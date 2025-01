Ci avviciniamo al Festival di San Remo 2025, manca meno di un mese alla serata inaugurale del nuovo festival di Carlo Conti che sostituisce Amadues dopo ottime annate, e proprio sul conduttore, e sullo share, si scommette, mentre nelle quote antepost si mette in evidenza la rimonta di Olly. Vediamo gli ultimi Aggiornamenti San Remo 2025.

Aggiornamenti San Remo 2025: Olly rimonta nelle quote antepost

Abbiamo già visto le prime quote dei cantanti, appena avuta la conferma della lineup degli artisti che si esibiranno in gara al Festival della canzone italiana di San Remo 2025.

Nelle quote antepost gli ultimi aggiornamenti mettono in evidenza la grande ascesa di Olly con “Balorda Nostalgia” che passa dalla quota @10 di inizio dicembre all’attuale @5,75 su Planetwin365, in rimonta su Giorgia, che comunque rimane in pole con “La cura per me” offerta @5.

Irrompe sul podio anche “Lentamente” di Irama, sceso anche lui da @9 a @6,25 mentre esce dal podio virtuale “Dimenticarsi alle 7”, ora data vincente @8. Tra i “delusi”, i bookmaker continuano a bocciare i “rivali” Fedez e Tony Effe, entrambi offerti @31, come l’ultima vincitrice di Amici, Sarah Toscano, la cui vittoria è offerta @51 volte la posta.

Le scommesse su Share della prima puntata del Festival 2025

Con l’annuncio dei co-conduttori il Festival di Sanremo 2025 è sempre più al centro, anche dei discorsi degli scommettitori. Carlo Conti ha formato la squadra ed è pronto a far ritorno sul palco dell’Ariston per la sua quarta conduzione

Si parla per esempio dello share della prima puntata, che l’anno scorso aveva toccato il 65%, quest’anno potrebbe superare il 61%. Questa possibilità è offerta a @1,57 e se confermata, si tratterebbe di un record personale per Conti che, nella sua esperienza al Festival, non ha mai visto lo share superare, in media, il 51%.

Carlo Conti torna alla conduzione di San Remo

Le scommesse sugli outfit, specialmente del conduttore, sono sempre un tema ricorrente anche a livello betting, e per questa edizione si parla del ritorno della cravatta, dopo gli anni degli stravaganti papillon di Amadeus. Carlo Conti sarebbe infatti pronto a invertire la rotta già dalla prima serata e a confermare il suo stile elegante e sobrio indossando la cravatta, ipotesi che su Sisal è offerta @1,50. Questo accessorio d’altronde lo ha da sempre accompagnato e mai abbandonato in tutte le sue conduzioni della kermesse, dal 2015 al 2017.

Occhi puntati anche su Mahmood ed Elettra Lamborghini, per la prima volta entrambi sul palco in una nuova veste, e ai grandi debutti dei co-conduttori all’Ariston, tutti nuovi in questo ruolo fatta eccezione per Bianca Balti.

