San Remo 2024 Annalisa favorita. Aggiornamento delle quote sulla vittoria del Festival della canzone italiana al via tra qualche settimana da San Remo. Tanti ribaltoni, con Annalisa che si prende i favori dei bookmakers dopo gli ascolti delle canzoni in gara da parte di Amadeus e di un ristretto gruppo di collaboratori.

San Remo 2024 Annalisa favorita: un ottima notizia per noi

Si avvicina l’inizio del Festival di Sanremo 2024 e ci sono stati già tanti cambi di quota rispetto ad un mese fa, dopo che le trenta canzoni in gara sono state fatte ascoltare in anteprima da Amadeus ad una ristretta cerchia di addetti ai lavori. Vediamo i favoriti per la vittoria della 74esima edizione, in programma dal 6 al 10 febbraio prossimo.

Domina Annalisa in quota @3.50, con “Sinceramente” che punta a succedere a Marco Mengoni, il vincitore della scorsa edizione. A seguire nella speciale graduatoria un altra donna, la trentasettenne tarantina Alessandra Amoroso con “Fino a qui”, alla pari con il ventitreenne rapper napoletano Geolier, che propone “I p’ me, tu p’ te”, brani bancati entrambi @5,00. Arriva dal talent di Amici Angelina Mango, che proporrà il brano “La Noia” ed è l’ultima in singola cifra @6,00.

3 donne su 4 a guidare le lavagne, perché abbiamo detto che è un bene per noi? Perchè nell’articolo del 4 dicembre ci eravamo subito sbilanciati con una giocata a stake alto: VINCITORE: DONNA @1.90, ed avere tutte queste rappresentanti femminili tra le favorite è un bene. Tra i nomi avevamo fatto proprio quella di Amoroso @5 ed Annalisa che si giocava @8 un mese e mezzo fa mentre è salita Emma come vedremo dopo.

San Remo 2024 Annalisa favorita: le possibili sorprese

Più indietro in doppia cifra troviamo i Negramaro con “Ricominciamo tutto” e Loredana Bertè con “Pazza” @10,00. Anche la Bertè ha subito un calo fortissimo, l’avevamo consigliata come possibile sorpresa @36 volte la posta!

Ancora gruppi con Il Volo che presentano la canzone “Capolavoro” @12,00, seguiti dai The Kolors con “Un ragazzo una ragazza”, Mahmood con “Tuta gold ed, Emma con “Apnea” tutti @15,00. Mahmood ha subito invece una forte crescita di quota, visto che apriva come favorito @4.

Si sale con Irama con “Tu no” e Fiorella Mannoia con “Mariposa” @20,00, Diodato con “Ti muovi”, Ghali con “Casa mia e Dargen Damico con “Onda Alta” @25,00.

E’ cresciuta molto, da @8, anche la quota di Mr Rain con “Due altalene” che ora si gioca @30, come Gazzelle con “Tutto qui”. Arrivano poi Renga e Nek con “Pazzo di te”, Rose Villain con “Click boom!” e Sangiovanni con “Finiscimi” @50,00, Alfa con “Vai” e La Sad con “Autodistruttivo” @75,00.

Sono offerti in tripla cifra di quota Big Mama con “La rabbia non ti basta”, Maninni con “Spettacolare”, Fred De Palma con “Il cielo non ci vuole”, i Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita” e Il Tre con “Fragili” tutti @100,00 volte la posta. Tutti gli “altri” artisti non citati sono riuniti in quota @15,00.

