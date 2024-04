3a tappa Tour of the Alps 2024. Continuiamo a seguire questo mini tour in preparazione per il Giro d’Italia, col percorso e i favoriti per la terza tappa, ma anche gli aggiornamenti antepost. Approposito di antepost, il nostro Profeta ha aggiunto una giocata a quota alta sulla Freccia Vallone.

3a tappa Tour of the Alps 2024: il percorso

Nella tappa di ieri è andato in porto il tentativo di fuga di un infinito Alessandro De Marchi che a quasi 38 anni si prende la soddisfazione di vincere la tappa al Tour of the Alps che oggi ha in programma la 3° tappa; ecco i dettagli:

TERZA TAPPA – SCHWAZ -SCHWAZ (124,8 km)

Frazione interamente in territorio austriaco. Ottanta chilometri mossi ma che non dovrebbero creare troppo scompiglio, ma entrati nell’ultima parte di giornata ci saranno gli strappi parecchio duri di Weerberg (3,2 km al 9,5%) e Pillberg (3,2 km al 9,9%), da scalare due volte. Dopo l’ultima ascesa ci saranno 4500 metri di discesa e un rettilineo in leggera salita.

3a tappa Tour of the Alps 2024: favoriti e sorprese

In questa terza tappa saranno favoriti tutti quelli che si stanno giocando la vittoria finale di questo giro, anche se la tappa che farà la differenza e maggiormente decisiva sarà quella di domani.

Attenzione quindi ai soliti: O’Connor @5, Bardet @5, Poels @7, Tiberi @7, Harper @11 e Thomas @13 (anche se al momento in testa alla classifica rimane Tobias Foss). Tra questi ciclisti anche oggi segnaliamo il solito Tiberi, oltre a Poels ed O’Connor, mentre tra i big quello che vediamo con meno possibilità è Bardet.

Tra le possibili sorprese vi segnaliamo Hugh Carthy @26 e il solito Paret-Peintre che si gioca @51 volte la posta oggi. Tra gli italiani, oltre al già citato Tiberi, anche Filippo Zana (anche lui @51 volte la posta) potrebbe combinare qualcosa.

Nelle quote antepost noi rimaniamo convinti che sarà una sfida a tre tra O’Connor, Tiberi ed Harper. Secondo noi per la vittoria finale del mini tour il migliore è O’Connor che infatti è sempre in cima alle lavagne e ha visto anche scendere la propria quota:

QUOTE ANTEPOST

O’Connor @2.75

Harper @5.50

Tiberi @7

Bardet @7

Thomas @7

Poels @9

Chaves @13

Aggiornamenti Freccia-Vallone

Abbiamo già presentato ieri l’anteprima della Freccia Vallone al via oggi dandovi l’analisi del percorso, le quote e anche i nostri favoriti. L’esperto di ciclismo, Profeta, ci tiene a fare un aggiunta su una possibile sorpresa per questa manifestazione, consigliando la vittoria di BUITRAGO @26.00 volte la posta.

