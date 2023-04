Il prologo ha assegnato la maglia di leader, a sorpresa, la maglia di leader a Josef Cerny. Oggi la prima tappa prevede un paio di salite nella fase centrale, con un finale abbastanza tranquillo

Pronostico Giro di Romandia 2023: favoriti i velocisti per la prima tappa

Sembra essere l’unica tappa, di questa edizione, ad appannaggio dei velocisti. Il principale favorito dai bookmakers è Ethan Vernon, che nel novero dei partecipanti presenti con queste caratteristiche appare più in forma. Seguono il colombiano Fernando Gaviria ed il nostro Alberto Dainese, meno brillanti del principale favorito.

Occhio a Magnus Cort Nielsen, meno specialista dei favoriti, ma corridore capace di tenere facilmente botta alle fatiche che può portare una tappa del genere. Tra i velocisti puri che possono dire la loro sicuramente Mark Cavendish e Niccolò Bonifazio. Citazione a parte per Ethan Hayther. Ha perso il prologo da favorito, però per lui si può fare lo stesso discorso di Magnus Cort Nielsen, con l’aggiunta di avere un team forte a disposizione, comprensivo di Elia Viviani che potrebbe essere un ottimo apripista per una volata finale.

Le novità delle quote per la classifica generale

Con il ritiro di Carlos Rodriguez Cano, si conferma la sfida tra gemelli come anticipato. Dopo le ottime prove nel prologo salgono le quotazioni di Juan Ayuso, Tobias Foss e Romain Bardet. Soprattutto quest’ultimo, con un’imprevista ottima prova si presenta a questo Giro di Romandia come principale mina vagante.