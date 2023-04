Pronostici Serie B 34a giornata. Inizia il conto alla rovescia del campionato di calcio cadetto, quando mancano solo 5 giornate al termine. Da non perdere i big match Frosinone-Sudtirol, Parma-Cagliari e Pisa-Bari (su cui abbiamo giocato la nostra free pick), ma anche Perugia-Cosenza in chiave salvezza.

Pronostici Serie B 34a giornata: anticipo Reggina-Brescia e le prime partite del sabato

La 34a giornata di Serie B inizia subito con un anticipo interessante, Reggina-Brescia. I calabresi, dopo i tre punti di penalizzazione, si ritrovano ora in ottava posizione, con mister Inzaghi che sfida il suo passato recente, il Brescia, penultimo in classifica e ad un passo dal baratro della C, che ha allenato lo scorso anno. Secondo le quote sono i padroni di casa i e favoriti @1,95; la quota del pareggio è @3,30, mentre il «2» si gioca @,20. Per quanto riguarda il numero di gol, l’Under 2.5 è avanti @1,56, rispetto all’Over @2,30, così come il No Goal, @1,72, prevale nettamente sul Goal, valutato @2,02.

Grande attesa sabato pomeriggio sul Frosinone che ospita il Sudtirol in uno Stirpe tutto esaurito, per un match che potrebbe già essere decisivo, dal momento che, in caso di vittoria e contemporaneo ko del Bari nel posticipo di domenica pomeriggio a Pisa, la squadra di Grosso potrebbe già essere promossa in A.

Scontro diretto tra quinta e sesta della classe al Tardini per Parma-Cagliari: chi vince può ancora provare a salire al quarto posto, che significherebbe non giocare il turno preliminare dei playoff.

Anche il Genoa cerca punti per assicurarsi il ritorno in A, ed è ospite del Cittadella. Il Grifone ha l’occasione per mettere in saccoccia altri tre punti decisivi nella corsa al secondo posto. La squadra di Gilardino ha 6 punti di vantaggio sul Bari.

Pronostici Serie B 34a giornata: le altre sfide e il doppio posticipo Pisa-Bari e Ternana-Venezia

Proprio il Bari scenderà in campo domenica nel posticipo a Pisa, uno dei due posticipi assieme a Ternana-Venezia, di cui parleremo anche dopo perchè è stato scelto come free pick di questo turno.

Torniamo a fare un passo indietro a sabato perché è in programma un incontro chiave in zona retrocessione, quello tra Perugia-Cosenza al Curi, in una sfida che è quasi uno spareggio tra quartultima (i padroni di casa) e quintultima (gli ospiti), separate in classifica da tre punti. Per Castori è un’ultima chiamata per sperare ancora nella salvezza diretta.

Alta tensione anche per la sfida in programma al Braglia di Modena tra due squadre con obiettivi diversi. La squadra di Tesser può ancora sperare nei playoff distanti solo 3 punti, ma deve battere la Spal di Oddo, terzultima ad un punto dal Perugia quartultimo.

Pronostici Serie B 34a giornata: Programma completo e Quote

Vediamo il programma completo della 34a giornata di Serie B e a seguire la comparazione delle migliori quote sul big match Parma-Cagliari.

Reggina-Brescia (21.04. 20:30)

Como-Ascoli (22.04. 14:00)

Cittadella-Genoa (22.04. 14:00)

Frosinone-Sudtirol (22.04. 14:00)

Modena-Spal (22.04. 14:00)

Parma-Cagliari (22.04. 14:00)

Perugia-Cosenza (22.04. 14:00)

Palermo-Benevento (22.04. 16:15)

Pisa-Bari (23.04. 16:15)

Ternana-Venezia (23.04. 16:15)

FREE PICK Pisa-Bari

La scorsa settimana il bari non è andato oltre il pari col Como, ma abbiamo preso un mezzo rimborso grazie alla giocata con handicap asiatico, che consigliamo spesso, ma abbiamo chiuso comunque in profitto centrando la Tripla @3.15 di quota con l’1X del Cosenza, la vittoria del Genoa, e l’Over 1.5 tra Spal e Brescia.

Questa settimana torniamo con la nostra classica singola, e come FREE PICK abbiamo scelto Pisa-Bari per continuare in questa ottima stagione del campionato di calcio cadetto, con le giocate selezionate per il nostro pubblico. Mignani spera in una frenata delle prime due della classe per tenere ancora viva la fiamma della speranza di una promozione diretta, ma i pugliesi dovranno innanzitutto vincere all’Arena Garibaldi per continuare a sperare, mentre la squadra di D’Angelo è settima e vuole mettere al sicuro un posto nei playoff, quindi si preannuncia una sfida molto combattuta.

Entrambi I reparti difensivi sono buoni, ed entrambe arrivano da un Over ma precedentemente avevano segnato tutte e due ben 6 Under consecutivi (sono ben 8 in verità quelli del Bari). Nelle partite del Bari assistiamo a 2.4 gol totali di media, in quelle del Pisa a 2.3. I pugliesi in trasferta calano ancora con 2.1 gol totali di media (O/U 5-11). All’andata è finita 0-0 al San Nicola, e vista la posta in palio alta, anche per questa sfida ci aspettiamo difese attente, molta tensione e meno spettacolo, per un UNDER 2.5 @1.50.

