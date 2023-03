La tappa innovativa e tanto attesa della Parigi-Nizza 2023 è arrivata, la cronometro a squadre. Il format è diverso dal solito e questo dovrebbe portare i vari team ad adottare nuove strategie.

Pronostico Parigi-Nizza 2023: le principali novità della cronosquadre

Modalità nuova e discussa per questa tappa. Il tempo verrà preso per il primo corridore di ogni squadra che taglierà il traguardo, a tutti gli altri compagni di squadra oltre a questo tempo verrà aggiunto il loro personale. Format diverso dal solito, dove si calcolava il tempo sul quarto o terzo arrivato per squadra.

Pronostico Parigi-Nizza 2023: la Jumbo – Visma strafavorita

La squadra del danese Jonas Vingegaard è la favorita, con il danese che oggi vorrà mettere a segno il primo colpo per la classifica generale, come anticipato nell’articolo precedente. Le uniche squadre che possono ambire a lottare, quanto meno per il podio, sono la EF Education e la Quick Step.

Molta curiosità intorno alla UAE Team Emirates ed il suo capitano Tadej Pogacar. La squadra sulla carta non è al livello delle favorite di giornata, questo desta molta curiosità su come affronterà la giornata il campione sloveno. Una possibile soluzione può essere quella che rimanga con i compagni per la prima parte di gara, per poi lanciarsi in una specie di crono individuale nel finale.

Pronostico Parigi-Nizza 2023: aggiornamento sulle quote per la vittoria finale

I due favoriti vengono dati alla pari. Nel caso crediate che oggi arrivi la prima spallata da parte della Jumbo – Visma potete valutare di prendere Jonas Vingegaard per eventualmente coprirlo quando la quota scenderà. Si tratta più di trading che scommesse, perchè la competizione ancora deve vedere le tappe decisive ed essendo inizio stagione la sorpresa è dietro l’angolo.

