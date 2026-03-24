Pronostici Ciclismo: Settimana Coppi e Bartali e le classiche belghe. Gli impegni e le corse dal 23 al 29 marzo 2026

Pronostici Ciclismo
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24 Marzo 2026

Non solo la Vuelta a Catalunya questa settimana per gli appassionati delle due ruote del ciclismo, visto che si corrono tre classiche belghe: Ronde van Brugge (ex Brugge-De Panne), la E3 Saxo Classic e la In Flanders Fields 2026 (ex Gent-Wevelgem). Non dimentichiamo anche la Settimana Coppi e Bartali in Italia, che andiamo ad analizzare nel dettaglio. Pronostici Ciclismo 23-29 marzo 2026.

Pronostici Ciclismo 23-29 marzo 2026: gli impegni della settimana

Abbiamo già parlato dell’edizione numero 105 della Vuelta a Catalunya, ma ci sono anche le tre classiche belghe di categoria World Tour come la Ronde van Brugge (ex Brugge-De Panne), la E3 Saxo Classic e la In Flanders Fields 2026 (ex Gent-Wevelgem), oltre alla Settimana Coppi e Bartali di cui parliamo ora nel dettaglio, ma prima vediamo il programma completo della settimana per gli appassionati di Ciclismo:

Lunedì 23 marzo
Volta a Catalunya – Prima tappa (2.UWT)

Martedì 24 marzo
Volta a Catalunya – Seconda tappa (2.UWT)
Giro di Thailandia – Prima tappa (2.1)

Mercoledì 25 marzo
Volta a Catalunya – Terza tappa (2.UWT)
Ronde van Brugge (1.UWT)
Settimana Coppi e Bartali – Prima tappa (2.1)
Giro di Thailandia – Seconda tappa

Giovedì 26 marzo
Volta a Catalunya – Quarta tappa (2.UWT)
Settimana Coppi e Bartali – Seconda tappa (2.1)
Giro di Thailandia – Terza tappa (2.1)
Ronde van Brugge Donne (1.WWT)

Venerdì 27 marzo
Volta a Catalunya – Quinta tappa (2.UWT)
E3 Saxo Classic (1.UWT)
Settimana Coppi e Bartali – Terza tappa (2.1)
Giro di Thailandia – Quarta tappa (2.1)

Sabato 28 marzo
Volta a Catalunya – Sesta tappa (2.UWT)
Settimana Coppi e Bartali – Quarta tappa (2.1)
Giro di Thailandia – Quinta tappa (2.1)

Domenica 29 marzo
Volta a Catalunya – Settima tappa (2.UWT)
In Flanders Fields (1.UWT)
La Roue Tourangelle (1.1)
Settimana Coppi e Bartali – Quinta tappa (2.1)
Giro di Thailandia – Sesta tappa (2.1)
In Flanders Fields Donne (1.WWT)

Pronostici Ciclismo 23-29 marzo 2026

Pronostici Ciclismo 23-29 marzo 2026

Settimana Coppi e Bartali: protagonisti e favoriti

Si corre da mercoledì 25 marzo a domenica 29 marzo la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, competizione inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni. La celebre corsa a tappe giunta alla quarantunesima edizione, prende il via da Barbaresco e si conclude a Gemona del Friuli dopo aver percorso, in cinque frazioni, 819,7 km. I corridori partecipanti, sei le squadre WorldTour presenti si fronteggiano per decidere chi raccoglierà l’eredità di Ben Tulett, vincitore dello scorso anno davanti al britannico Mark Donovan e allo spagnolo Igor Arrieta.

La novità più rilevante di quest’anno è il cambio di scenario geografico: non sarà più l’Emilia-Romagna il fulcro del tracciato, ma la gara si snoderà attraverso Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia nelle cinque tappe previste. 

Settimana Coppi e Bartali: il programma e tutte le tappe

Mercoledì 25 marzo, prima tappa:  Barbaresco-Barolo (161,1 km)
Si inizia da una frazione caratterizzata da un percorso ondulato che nel finale proporrà la salita di La Morra.

Giovedì 26 marzo, seconda tappa: Lodi-Massalengo (158 km)
La parte centrale della tappa proporrà un circuito caratterizzato dalla presenza di diversi saliscendi. Il finale non presenta però difficoltà altimetriche e sembra poter favorire le volate.

Venerdì 27 marzo, terza tappa: Erbusco-Iseo (175,5 km)
La Franciacorta farà invece da scenario alla terza tappa. La giornata inizia con un circuito iniziale leggermente frastagliato, da ripetere per tre volte, e si conclude con un finale che avrà nel Passo Tre Termini il punto decisivo.

Sabato 28 marzo, quarta tappa: Ponte di Piave-Valdobbiadene (159,6 km)
Anche la quarta frazione avrà una prima parte altimetricamente piuttosto semplice. La corsa si scalda negli ultimi 60 dei 159,6 chilometri: ci si addentrerà nel territorio collinare del Prosecco e si dovranno affrontare diversi saliscendi, oltre a un ultimo chilometro tutto in leggera ascesa.

Domenica 29 marzo, quinta tappa: Cormons-Gemona del Friuli (165,5 km)
Il gran finale sarà in Friuli con la Cormons-Gemona del Friuli, che per dislivello sarà la più impegnativa delle cinque tappe in programma. I corridori affronteranno due scalate del Monte Stella, salita di circa 4000 metri con pendenze vicine al 10%.

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