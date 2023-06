Domenica 11 giugno 2023, alle ore 20.30, allo stadio San Nicola, si gioca la partita di ritorno dei playoff di Serie B, tra i padroni di casa del Bari, che ospitano il Cagliari, che decreterà la terza squadra a salire in Serie A dopo Frosinone e Genoa. Pronostico Bari-Cagliari, partita di ritorno finale playoff Seri B del 11/06/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, le probabili formazioni, il possibile risultato esatto e il pronostico dei nostri esperti tipster di calcio.

Come è finita la partita di andata?

Il match di andata della finale dei playoff di Serie B, giocato gioved’ sera ha visto il pareggio per 1 a 1 tra Cagliari e Bari. La squadra allenata dal tecnico Claudio Ranieri, è andata in vantaggio dopo soli 9 minuti, con la rete messa segno da Lapadula. Ma il Bari ha pareggiato su rigore, segnato da Antenucci in pieno recupero, dopo che Cheddira aveva sbagliato un altro rigore concesso al 39° del primo tempo.

Le probabili formazioni di Bari-Cagliari

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Vicari, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. Allenatore: Mignani

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Nández, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita, premiano la vittoria dei padroni di casa del Bari. Vittoria interna offerta a quota 2.40 su Starcasinò e a quota 2.43 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.15, la vittoria esnterna del Cagliari inserita nel tabellone quote a 3.05.

Pronostico Bari-Cagliari, partita di ritorno finale playoff Seri B del 11/06/2023

Prima di rivelarvi il nostro pronostico, parliamo un attimo del regolamento dei playoff. In caso di partita di ritorno che finisse in parità ad andare in Serie A sarà il Bari, per il miglior piazzamento ottenuto in campionato. Il Cagliari ha un solo risultato possibile, vincere a Bari per salire nel campionato maggiore. Detto questo noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita combattuta, dove il Cagliari attaccherà e il Bari cercherà di trafiggerlo in contropiede, contano anche sul caloroso pubblico di casa. Pronostico 1-2

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita spumeggiante e ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 2-1 / 1-2 /3-1

