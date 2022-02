Pronostici Serie B 24a giornata nel fine settimana con big match Brescia-Frosinone

Serie B 24a giornata, dopo il turno infrasettimanale torna subito in campo nel weekend il campionato di calcio cadetto in Italia nel fine settimana.

Serie B 24a giornata: le prime partite di sabato

Allo U-Power Stadium di Monza va in onda il match d’alta quota tra i padroni di casa allenati da Giovanni Stroppa e il Pisa di Luca D’Angelo. I brianzoli si trovano attualmente al 5° posto con 41 punti e uno score di 3 vittorie (una sconfitta) negli ultimi 4 turni, mentre i toscani nello stesso parziale non hanno mai vinto, portando a casa 4 pareggi confermando la migliore difesa (18 reti subite), ma un attacco inceppato (solo 3 reti fatte nel parziale).

Al Tardini di Parma, i padroni di casa continuano a cercare una continuità mai trovata ospitando la Ternana: le due formazioni sono appaiate a quota 28 punti e sono reduci entrambe da una sconfitta. In palio ci sono tre punti pesantissimi per dare un senso alla stagione: all’andata, vittoria per 3-1 degli umbri.

Si riaffaccia alla top 8 della graduatoria l’Ascoli di Sottil che, dopo aver vinto a Benevento, ospita l’Alessandria che si trova a ridosso della zona calda della graduatoria ed è reduce da una sconfitta e tre pareggi. L’unico precedente tra le due formazioni è la sfida dell’andata vinta dai bianconeri in trasferta per 3-1.

Vicenza-Spal, Reggina-Pordenone e Perugia-Cremonese

Dopo due pareggi di fila (il secondo contro il Pisa per 2-2) il Vicenza ospita la Spal con l’obiettivo di fare tre punti che potrebbero essere decisivi per la salvezza. I ferraresi vengono da un periodo tutt’altro che positivo, con due sconfitte di fila e solo 3 punti maturati nelle ultime 5 gare di campionato. Sono 7 i precedenti tra le due squadre, con il Vicenza che ha vinto solo una volta.

La Reggina di Stellone (29 punti), dopo aver ottenuto la seconda vittoria consecutiva proprio contro la Spal, cerca il tris in casa contro il Pordenone fanalino di coda (12), che invece ha perso entrambe le ultime due uscite. I friulani non hanno mai vinto contro gli amaranto, che in 3 precedenti hanno vinto una volta e pareggiato 2 (inclusa la sfida dell’andata, 1-1).

Chiude il programma del sabato l’impegno della nuova capolista, la Cremonese, che fa visita al Perugia. Entrambe le formazioni vengono da tre vittorie consecutive, denotando un ottimo stato di forma, ma i grigiorossi non dovranno cullarsi dei 7 punti di vantaggio, poiché gli umbri del bomber De Luca (9 reti fin qui) hanno dimostrato fin qui di poter fare male a chiunque, tanto da battere all’andata la stessa Cremonese per 3-0 in trasferta.

Serie B 24a giornata: big match Brescia-Frosinone

Domenica il resto del turno si gioca alle 15:30 e i fari saranno puntati soprattutto su Brescia-Frosinone. Le Rondinelle di Pippo Inzaghi si sono riportate a -1 dalla vetta con la vittoria in casa del Crotone, mentre i Ciociari sono scivolati al 6° posto dopo le ultime due sconfitte consecutive.

All’andata, la contesa si è conclusa con il punteggio di 2-2, esattamente come l’ultimo pareggio più recente prima di quello scontro, risalente nientemeno che al 2008.

Serie B 24a giornata: le partite di domenica

Il Lecce di Baroni, 43 punti e miglior attacco del campionato (10 reti a testa per Strefezza e Coda), proverà a riprendersi la vetta ospitando il Crotone di Modesto, che con le ultime due sconfitte consecutive è rimato incollato alla terzultima posizione che porta direttamente in Serie C. all’andata la sfida dello Scida non ha avuto storia, con i salentini ad imporsi per 3-0.

Proverà a risollevarsi il Benevento di Lapadula (9 gol), che con 3 pareggi e 2 sconfitte negli ultimi 5 turni è scivolato al 7° posto. Il Cittadella sarà comunque un cattivo cliente per i campani: i ragazzi di Gorini sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno contro il Pordenone e ora sono a 2 punti dalle Streghe. Una vittoria porterebbe al sorpasso e all’aggancio della zona playoff.

Chiude il programma il match tra Como-Cosenza con i lombardi che si trovano in una situazione di classifica decisamente più tranquilla rispetto ai calabresi (3 punti negli ultimi 5 turni, frutto di 3 pari e 2 sconfitte). All’andata, vittoria per 2-0 in favore dei silani, che hanno vinto tutti e tre gli ultimi confronti diretti contro i comaschi.

Vediamo le quote 1X2 di SNAI sul prossimo turno e a seguire le quote antepost.

19-02-2022

Ascoli – Alessandria 2,20 3,00 3,60

Monza – Pisa 2,00 3,15 4,00

Parma – Ternana 2,05 3,20 3,75

Reggina – Pordenone 2,05 3,15 3,85

Vicenza – Spal 2,50 3,00 3,00

Perugia – Cremonese 2,75 2,90 2,80

20.02-2022

Brescia – Frosinone 2,55 3,00 2,95

Cittadella – Benevento 2,90 3,00 2,55

Como – Cosenza 1,87 3,25 4,50

Lecce – Crotone 1,55 4,00 5,75

Tutte le quote antepost sulla Serie B

Serie B 2021/2022

Lecce 3,00

Cremonese 3,50

Brescia 5,00

Monza 7,50

Pisa 7,50

Benevento 10

Frosinone 12

Perugia 20

Ascoli 33

Cittadella 75

Parma 100

Ternana 100

Como 100

Reggina 150

Spal 500

Alessandria 1.000

Cosenza 2.000

Crotone 2.000

Vicenza 3.000

Pordenone 3.000

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 2,50 1,00

Alessandria Promossa S/N 100 1,00

Ascoli Promossa S/N 5,50 1,00

Benevento Promossa S/N 3,50 1,00

Brescia Promossa S/N 1,85 1,00

Cittadella Promossa S/N 7,00 1,00

Como Promossa S/N 12 1,00

Cosenza Promossa S/N 150 1,00

Cremonese Promossa S/N 1,75 1,00

Crotone Promossa S/N 350 1,00

Frosinone Promossa S/N 4,50 1,00

Lecce Promossa S/N 1,50 1,00

Lr Vicenza Promossa S/N 500 1,00

Parma Promossa S/N 8,50 1,00

Perugia Promossa S/N 4,50 1,00

Pisa Promossa S/N 3,00 1,00

Pordenone Promossa S/N 500 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 15 1,00

Spal Promossa S/N 50 1,00

Ternana Promossa S/N 20 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Ac Monza Retrocessa S/N 250 1,00

Alessandria Retrocessa S/N 2,00 1,00

Ascoli Retrocessa S/N 33 1,00

Benevento Retrocessa S/N 150 1,00

Brescia Retrocessa S/N 250 1,00

Cittadella Retrocessa S/N 25 1,00

Como Retrocessa S/N 8,50 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,35 1,00

Cremonese Retrocessa S/N 250 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,20 1,00

Frosinone Retrocessa S/N 100 1,00

Lecce Retrocessa S/N 500 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,15 1,00

Parma Retrocessa S/N 15 1,00

Perugia Retrocessa S/N 50 1,00

Pisa Retrocessa S/N 250 1,00

Pordenone Retrocessa S/N 1,05 1,00

Reggina 1914 Retrocessa S/N 5,50 1,00

Spal Retrocessa S/N 2,50 1,00

Ternana Retrocessa S/N 6,50 1,00

