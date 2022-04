Pronostici Calcio Serie B: 32a giornata col big match Lecce-Frosinone

Serie B 32a giornata, si torna in campo col campionato di calcio cadetto nel fine settimana del 2 e 3 marzo 2022. Da non perdere il big match Lecce-Frosinone.

Serie B 32a giornata: le prime partite del sabato

Sfida da zona retrocessione tra Alessandria-Spal. Gli uomini di Moreno Longo non arrivano a questa sfida nelle migliori condizioni: i piemontesi, infatti, hanno conquistato solo due punti nelle ultime otto giornate e nell’ultima giornata, contro la Ternana, è arrivata la terza sconfitta consecutiva per 3-0. Per trovare l’ultimo successo dell’Alessandria bisogna tornare indietro di oltre due mesi. Sono solo 7 i precedenti tra i due club, con due vittorie dell’Alessandria, una sola della Spal e quattro pareggi. Solo uno di questi si è disputato in Serie B, quello dell’andata, terminato 2-3 in favore della squadra di Longo.

Ascoli-Pordenone, sulla carta è una partita senza storia. I padroni di casa sono reduci da un inaspettato 2-0 in casa di un Vicenza alla disperata ricerca di punti salvezza. Gli uomini di Sottil si trovano ora all’ottavo posto in classifica, a 3 lunghezze di distanza dal Perugia e a 5 dal Cittadella, ma per continuare a coltivare il sogno promozione non possono permettersi passi falsi contro il fanalino di coda del campionato. Il Pordenone è reduce da un clamoroso pareggio casalingo contro il Brescia, che è costato la panchina a Filippo Inzaghi. Le statistiche pendono dalla parte degli ascolani, che non perdono in casa da 5 turni, ma che all’andata si sono imposti di misura per 0-1 con l’unica marcatura di giornata realizzata da Salvi.

Cittadella-Ternana, scontro diretto

Cittadella-Ternana invece è un vero e proprio scontro diretto, con le due squadre separate solamente da tre punti in classifica. I ragazzi allenati da Gorini sono reduci da cinque partite senza vittorie, con una brutta sconfitta, nell’ultimo turno disputato contro il Pisa. Nonostante ciò, le sole cinque lunghezze di distanza dall’Ascoli consentono ancora di poter sognare la promozione in Serie A. La Ternana di Lucarelli, che va in rete da otto giornate consecutive, è invece reduce dalla netta vittoria per 3-0 contro l’Alessandria, e nelle ultime 3 partite ha portato a casa 7 punti, permettendo ai propri tifosi di vivere un finale di stagione tranquillo. Il match d’andata, terminato sul punteggio di 1-1, ha messo in luce un grande equilibrio tra le due squadre. Attenzione ad un altro GOL SI @1.75.

Serie B 32a giornata: le altre sfide del sabato

Un Parma in un buon momento, ma reduce da una stagione altalenante, si presenta in casa di un Cosenza alla disperata ricerca di punti. La sconfitta rimediata nel derby calabrese contro la Reggina nell’ultima gara di campionato, però, ha complicato notevolmente i piani degli uomini di Zaffaroni.Nelle ultime quattro partite il Cosenza è stato in grado di ottenere un solo punto. Solamente due i precedenti tra i due club, con una vittoria del Parma, in Coppa Italia, il 25 novembre 2020 e un pareggio per 1-1 nel match d’andata.

La Cremonese, reduce da una brillante vittoria per 2-0 contro la Spal, ospita la Reggina, galvanizzata dal successo del Granillo contro i cugini del Crotone. I padroni di casa, in vetta alla classifica a +1 dal Lecce e +2 dal Monza, vogliono la promozione diretta in Serie A, mentre gli uomini di Stellone sono a -6 dalla zona play off. La Cremonese, che nelle ultime 11 partite ne ha persa solo una, non vuole fermarsi, specie contro una squadra, la Reggina, che lontano dal Granillo, nel 2022, ha ottenuto solamente un successo. All’andata vittoria per 1-2 della squadra di Pecchia.

Benevento-Pisa, sfida ad alta quota tra la sesta e la seconda forza del campionato. I campani non stanno attraversando un momento particolarmente positivo. In rialzo le quotazioni del Pisa, in grado di risollevarsi dopo la sconfitta di Ascoli, grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta contro il Cittadella. La squadra di D’Angelo, a -1 dalla vetta e a +1 dal Monza, vuole terminare la stagione nei primi due posti per ottenere la promozione diretta in Serie A.

Serie B 32a giornata: Big match Lecce-Frosinone

Il Lecce, in una fase della stagione non particolarmente brillante, con 4 pareggi nelle ultime 4 partite, ospita un Frosinone lanciato in ottica play off. Nell’ultima sfida di Parma la squadra di Baroni ha ottenuto un pareggio a reti bianche, complice anche un reparto d’attacco meno concreto rispetto al solito. Nonostante ciò, per i pugliesi, solamente a tre lunghezze di distacco dalla capolista Cremonese, è ancora lecito sognare la promozione diretta nella massima serie.

L’avversario di giornata, però, non è certamente dei più semplici da affrontare. Il Frosinone, infatti, è reduce da un meritatissimo successo per 2-0 nello scontro diretto contro il Benevento, grazie alla rete di Ricci e all’autogol di Vogliacco. Pareggio senza reti nella sfida d’andata dello scorso 20 novembre.

I salentini sono favoriti @1.85 di quota rispetto al @4.10 per un affermazione corsara del Frosinone. Attenzione ad un altro pareggio con la X offerta @3.30, dopo lo 0-0 riportato anche all’andata.

Serie B 32a giornata: le partite di domenica

Il Brescia ospita il Vicenza dopo una rivoluzione interna voluta dal presidente Cellino che ha deciso di chiamare Eugenio Corini al posto di Inzaghi. Il Vicenza, invece, arriva a questa sfida galvanizzato dal netto successo per 2-0 ottenuto contro l’Ascoli e dalle tre vittorie negli ultimi sei incontri, che hanno permesso agli uomini di Brocchi di riagganciare la zona play out. All’andata vittoria esterna dei lombardi per 2-3.

Il Como, ormai salvo e senza ambizioni playoff, ospita un Monza che, a -2 dalla vetta, sogna la promozione diretta in Serie A. Gli uomini di Giacomo Gattuso, però, hanno conquistato 5 punti nelle ultime 3 partite, con la ciliegina sulla torta rappresentata dal recente successo per 0-1 sul campo del Perugia. Il Monza di Stroppa arriva a questo match dopo aver collezionato quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali di misura contro il Crotone. Le statistiche sono dalla parte degli ospiti: il Como, infatti, ha vinto solo una delle ultime nove sfide casalinghe, mentre in trasferta il Monza vince da quattro partite. All’andata vittoria di misura di Paletta e compagni, grazie alla rete in extremis di Barberis al minuto 95. Puntiamo su un altra vittoria del MONZA @1.85 nella vicina trasferta comasca.

Il Crotone, con poche speranze di salvezza dopo la sconfitta ottenuta contro il Monza, ospita il Perugia, che a -3 dall’Ascoli spera ancora di poter raggiungere la zona play off. Anche gli ospiti, però, non stanno vivendo un momento particolarmente positivo, come dimostra il solo punto ottenuto negli ultimi due incontri.

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

02-04-2022

Alessandria – Spal 2,55 3,05 2,90

Ascoli – Pordenone 1,73 3,50 5,00

Cittadella – Ternana 2,35 3,20 3,10

Cosenza – Parma 3,45 3,25 2,15

Cremonese – Reggina 1,60 3,70 6,00

Lecce – Frosinone 1,90 3,35 4,25

Benevento – Pisa 2,35 2,95 3,25

03-04-2022

Brescia – Vicenza 1,70 3,70 4,75

Como – Monza 4,25 3,50 1,83

Crotone – Perugia 2,70 3,10 2,70

Quote Antepost Serie B

Serie B 2021/2022

Cremonese 2,75

Lecce 3,50

Monza 4,50

Pisa 4,50

Brescia 10

Benevento 10

Frosinone 25

Testa A Testa Rs 2021/2022

Ac Monza – Lecce 2,10 1,65

Benevento – Brescia 1,85 1,85

Cosenza – Alessandria 2,30 1,55

Reggina 1914 – Ternana 1,80 1,90

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 1,85 1,00

Ascoli Promossa S/N 7,50 1,00

Benevento Promossa S/N 2,50 1,00

Brescia Promossa S/N 2,50 1,00

Cittadella Promossa S/N 15 1,00

Como Promossa S/N 50 1,00

Cremonese Promossa S/N 1,60 1,00

Frosinone Promossa S/N 5,50 1,00

Lecce Promossa S/N 1,65 1,00

Parma Promossa S/N 50 1,00

Perugia Promossa S/N 10 1,00

Pisa Promossa S/N 1,85 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 33 1,00

Ternana Promossa S/N 50 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Alessandria Retrocessa S/N 1,45 1,00

Como Retrocessa S/N 50 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,35 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,10 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,35 1,00

Parma Retrocessa S/N 50 1,00

Spal Retrocessa S/N 7,50 1,00

Ternana Retrocessa S/N 50 1,00

