Pronostici Freccia Vallone 2024. In questi giorni si sta correndo (e stiamo seguendo con le scommesse) il Tour of the Alps, ma in preparazione del primo grande giro (il Giro d’Italia), il 17 aprile va in scena anche una grande classica come la Freccia Vallone, ma anche in questo caso tutti i big saranno praticamente assenti.

Pronostici Freccia Vallone 2024: i protagonisti

Continua la stagione del Ciclismo che si prepara al Giro d’Italia con la classica della Freccia Vallone 2024 (secondo appuntamento del “Trittico delle Arenne”) arrivata alla sua 88° edizione, e anche qui ritroviamo una situazione senza big dopo la caduta di qualche settimana fa, e questo rende la lavagna più complicata che mai. Alcuni book danno favorito Skjelmose (2° lo scorso anno qui dietro a Pocagar) su Teuns (che ha fatto male all’Amstel dove ha deluso senza centrare nemmeno il podio), ma potrebbe tornare protagonista qui), altri invece danno Pidcock come uomo da battere.

Mercoledì 17 aprile va in scena la corsa da un giorno con uno dei finali più caratterizzanti e iconici, con la scalata decisiva del Muro di Huy che arriverà dopo 198,8 chilometri dalla partenza di Charleroi. Per questo 2024 gli organizzatori hanno deciso in indurire ancora di più il percorso, come vedremo dopo.

Tra i possibili outsider vi segnaliamo le quote interessanti di Hirschi e anche di Cosnefroy, così come Ayuso, anche se quest’ultimo poterebbe non avere lo scatto finale se arriva in gruppetto. Vlasov potrebbe fare bene, ma pensiamo che non sia ancora in condizione per vincere.

Italiani fuori dalle posizioni che contano, col primo azzurro, Diego Ulissi, molto indietro, e anche noi non pensiamo che potrà fare granchè. Non dovrebbe essere nemmeno una corsa favorevole per Baglioni anche se lui è sempre molto combattivo.

Pronostici Freccia Vallone 2024: il percorso

Sul percorso della Freccia Vallone 2024 la novità più importante sarà nel numero di volte che ci sarà da scalare il Muro de Huy, che prima dell’arrivo effettivo verrà affrontato dai corridori altre tre volte, per un totale di quattro passaggi che è fatto unico nella storia della corsa. Primi cento chilometri non particolarmente duri che servono solo per scaldare le gambe dei corridori, che poi entreranno nel circuito finale che rappresenta un anello decisamente selettivo e complicato.

In questo circuito finale saranno due le salite più complicate da passare: si incomincia con la Cote d’Ereffe, 2,1 km al 5% che metterà parecchia fatica nelle gambe dei corridori, per poi arrivare al simbolo della corsa, il Muro de Huy. Un’autentica rampa di solo 1300 metri che però presenta pendenze micidiali. Quella media è del 9,6%, ma dopo 500 metri pedalabili arriva l’inferno. La strada si fa sempre più arcigna fino a raggiungere il picco massimo del 17% a 400 metri dal traguardo, restando poi sul 12% costante fino agli ultimi cento metri.

Quote e favoriti sulla Freccia Vallone 2024

Viste le quote, le lavagne differenti tra un book e l’altro, e visto quanto detto in precedenza in analisi, non ci discostiamo troppo dai favoriti, visto che dovrebbe essere effettivamente una sfida a tre tra Skjelmose, Teuns e Pidcock.

