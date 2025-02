Si avvicina l’inizio del 75° Festival della Canzone italiana a Sanremo, uno degli eventi più popolari e seguiti in Italia, anche dal punto di vista delle scommesse. Abbiamo già dato le nostre prime idee sul vincitore, ora andiamo ad approfondire le giocate sulla serata d’esordio del 11 febbraio. Scommesse 1° serata Sanremo 2025.

Scommesse 1° serata Sanremo 2025: le quote sullo share

Mancano pochi giorni alla serata d’esordio del 75° Festival della canzone italiana, Sanremo 2025, e si scaldano le scommesse. Dopo i nostri primi consigli sul vincitore, andiamo a vedere le giocate sullo share, le percentuali di persone che guarderanno la prima serata della nuova conduzione di Carlo Conti, e ovviamente il raffronto sarà tutto con le scorse edizioni da record di Amadeus.

Nel corso delle serate si alterneranno sul palco vari co-conduttori e co-conduttrici, tra cui Antonella Clerici e Gerry Scotti nella prima serata, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica nella seconda serata, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa nella terza serata, Mahmood e Geppi Cucciari nella quarta serata, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan nella serata finale.

Per i bookmakers lo Share TV di ascolti della prima serata della kermesse canora supererà il 61,5%, a quota 1.57. L’Under 61,5% si gioca invece a 2.20. Lo scorso anno, nell’ultima edizione di Amadeus, la serata d’esordio del Festival raggiunse il 65.1% di share. Nello specifico, nella prima parte (dalle 21:25 alle 23:31) gli spettatori sono stati 15.075.000 spettatori con il 64.34% di share. Gli operatori credono quindi in un leggero calo con la conduzione di Conti rispetto a quella di Amadeus.

Gli outfit di Sanremo 2025: si scommette sui look Carlo Conti e i co-conduttori

Grande interesse per gli outfit dei tanti co-conduttori e co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti sul palco. Quali saranno le loro scelte? Per gli esperti Sisal il due volte vincitore della kermesse, Mahmood, potrebbe esordire con un look multicolore, offerto a 1,65, mentre l’opzione monocolore è meno probabile, quotata a 2,00. Nonostante l’incertezza, i suoi outfit sono tra i più attesi soprattutto perché, pur essendosi affidato a stylist diverse nel corso delle sue partecipazioni al Festival, è sempre stato iconico. Per lui nessuna scelta tra papillon o cravatta, la possibilità che indossi altro o non metta nulla è data a 1,50.

Anche Gerry Scotti potrebbe confermare il suo power dressing e non indossare la cravatta o optare per qualcosa di meno convenzionale, ipotesi offerta a 1,35. Nino Frassica, invece, da sempre amante del papillon (3,00) potrebbe ritornare all’Ariston con un look più classico: la cravatta per lui è a quota 1,85. Cattelan, dal canto suo, sembrerebbe non abbandonare il papillon (1,85) che da sempre lo accompagna nei grandi eventi. Per Cristiano Malgioglio, invece, il verdetto sembra già scritto: multicolore, l’ipotesi è data a 1,10. I suoi abiti bloccati alla dogana di Madrid da settimane riusciranno ad arrivare in tempo per la seconda serata del Festival?

La presenza femminile sul palco dell’Ariston, invece, promette sorprese: tutte le co-conduttrici sono al lavoro per la scelta dell’outfit perfetto, tra visite agli atelier e piccoli spoiler sui social. Alcune preferenze, però, sembrerebbero essere chiare: a prevalere saranno i look monocolore e i capelli sciolti. Secondo gli esperti Sisal, infatti, durante la prima serata, Antonella Clerici opterà per un monocolore, quota 1,15, sobrio ma luminoso. Stessa scelta anche per Bianca Balti (1,30), Elettra Lamborghini (1,42) e Miriam Leone (1,42). A distinguersi potrebbe essere Katia Follesa: la possibilità che la co-conduttrice indossi un look multicolore è offerta a 1,67.

Programma completo Festival della canzone italiana

Dall’11 al 15 febbraio 2025 in diretta su Rai1 va in onda la 75° edizione del Festival della canzone italiana di San Remo. Vediamo il programma completo.

PRIMA SERATA (martedì 11 febbraio)

Nella serata inaugurale del Festival ascolteremo le 29 canzoni in gara nella categoria Big che verranno votate solo dalla Giuria della Sala stampa, Tv e Web. Alla fine della serata verranno comunicati i primi cinque, non in ordine di classifica. A presentare al fianco di Carlo Conti saranno Antonella Clerici (già co-conduttrice nel 2005 e conduttrice nel 2010) e Gerry Scotti, al suo debutto assoluto sanremese. Il super ospite sarà Jovanotti; l’israeliana Noa e la palestinese Mira Awadcanteranno “Imagine”.

SECONDA SERATA (mercoledì 12 febbraio)

Con la seconda serata si aprirà il televoto: ascolteremo circa metà dei brani dei Big (14 o 15), valutati al 50% dal Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio. Scopriremo infine i cinque più votati, non in ordine. Sul palco, a condurre con Conti, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Ospiti, Damiano David e Vittoria Puccini. In piazza Colombo, BigMama. Parte la gara delle Nuove proposte con due sfide a eliminazione che saranno decise da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%).

TERZA SERATA (giovedì 13 febbraio)

Per i Big si ripropone il meccanismo del mercoledì: si ascolterà metà dei brani (14 o 15) e la classifica della serata sarà decisa da Televoto e Radio. A fine serata conosceremo i cinque più votati. Tre donne condurranno con Carlo Conti: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Tra gli ospiti, i Duran Duran e i ragazzi di “Mare fuori 5”. Iva Zanicchi riceverà un premio alla carriera, Ermal Meta sarà in piazza Colombo. Verrà incoronato il vincitore delle Nuove proposte deciso da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%).

QUARTA SERATA (venerdì 14 febbraio)

Com’è tradizione, il venerdì è la puntata dedicata alle cover: i Big in gara si esibiscono portando un brano del passato accompagnati da un ospite. Grande novità di questa edizione: i Campioni possono duettare anche tra loro (alcuni hanno scelto di farlo). Altra novità: la classifica decisa da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%) non influirà sul voto complessivo: ci sarà, però, un brano vincitore della serata. A condurre la serata con Conti, Mahmood (due volte vincitore del Festival, nel 2019 e nel 2022 in coppia con Blanco) e la comica e conduttrice Geppi Cucciari.

SERATA FINALE (sabato 15 febbraio)

Nella finale riascolteremo tutte e 29 le canzoni dei Big che saranno valutate tramite Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%). Il risultato della votazione verrà sommato a quello delle prime tre serate per ottenere una classifica: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi cinque in ordine casuale. Si vota infine tra questi cinque Big (con la stessa modalità) per eleggere il brano vincitore. Ad affiancare Carlo Conti saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti,Vanessa Scalera. Antonello Venditti riceverà un premio alla carriera.

