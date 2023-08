Arrivato il primo acuto di Remco Evenepoel nella terza tappa, oggi dovremmo vedere una delle poche tappe a disposizione delle ruote veloci presenti nel gruppo.

Il percorso della tappa Andorra la Verra – Terragona

Saranno 184,6 i km da percorrere per la carovana oggi. Un tracciato che si addice ad i pochi velocisti presenti nel gruppo. Non mancheranno i GPM, due, posti uno a 70 km e l’altro a 30 km dall’arrivo. Probabilmente ci sarà una fuga e ci sarà lavoro per le squadre dei candidati alla vittoria odierna ad andare a chiudere. Per i big di classifica oggi l’obiettivo sarà quello di non avere imprevisti ed arrivare con il gruppo al traguardo.

I favoriti per la tappa di oggi

La Vuelta non è iniziata nel migliore dei modi con le polemiche durante la prima e la seconda tappa. Oggi il favorito per i bookmakers è Kaden Groves. L’australiano è arrivato secondo nella tappa di Barcellona, può contare su una squadra forte come la Alpecin-Deceuninck, che può chiudere su una possibile fuga e metterlo nelle migliori condizioni per l’arrivo in volata.

Possibili avversari il nostro Alberto Dainese, Sebastian Molano, Marijn Van den Berg e Bryan Coquard. Alberto Dainese può contare su un buon treno della sua squadra ed è in condizione. Discorso simile per il francese Bryan Coquard. Gli altri due non possono contare sul proprio team, ma sono entrambi capaci di entrare nella volata prendendo le ruote giuste.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.