Arriva la prima tappa che fa da apripista al gran finale di questa edizione del Giro del Delfinato. La cronometro di ieri ha confermato che l’uomo da battere è Jonas Vingegaard per la vittoria finale della maglia gialla.

Il percorso della quinta tappa

Saranno 191,5 i km percorsi dalla carovana da Cormoranche-sur-Saône a Salins-les-Bains. La parte iniziale del percorso darà adito sicuramente ad una fuga, visto che i primi 90 km sono quasi pianeggianti. A metà tappa iniziano le prime salite, dove probabilmente si scremerà ulteriormente il numero dei corridori in fuga. Negli ultimi 50 km sono previsti due dei tre GPM di giornata, con un finale in discesa, prima degli ultimi chilometri completamente pianeggianti.

Pronostico Giro del Delfinato 2023: i favoriti per la quinta tappa

Il favorito dai bookmakers è Julian Alaphilippe che, dopo una prima parte di stagione sottotono, in questo Giro del Delfinato ha ritrovato la vittoria e sembra la gamba dei tempi migliori. Dovesse arrivare con un gruppo ristretto è uno dei più forti su questo tipo di finale di tappa. Jonas Vingegaard secondo dietro al connazionale Mikkel Bjerg a cronometro, può già in questa tappa provare qualche attacco per togliere la maglia gialla proprio di dosso al vincitore di ieri.

Richard Carapaz, male ieri a cronometro, potrebbe avere solo questa occasione per vincere una tappa in questo Giro del Delfinato, visto le difficoltà delle tappe a seguire. Discorso simile si può fare per Valentin Madouas e David Gaudu.

Dovesse arrivare la fuga di nomi se ne possono fare veramente tanti. A cominciare dai nostri Andrea Biagoli, Marco Brenner e Giulio Ciccone. Occhio ai cacciatori di tappe di professione come Omar Fraile e Ben O’Connor.

