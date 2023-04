Nessuna sorpresa nella prima tappa con Ethan Vernon che, da favorito, vince la volata. Oggi tappa molto incerta, dove anche a livello di classifica generale, qualcosa potrà cambiare.

Ethan Hayter il favorito in una tappa dove regna l’incertezza

Il velocista della Ineos viene da una brutta prestazione ieri, dove ha fatto lavorare la squadra ma è proprio mancato nel finale. Oggi il percorso non dovrebbe dare la possibilità alle ruote veloci di arrivare a giocarsi la vittoria finale, anche se per il caso di Ethan Vernon non si conosce realmente la sua resistenza in tappe del genere.

Il secondo favorito è Magnus Cort Nielsen. Anche lui viene da una prima tappa deludente, nonostante questo i bookmakers lo mettono nel novero dei principali favoriti. Come anticipato, stiamo parlando di una tappa dove regna l’incertezza, quindi di nomi spendibili se ne possono fare diversi. A cominciare da Sergio Higuita e Romain Bardet, con quest’ultimo che in questi due giorni svizzeri ha dimostrato di avere una gamba importante. Dovesse arrivare a giocarsi la tappa, Thibau Nys avrebbe pochi avversari.

Juan Ayuso è il favorito per la vittoria finale

Il ritiro di Simon Yates nella prima tappa ha aperto uno spazio al corridore spagnolo che si giocherà la vittoria finale, almeno a detta delle quote, con l’ultimo gemello rimasto Adam Yates. La maglia al momento è in possesso di Tobias Foss, che ha partecipato a tutti gli sprint per gli abbuoni. Romain Bardet rimane la mina vagante e sempre occhio al padrone di casa Gino Mader.