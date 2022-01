Pronostici Serie B: recuperi e 19a giornata del campionato cadetto

Serie B 19a giornata, arrivano giorni intensi per il campionato di calcio cadetto in campo da giovedì con un paio di recuperi della 18° giornata e poi da venerdì e nel weekend si torna col 19° turno completo.

I recuperi della 18a giornata di giovedì

Giovedì sera alle 20:30 si giocano in contemporanea due recuperi della 18a giornata. Al Ciro Vigorito, il Benevento di Caserta ospita il Monza di Giovanni Stroppa: entrambe le formazioni sono in piena lotta playoff con 31 punti, alla pari con il Lecce. In palio, dunque, ci sono 3 punti che potrebbero rendere la classifica ancora più interessante, poiché il Brescia, che occupa attualmente la seconda piazza che dà titolo alla promozione diretta in Serie A, si trova a quota 34. Le due formazioni non si sono mai affrontate prima in Serie B: nei 5 precedenti tra Lega Pro e Coppa Italia, 3 vittorie del Benevento, una del Monza e un pari.

Anche il Lecce di Marco Baroni ha la possibilità di puntare alla seconda piazza ospitando tra le mura amiche il Vicenza di Cristian Brocchi, che al momento occupa l’ultima posizione con 7 punti. Sulla carta non ci sarebbe partita tra le due formazioni, ma i biancorossi veneti potranno contare sul nuovo innesto in attacco Teodorczyk, proveniente dall’Udinese, per provare a tornare da una trasferta difficile con punti importanti in chiave salvezza.

Serie B 19a giornata: l’anticipo del venerdì

La 19a giornata prende il via venerdì 14 gennaio alle 20.30 con l’anticipo tra Ternana-Ascoli. Le due formazioni hanno rispettivamente 23 e 26 punti, e potrebbero uscire da questa gara con nuove ambizioni. Nelle ultime 5 gare ufficiali, Sottil e i suoi hanno ottenuto però solo 5 punti, incassando due sconfitte consecutive prima di questa gara, mentre i ragazzi di Lucarelli nello stesso parziale hanno perso una sola volta, incassando un punto in più.

Vediamo tutte le quote 1X2 di SNAI per la 19° giornata.

14-01-2022

Ternana – Ascoli 2,05 3,20 3,70

15-01-2022

Cittadella – Cosenza 1,60 3,70 5,75

Cremonese – Como 1,70 3,50 5,25

Parma – Crotone 1,87 3,35 4,25

Reggina – Brescia 3,05 3,10 2,40

Pisa – Frosinone 2,50 3,05 2,90

16-01-2022

Monza – Perugia 2,10 3,20 3,55

Pordenone – Lecce 4,25 3,35 1,87

Spal – Benevento 3,10 3,30 2,25

Vicenza – Alessandria 2,45 3,30 2,85

Serie B 19a giornata: le sfide di sabato

Il programma prosegue sabato con 5 sfide, quattro delle quali si giocano in contemporanea alle 14:00. Il Cittadella di Gorini, in piena lotta playoff con 29 punti e che non perde da 8 turni, ospita il Cosenza di Occhiuzzi, che è 17° con 16 punti e non vince una partita dal 27 ottobre. La Cremonese di Pecchia (32), invece, cerca la quarta vittoria consecutiva contro il Como (25) con l’obiettivo agguantare la seconda piazza dopo la bella rimonta effettuata negli ultimi turni giocati nel 2021. I lariani vengono comunque da un ciclo di 5 partite in cui hanno perso una sola volta.

Dopo aver centrato la prima vittoria dell’era Iachini contro l’Alessandria il 19 dicembre, il Parma ha la possibilità di ottenere il bis tra le mura amiche contro il Crotone (terzultimo a quota 11). I Ducali vogliono rientrare nella lotta per i playoff, mentre i calabresi devono tirarsi fuori dalle sabbie mobili dopo l’importante vittoria contro il Pordenone. Il pari non servirebbe a nessuno e gli unici due precedenti, risalenti alla passata edizione della Serie A, sono stati vinti entrambi dai calabresi (2-1 allo Scida e 3-4 al Tardini).

Per il Brescia di Filippo Inzaghi difficile trasferta in casa della Reggina di Toscano (23). Con il nuovo tecnico, i calabresi hanno pareggiato contro il Como prima della sosta, interrompendo una serie di 5 sconfitte consecutive che hanno portato all’esonero di Aglietti e alla perdita delle posizioni che contano in classifica. Lo scorso anno, vittoria degli amaranto al Granillo per 2-1, mentre per trovare una vittoria delle Rondinelle sullo Stretto bisogna tornare al 2013 (0-1).

Serie B 19a giornata: big match Pisa-Frosinone

Chiude il programma del sabato il big match delle 16:15 tra la capolista Pisa e il Frosinone, attualmente ottavo ma con una sola lunghezza di vantaggio sulle dirette inseguitrici. I toscani vengono da uno score importante nelle ultime 5 uscite con 4 vittorie e un pareggio, mentre i ciociari hanno perso una sola volta nello stesso parziale, ma conquistando anche una sola vittoria (3 pareggi).

Serie B 19a giornata: i posticipi domenicali

Domenica sono tre le gare in concomitanza alle 16:15, con il Monza che dovrà fare i conti con il Perugia di Alvini, una formazione che non perde da sette partite di fila e che con 27 punti si trova a ridosso della lotta playoff. Solo 4 precedenti tra le due formazioni, con 3 vittorie del Perugia e un pari (nessun successo dei brianzoli).

Impegno sulla carta meno gravoso per il Lecce, che affronta in trasferta il Pordenone di Tedino, solo 8 punti e penultimo in classifica. Situazione disperata quella dei friulani, per i quali il pari non conta. Debutto sulla panchina della Spal (20 punti) per Venturato, che, dopo aver rilevato lo spagnolo Clotet, dovrà subito vedersela con un grosso calibro come il Benevento. Alle 18:30 chiude il programma Vicenza-Alessandria, con gli ospiti attualmente sedicesimi con 17 punti e desiderosi di superare le 3 sconfitte rimediate nelle ultime 4 gare.

Tutte le quote antepost di Serie B

Serie B 2021/2022

Pisa 3,50

Benevento 4,50

Lecce 4,50

Monza 5,50

Brescia 5,50

Cremonese 7,50

Frosinone 20

Cittadella 20

Perugia 33

Parma 50

Ascoli 50

Ternana 75

Como 75

Reggina 75

Spal 100

Alessandria 500

Cosenza 2.000

Crotone 2.000

Pordenone 3.000

Vicenza 3.000

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 2,25 1,00

Alessandria Promossa S/N 33 1,00

Ascoli Promossa S/N 7,50 1,00

Benevento Promossa S/N 1,85 1,00

Brescia Promossa S/N 2,25 1,00

Cittadella Promossa S/N 5,50 1,00

Como Promossa S/N 15 1,00

Cosenza Promossa S/N 50 1,00

Cremonese Promossa S/N 3,50 1,00

Crotone Promossa S/N 100 1,00

Frosinone Promossa S/N 5,50 1,00

Lecce Promossa S/N 1,85 1,00

Lr Vicenza Promossa S/N 250 1,00

Parma Promossa S/N 7,50 1,00

Perugia Promossa S/N 6,50 1,00

Pisa Promossa S/N 1,75 1,00

Pordenone Promossa S/N 250 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 15 1,00

Spal Promossa S/N 20 1,00

Ternana Promossa S/N 15 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Ac Monza Retrocessa S/N 75 1,00

Alessandria Retrocessa S/N 1,45 1,00

Ascoli Retrocessa S/N 10 1,00

Benevento Retrocessa S/N 100 1,00

Brescia Retrocessa S/N 75 1,00

Cittadella Retrocessa S/N 25 1,00

Como Retrocessa S/N 7,50 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,35 1,00

Cremonese Retrocessa S/N 50 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,20 1,00

Frosinone Retrocessa S/N 25 1,00

Lecce Retrocessa S/N 100 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,05 1,00

Parma Retrocessa S/N 10 1,00

Perugia Retrocessa S/N 15 1,00

Pisa Retrocessa S/N 150 1,00

Pordenone Retrocessa S/N 1,05 1,00

Reggina 1914 Retrocessa S/N 7,50 1,00

Spal Retrocessa S/N 6,50 1,00

Ternana Retrocessa S/N 7,50 1,00

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.A.