La tappa di oggi sarà molto probabilmente decisiva per la classifica generale. Tre montagne da affrontare ed il finale sul Col du Tourmalet ci diranno chi saranno i protagonisti per la vittoria finale.

Il percorso della tredicesima tappa

Non ci sarà un attimo di respiro nei 134,7 km da Formigal-Huesca la Magia al Col du Tourmalet. Quattro GPM da affrontare, due di categoria Especial con il Col d’Aubisque, una delle salite più iconiche dei Pirenei, da affrontare quando mancheranno 80 km all’ascesa finale sul Col du Tourmalet.

E’ una tappa che non darà scampo a chi non è in condizione. Sarà impossibile nascondersi per tutti.

I favoriti di giornata

Quota in discesa quella del favorito Primoz Roglic sui bookmakers. In uscita, nella serata di ieri si assestava a quota 5/6, adesso è sceso fino a 3, segno per cui il mercato sta puntando forte sullo sloveno. I principali rivali li troviamo nella sua stessa casa, il Team Jumbo-Visma.

Sepp Kuss è l’attuale leader ed in tappe del genere è difficile da staccarlo. Oggi scopriremo se tornerà a fare il ruolo di “gregario di lusso” per i capitani o si giocherà le sue carte per la vittoria finale. Jonas Vingegaard finora è sembrato un gradino sotto ad i due compagni, ma dovesse mettersi in testa di vincere la tappa potrebbe non avere rivali, non a caso ha vinto l’ultimo Tour de France.

Tra i compagni in giallo nero proverà ad intrufolarsi Remco Evenepoel. Il belga, nonostante varie sventure già affrontate in questa Vuelta a España, ha già portato a casa una vittoria di tappa, indossato la maglia rossa ed in settimana è arrivato secondo alla cronometro dietro solo ad un immenso Filippo Ganna. Non è proprio la tappa adatta a lui, proverà a stare con i più forti con il suo passo, ma in teoria giocherà più in difesa che in attacco.

Outsiders i nomi sono sempre quelli, sia in caso di una fuga che vada in porto che arrivo in gruppo coi migliori: Romain Bardet, Wouter Poels, Damiano Caruso, Enric Mas e Marc Soler.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.