Inizia l’ultima settimana della Vuelta a España, subito con una tappa classica della corsa iberica. Percorso breve, arrivo in salita dove ci si aspetta una sfida tra i big in classifica.

Il percorso della sedicesima tappa

Sono 120,1 i km da Liencres Playa a Bejes. Una tappa che per 110 km non offre particolari difficoltà, quindi ottima per una fuga anche numerosa. Il finale prevede un GPM di seconda categoria nella nuova salita di Bejes. Una salita di 4800 metri non impossibile, ma con pendenze importanti, più adatta ai grimpeur più esplosivi rispetto a quelli classici.

I favoriti odierni

Il finale sembra disegnato per Primoz Roglic. Lo sloveno, in carriera, ha vinto tantissime corse con un percorso come quello di oggi. Non a caso i bookmakers lo vedono come favorito. A seguirlo Remco Evenepoel. Per il belga, oramai fuori dai discorsi di classifica generale, ha dimostrato di voler essere protagonista in tutte le tappe rimaste, con una vittoria ed un piazzamento nelle ultime due tappe disputate.

Santiago Buitrago è il primo nome dei possibili outsiders. Già protagonista in diverse fughe, potrebbe inserirsi in quella odierna e provarci. Lo stesso discorso si può fare per nomi del calibro di: Lennard Kamna, Wout Poels e Romain Bardet.

Difficile ipotizzare mosse particolari per gli altri due big del team Jumbo-Visma. La maglia rossa Sepp Kuss e Jonas Vingegaard sono scalatori con altre caratteristiche. Nella gestione di squadra oggi dovrebbero rimanere nel gruppo dei migliori e dare spazio al loro compagno Primoz Roglic, sulla falsa riga della tredicesima tappa vinta dal danese campione in carica del Tour de France.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.