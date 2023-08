La tappa odierna si presenta come una ghiotta occasione per le ruote veloci. Il favorito è Kaden Groves, vincitore ieri su un percorso simile. Andiamo a scoprire gli altri possibili protagonisti

Il percorso della quinta tappa della Vuelta di Spagna 2023

Saranno 186,2 i km che porteranno il gruppo da Morella a Burriana. Si parte sulle colline della comunità Valenciana per affrontare un tragitto non particolarmente difficoltoso. Solo un GPM di seconda categoria che non dovrebbe spostare nulla, situato a 50 km dall’arrivo.

Non mancheranno le fughe anche in questa giornata, ma l’occasione è veramente importante per i velocisti che difficilmente se la faranno scappare.

I favoriti per la quinta tappa

I bookmakers continuano a vedere Kaden Groves come il grande favorito. Per lui valgono tutti i discorsi fatti per la tappa di ieri. Juan Sebastian Molano ha rischiato di far saltare il banco negli ultimi 300 metri, ma a 50 metri dal traguardo sono venute a mancare le gambe.

Il nostro Alberto Dainese e Marijn Van Den Berg non sono stati protagonisti nella quarta tappa per motivazioni differenti. Il primo è rimasto intrappolato nella caduta avvenuta a 5 km dall’arrivo, il secondo era in testa a 350 metri dall’arrivo, dove però ha preso la curva troppo velocemente ed è finito sulle transenne. Il finale di oggi è adatto ad entrambi, essendo un rettilineo regolare per velocisti.

Free Pick per oggi

Puntiamo sull’azzurro Alberto Dainese per la tappa di oggi. Non ci saranno tante altre occasioni per lui in questa Vuelta a España. E’ in forma e ieri è stato fermato da problemi esterni. La quota merita sicuramente un tentativo.

