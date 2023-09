Subito un arrivo in salita, dopo la cronometro di ieri, per continuare a tenere alta la tensione per la classifica generale. Ci si aspetta che andrà in scena l’ennesimo atto della sfida tra Primoz Roglic e Remco Evenepoel.

Il percorso dell’undicesima tappa

Saranno 163,2 km da percorrere oggi da Lerma alla Laguna Negra di Vinuesa. Una tappa, nel complesso, non complicata ma che la carovana dovrà affrontare quasi totalmente sopra i 1000 metri di altitudine sopra al livello del mare. L’unica salita è prevista sul finale, quasi 7 km che portano con pendenze al 10% e l’ultimo chilometro con un picco del 14%.

E’ la classica tappa della Vuelta a España, nella quale ci sarà sicuramente una fuga che sarà attenzionata dalle squadre dei big in classifica. Nel caso in cui il vantaggio, prima della salita dovesse risultare consistente, la vittoria se la giocheranno chi sarà dentro alla fuga.

I favoriti di giornata

Le quote offerte dai bookmakers danno Primoz Roglic favorito per la vittoria odierna. Ha vinto, finora, l’unica tappa con un arrivo simile l’ottava. Ieri a cronometro ha forse dimostrato che è lui il capitano designato dalla Jumbo-Visma, con il terzo posto, nonostante la maglia rossa sia indossata dal compagno Sepp Kuss. Lo statunitense oggi è atteso ad una prova importante, correrà da leader o da gregario per lo sloveno?

Remco Evenepoel intanto sta a guardare ed è il secondo favorito di giornata. Il belga, campione in carica, in questi primi giorni ha vissuto già tutte le esperienze possibili. Dall’arrivo al buio nella tappa inaugurale della cronometro a squadre, alla caduta dopo aver tagliato il traguardo per primo, al sapore della sconfitta a cronometro rifilata dal nostro Filippo Ganna ieri, nella più classica delle rivincite dopo il Mondiale. Finora, in salita, ha giocato più sulla difensiva ed anche oggi ci aspettiamo che faccia così.

A livello di vittoria di tappa, come outsiders, abbiamo l’imbarazzo della scelta tra corridori di classifica che posso essere lasciati andare in caso di gruppo compatto o di corridori che andranno in fuga. Facciamo un paio di nomi sparsi: Romain Bardet, Damiano Caruso, Romain Gregoire, Michael Storer e Wout Poels.

