L’uomo nuovo è Felix Gall. L’austriaco è stato autore della doppietta nella quarta tappa, conquistando vittoria giornaliera e maglia di leader, togliendola a Mattias Skjelmose che era riuscito a fare lo stesso nella tappa precedente.

Il percorso della quinta tappa

E’ la tappa regina di questa edizione del Giro di Svizzera 2023. Saranno 211 i km percorsi dalla carovana da Fiesch per arrivare a La Punt. Saranno tre GPM da affrontare, due Hors Catégorie, tutti sopra i 2000 metri di quota. I primi due sono il Furka che arriva subito intorno al 40esimo chilometro, dopo 30 km arriva l’Oberalp. Tra questo e l’ultima salita ci saranno 100 km in discesa, sotto i 900 metri di quota, che porteranno al traguardo volante di Surava.

Da li in poi ci sarà da affrontare la salita verso l’Albula, il secondo Hors Catégorie di giornata. Sarà una salita di 18 km con pendenza media del 6,5% dove si deciderà la tappa e probabilmente anche la classifica generale. Il finale sono poco meno di 10 km in discesa verso l’arrivo a La Punt, con dei tratti abbastanza tecnici da affrontare.

Giro di Svizzera 2023: i favoriti per la tappa regina

Il capolavoro fatto nella quarta tappa da Felix Gall lo porta ad essere uno dei principali favoriti di oggi. Tra i big sembra quello con la gamba migliore in queste tappe. Gli avversari sono i soliti a cominciare dal secondo in classifica per 2″ Mattias Skjelmose. Pello Bilbao potrebbe sfruttare le schermaglie per la classifica per provare a prendersi la tappa.

Remco Evenepoel e Juan Ayuso, principali favoriti ad inizio corsa, potranno provare a dire la loro. Se il belga sarà marcato comunque stretto, lo spagnolo potrebbe usufruire della stessa libertà del connazionale Pello Bilbao, qualora avesse la gamba.

Possibili outsider potrebbero essere diversi, inutile fare tutti i nomi adesso, si possono valutare solo in modalità live.

Giro di Svizzera 2023: la lotta per la vittoria finale

Nuovo scossone nelle quote dei bookmakers su chi sarà il vincitore del Giro di Svizzera 2023. Il terzo incomodo nella lotta tra Remco Evenepoel e Mattias Skjelmose, dopo ieri, è diventato Felix Gall.

