato. Il Frosinone è 3° per match con almeno 3 reti totali (O/U 17-12 con 2.9 gol totali di media); il Cesena è subito dietro al 4° posto con O/U 16-13 (2.7 gol totali. I romagnoli hanno messo insieme 3 Over di fila nelle ultime prestazioni interne (al Manuzzi vediamo 2.9 gol totali di media). All’andata 3-1 per il Frosinone, speriamo in un altro match da almeno 3 gol totali.
PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.68
Risultato Esatto Finale Cesena-Frosinone
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-3, 0-3.
Risultati Scommesse Serie B 2025-2026
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (16-10-1, +3.26)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
Modena-Carrarese: 1 @1.70✅
Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅
Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌
Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌
Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅
