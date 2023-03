Archiviata la straordinaria impresa di Filippo Ganna nella cronometro individuale, la Tirreno-Adriatico 2023 oggi offre la seconda tappa con arrivo a Follonica, dove non è scontata la volata.

Pronostico Tirreno-Adriatico 2023: il percorso della seconda tappa

Sembrerebbe tutto apparecchiato per una volata in questa tappa e non è detto che non sarà così. I dubbi sono principalmente per due fattori: la lunghezza della corsa (210 km) e l’ultima salita a 10 km dall’arrivo. Su questi le squadre di velocisti, non di primissima fascia, potrebbero fare gara dura per portare il proprio ciclista di punta a giocarsi la vittoria di tappa. Quindi ci si può aspettare un’azione nel finale, il che lascia molto difficile sbilanciarsi su un pronostico pre gara.

Pronostico Tirreno-Adriatico 2023: i favoriti di giornata

I favoriti dovrebbero essere quelli della vigilia, con Fabio Jakobsen favorito leggermente rispetto a Dylan Groenewegen e Jasper Philipsen. Se ipotizziamo movimento nel finale, per evitare la volata a gruppo compatto allora i nomi principali sono due: Wout Van Aert e Biniam Girmay.

Altri possibili outsider Mathieu Van der Poel e Giacomo Nizzolo. Per rimanere nell’ambito degli azzurri, il più in forma ed adatto alle caratteristiche del finale Matteo Moschetti. Per quelli che credono che Filippo Ganna possa fare classifica ed immagina il bis, la quota è veramente golosa a 50.

Pronostico Tirreno-Adriatico 2023: i favoriti alla vittoria finale

La cronometro ha già modificato qualcosa nelle quote. Primoz Roglic, come da copione, è risultato il migliore ed ora risulta il favorito principale. Si è difeso molto bene Enric Mas il quale può puntare alla vittoria finale, visto i percorsi previsti in questa edizione. La buona prova di Aleksandr Vlasov ha portato la sua quota ad essere dimezzata in un solo giorno.

Chi scende invece il favorito Adam Yates, facilmente ipotizzabile alla vigilia. Per valutare il suo reale stato di salute, dobbiamo aspettare qualche giorno. Scesa a 41 la quota di Filippo Ganna, per il discorso fatto in precedenza.

