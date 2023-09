Archiviata la tappa di ieri con la vittoria Jesus Herrada e senza nessun movimento di classifica, oggi ci sarà una tappa interlocutoria prima del weekend adatta alle ruote veloci.

Il percorso della dodicesima tappa

Saranno 150,6 i km da percorrere da Ólvega a Zaragoza. Tappa che riporta la carovana quasi al livello del mare, con un paio di sali e scendi non particolarmente difficili, infatti nessun GPM è previsto. Ci proveranno diverse squadre a fare la fuga, mentre quelle dei velocisti proveranno a tenere le distanze di sicurezza, per offrire la possibilità alle ruote veloci di giocarsela.

Il finale non è affatto difficile, un paio di curve, una rotatoria ad un chilometro dall’arrivo e gli ultimi 400 metri in rettilineo. Occasione veramente importante per i velocisti.

I favoriti per la tappa di oggi

Kaden Groves è alla ricerca del tris ed in questa Vuelta a España per i bookmakers è sempre lo strafavorito in queste tappe. I nomi degli avversari sono sempre gli stessi. A cominciare da Sebastian Molano ed Alberto Dainese, seguiti da Filippo Ganna.

La quota del corridore del team Ineos-Grenadiers si assesta intorno al 9 e fa gola. Vero che ha vinto la cronometro due giorni fa e ieri ha fatto un lavoro incredibile per Geraint Thomas, quindi potrebbe accusare la stanchezza, ma allo stesso tempo ha dimostrato in queste occasioni di avere una gamba esagerata ed essere tra i più in forma in questo grande giro.

