Quote Serie B 28 dicembre 2022. Il campionato cadetto arriva alla pausa col Frosinone campione d’inverno e favorito per la promozione, ma si rilancia anche il Genoa con Gilardino. Il Pisa non perde più mentre il Cagliari riparte da Claudio Ranieri.

Quote Serie B 28 dicembre 2022: Frosinone favorito, ma bene anche il Genoa con Gilardino

Tre campioni del mondo in vetta alla classifica della Serie B. Si tratta di Fabio Grosso, Filippo Inzaghi e Alberto Gilardino che rispettivamente con Frosinone, Reggina e Genoa vedono da vicino la promozione in Serie A. Il Frosinone resta in vetta alla classifica del campionato di Serie B con 39 punti, a +3 dalla Reggina, diretta inseguitrice. Balzo in avanti del Genoa, che conquista il terzo posto in solitaria con 33 punti, staccando così il Bari, fermo a quota 30. Grande bagarre in zona playoff, con 4 squadre in 3 punti (Pisa 29, Parma 27, SudTirol 26, Ternana 26).

Per gli esperti di Stanleybet i favoriti sono i ciociari di mister Grosso, campioni d’inverno, offerti @2. Alle spalle del Frosinone si piazza il Genoa, rinato sotto la cura Gilardino: il pronto ritorno in massima serie dei rossoblù si gioca @3 volte la posta, mentre oscilla si gioca intorno @4,50 la promozione della Reggina di Pippo Inzaghi.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Serie B 28 dicembre 2022: le altre protagoniste

Molto più staccate le altre con il Bari fissato @12 e il Pisa, reduce da 14 partite senza sconfitte, proposto @15. Missione difficile, ma non impossibile per mister Claudio Ranieri, neo tecnico del Cagliari: una rimonta dei sardi vale @20 volte la posta. Ranieri ha però subito esordito positivamente con i sardi che hanno vinto 2-0 in casa contro il Cosenza.

In rampa di lancio il Palermo, che dopo un avvio difficoltoso si trova ora al 13esimo posto, con 24 punti. Benevento e Como, entrambe a 22 punti, trascorreranno la sosta fuori dalla zona retrocessione. Spal e Venezia restano in zona playout, con 20 punti, ma sentono il fiato sul collo del Perugia, reduce da 2 vittorie consecutive e ora a 19 punti, come il Cittadella, che però è crollato nell’ultimo mese. Chiude la classifica il Cosenza, fanalino di coda del campionato di Serie B, con 17 punti.

Tutte le quote del campionato cadetto e prossimo turno

La ripresa del campionato è prevista per il 14 gennaio, con la capolista Frosinone che giocherà in casa contro il Modena. Impegno casalingo anche per la Reggina, con la Spal, mentre sul campo del Genoa arriverà il Venezia, alla ricerca di importanti punti salvezza. Il Perugia proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva, in casa con il Palermo. Spicca la sfida in zona playoff tra Bari e Parma.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.