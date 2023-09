Arriva la tappa con il finale su Altu de l’Angliru, una delle salite più iconiche della Vuelta di Spagna. Si preannuncia una giornata decisiva in classifica generale, con Jonas Vingegaard pronto a fare la doppietta tappa e maglia.

Il percorso della diciassettesima

Tappa breve, ma intensa, come la solita programmazione della corsa rossa prevede. Saranno 124,4 i km che porteranno all’arrivo de Altu de l’Angliru. A differenza della tappa di ieri, oggi ci saranno altre due salite di prima categoria da affrontare per la carovana.

Tutto questo lascia pensare che oggi sarà il giorno dove si potrà decidere la vittoria finale e definirsi meglio la classifica generale.

I favoriti di oggi sull’Angliru

I bookmakers vedono due potenziali favoriti per la tappa. Il primo è Remco Evenepoel. Le motivazioni per puntare sul belga sono il fatto che è fuori dai giochi per la classifica generale, quindi verrebbe lasciata andare una potenziale fuga con lui dentro. Ha dichiarato di puntare alla vittoria della maglia per il miglior scalatore, che già indossa, e ad altre vittorie di tappa.

Jonas Vingegaard è il secondo candidato per le quote di oggi. Il danese ieri ha dimostrato, ancora una volta, che è il più forte in assoluto in salita ed il vero capitano della squadra. La maglia rossa è a pochi secondi. A meno che la Jumbo-Visma non cambi di nuovo le carte in tavola, puntando su Sepp Kuss o Primoz Roglic, sarà il vincitore del Tour de France a provare l’affondo oggi.

I vari outsiders di giornata sono sempre li stessi, le loro possibilità di vittoria dipenderanno sempre da quello che decideranno di fare i quattro nomi citati.

