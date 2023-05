Questa sera è in programma la gara di andata tra il Sudtirol Bolzano, che ospita il Bari, per l’andata delle semifinali di playoff in Serie B. Pronostico Sudtirol-Bari, partita di andata playoff Serie B del 29/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, le probabili formazioni e il pronostico dei nostri esperti.

Come arrivano le due squadre a questa partita dei playoff di Serie B?

Il Sudtirol, si è qualificato per questa partita di andata delle semifinali dei playoff di Serie B, superando nello scorso turno in gara secca la Reggina allenata dal tecnico Filippo Inzaghi, vincendo per 1 a 0, con la rete messa a segno sul finale da Casiraghi al minuto 89.

La squadra pugliese del Bari, si presenta a Bolzano dopo aver saltato la partita dei quarti di finale, visto il terzo posto conquistato nella classifica finale di Serie B. Il Bari ha fallito l’accesso diretto a uno dei due posti garantiti per il salto in Serie A diretto e ora cercherà di tornare nel campionato maggiore, passando per la roulette dei playoff.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Bari

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Fiordilino; Mazzocchi; Odogwu.

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benedetti; Morachioli, Cheddira, Esposito.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita in equilibrio. Segno 1 offerto vincente a quota 2.90, sia su Starcasinò che su Sisal, il pareggio bancato a quota 2.95, la vittoria esterna del Bari giocata a quota 2.75.

Pronostico Sudtirol-Bari, partita di andata playoff Serie B del 29/05/2023

Partita che predeviamo tattica e con poche reti segnate quella tra Sudtirol-Bari. La squadra di casa in tutta la stagione ha subito poche reti soprattutto in casa, il Bari ha un organico superiore, ma si potrebbe accontentare anche di un pareggio nella gara di andata. Pronostico X2

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto tattica e con poche reti. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-0 /1-0/0-1

