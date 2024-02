Pronostici San Remo 1° serata. Manca pochissimo all’inizio del Festival della Canzone Italiana dal Teatro Ariston, un evento che ci terrà compagnia per cinque serate. Vediamo tutte le quote per le scommesse su San Remo 2024.

Pronostici San Remo 1° serata: programma ed ospiti

Tutto pronto al Teatro Ariston per l’inizio del Festival della canzone italiana, San Remo 2024, dal 6 febbraio. Per la serata inaugurale insieme ad Amadeus ci sarà sul palco, come co-conduttore, il cantante Marco Mengoni, ultimo vincitore del Festival. Sul Suzuki Stage ci sarà Lazza, mentre dalla nave Costa Smeralda si esibirà Tedua. Si esibiranno tutti e 30 i cantanti, i brani saranno votati da Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A fine serata, la prima classifica parziale con la comunicazione dei primi 5 meglio piazzati.

Alla vigilia del Festival di Sanremo 2024 Annalisa ha preso il largo nelle quote e anche nelle preferenze degli scommettitori di Planetwin365 che vedono l’ex concorrente di Amici come grande favorita per il successo finale. E’ proprio Annalisa a raccogliere le preferenze di più di un italiano su 4, precisamente il 26,5%, con alle sue spalle, ben distante con il 14,8% delle scelte, il rapper napoletano Geolier, mentre chiude il podio virtuale degli italiani Alessandra Amoroso (11,9%), leggermente avanti ad Angelina Mango, ferma all’11%.

Si tratta di ottimi numeri per noi visto che con 3 donne su 4 al comando la possibilità che a vincere sia una DONNA @1.90 (come proposto ormai due mesi fa, appena uscite le liste ufficiali dei concorrenti) è davvero possibile.

Pronostici San Remo 1° serata: share da record? Mengoni batterà Ferragni?

Dopo l’esordio record del debutto 2023, con la presenza di Chiara Ferragni che contribuì a portare uno share del 62,4%, per gli esperti la serata inaugurale 2024, la quinta edizione presentata da Amadeus, potrebbe crescere ancora in termini di seguito di televisivo: si gioca infatti @1,65 l’Over 62.5, con l’Under proposto @2,10 volte la posta.

Amadeus ancora col Papillon? Come sarà l’outfit di Mengoni?

Non vuole abbandonare le tradizioni vincenti Amadeus, da sempre sul palco dell’Ariston con il papillon, outfit nettamente favorito anche martedì sera su Goldbet @1,10, contro il @9 della “prima” cravatta sanremese.

Discorso diverso invece per il co-conduttore della prima serata, il vincitore 2023 Marco Mengoni: alta sia la quota del papillon @4, che di una cravatta, data @4,50, mentre in pole c’è “altro” @1,35.

Pronostici San Remo 1° serata: tutte le quote sul Festival

Come sempre i bookmakers si sbizzarriscono con le possibilità di scommesse sul Festival di San Remo. Non solo il semplice vincitore, ma si punta anche sul peggiore, e come abbiamo visto anche su share e outfit oltre che al podio, ai piazzamenti e ai vari testa a testa. Abbiamo fatto una cernita delle quote più interessanti proposte da Snai, Sisal ed Eurobet.

Iniziamo dalla favorita per la prima serata, una Lorendana Bertè che nelle ultime settimane ha visto crollare anche la propria quota per la vittoria finale. Difficile, ma non impossibile, e lo avevamo segnalato anche a inizio dicembre, quando si giocava ancora @36 per la vittoria finale (ora sta @10). Ad impressionare su Snai è però la quota per la migliore della prima serata, proprio la Bertè che si lascia alle spalle anche Annalisa. Su Snai si possono giocare anche i testa a testa tra singoli artisti, su chi si piazzerà meglio.

Angelina Mango super favorita su Sisal per la 4° serata, la serata delle Cover dove stacca nettamente tutti, anche il Volo che è il primo avversario della Mango, mentre Annalisa qui si gioca solo 3° a @7.50.

Loredana Bertè torna protagonista anche su Eurobet dove si può scommettere sul Premio della Critica dove stacca tutti @1.75 e qui abbiamo un altra storica cantante italiana a sfidarla in quota, Fiorella Mannoia. Bertè al top anche tornando su Snai per le quote sul Premio della Sala Stampa, e anche qui Fiorella Mannoia è molto vicina.

Chiudiamo con i Piazzamenti a Podio, ma queste sono solo alcune delle possibilità di scommesse. Si potrà infatti giocare anche sul podio esatto e in ordine, sul podio non in ordine, sul podio della prima serata e tanto altro.

Infine l’Ultimo posto dove sembra essere una sfida a due tra Bnkr44 e Fred De Palma, con Il Tre e La Sad poco dietro.

