Ciclismo Calendario classiche italiane settembre 2023. La Vuelta si prepara per l’ultima settimana, ma a settembre il ciclismo continua con le classiche italiane. Andiamo a vedere il programma completo delle 6 classiche al via col Giro di Toscana e che chiuderanno col Giro dell’Emilia

Ciclismo Calendario classiche italiane settembre 2023: si inizia col Giro di Toscana

Si parte mercoledì 13 settembre con il Giro della Toscana, corsa antichissima tornata nel 2016 con il nome di Memorial Alfredo Martini, in onore del leggendario CT azzurro. Si parte e si arriva a Pontedera dopo 191 km in cui sarà decisivo il circuito del Monte Serra, da percorrere due volte.

Il giorno dopo, giovedì 14 settembre, sarà invece il momento della Coppa Sabatini – GP Peccioli, altra corsa in Toscana che verrà disputata nelle stesse zone della corsa precedente. Peccioli è sede di arrivo e di partenza di una corsa di 198 km con i soliti numerosissimi strappi fino al finale in salita verso Via Mazzini.

Ciclismo Calendario classiche italiane settembre 2023: il trofeo Matteotti chiude la settimana

Sabato 16 settembre sarà invece la volta di una corsa dalla storia ben più giovane ma che ha ormai trovato stabilmente il suo posto nel calendario dell’autunno italiano. Stiamo parlano del Memorial Marco Pantani che partirà da Riccione per arrivare ovviamente a Cesenatico con un percorso rinnovato e molto più mosso ed impegnativo, specie nella prima parte.

La settimana si chiuderà poi domenica 17 con il Trofeo Matteotti, altra corsa storica del calendario nostrano. Corsa usualmente durante l’estate, ha trovato la sua collocazione in settembre da dal 2018. Ritorna in calendario dopo l’assenza del 2022 con il solito duro percorso intorno a Pescara e rappresenterà l’ultimo appuntamento prima dei Campionati Europei.

Ciclismo Calendario classiche italiane settembre 2023: si chiude col Giro dell’Emilia

Dopo la rassegna continentale si tornerà a correre in Italia con un’altra Classica della tradizione: il 28 settembre andrà in scena la Coppa Agostoni. Partenza ed arrivo a Lissone, con in mezzo il decisivo circuito che comprenderà le salite di Colle Brianza e di Lissolo.

A chiudere il mese di settembre ci sarà un altro appuntamento imperdibile del finale di stagione: sabato 30 sarà il momento della 106a edizione del Giro dell’Emilia, la più prestigiosa tra le corse qui elencate. Si parte da Carpi per poi chiudere nel suggestivo e durissimo finale del Santuario di San Luca.

Programma completo Classiche Italiane settembre 2023

Mercoledì 13 settembre: Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini

Giovedì 14 settembre: Coppa Sabatini – GP Peccioli,

Sabato 16 settembre: Memorial Marco Pantani

Domenica 17 settembre: Trofeo Matteotti

Giovedì 28 settembre: Coppa Agostoni

Sabato 30 settembre: Giro dell’Emilia

