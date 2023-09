Ultima tappa del trittico sulle montagne nella terza settimana della Vuelta di Spagna. Saranno ben 5 i GPM da affrontare, per questo Remco Evenepoel risulta il favorito, visto che indossa la maglia di leader della specialità.

Il percorso della diciottesima tappa

Tappa di 178,9 km che porterà il gruppo a La Cruz De Linares. Sono 5 i GPM da affrontare, tre di prima categoria, uno di seconda ed uno di terza. Sicuramente ci sarà una fuga iniziale ed abbastanza corposa, con protagonisti i vari ciclisti alla ricerca della vittoria di tappa e di punti preziosi per la maglia a pois.

Vuelta a España i favoriti odierni

Remco Evenepoel è il favorito principale dei bookmakers. Detentore della maglia a pois, diventato l’obiettivo di questa edizione, sarà sicuramente protagonista dall’inizio per aggiudicarsi punti importanti per la specialità ed indossarla a Madrid. Nel caso in cui poi la fuga abbia possibilità di giocarsi la vittoria di tappa, sarebbe il naturale favorito.

Può essere la giornata perfetta per tanti corridori alla ricerca del successo personale. Wout Poels, Michael Storer, Romain Bardet e Santiago Buitrago sono tra quelli che più volte ci hanno provato senza riuscirci.

Tutti questi dovranno sempre dare prima conto al triumvirato della Jumbo-Visma. La sensazione è che la squadra voglia portare in carrozza Sepp Kuss a Madrid. Qualora non dovesse farcela oggi, si attiveranno gli altri due, più Jonas Vingegaard a soli 8″ dallo statunitense. Nel caso di arrivo in parata, come fatto più volte, potrebbe essere dato spazio a Primoz Roglic per fare il back-to-back dopo la vittoria di ieri ed arrivare a tre in numero in questa Vuelta di Spagna.

Gli spagnoli Juan Ayuso, Mikel Landa ed Enric Mas sembrano più intenzionati a giocarsi la quarta posizione finale che lottare per la vittoria di tappa.

