Tutti i ventotto cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023, si sono esibiti dopo le prime due serate della manifestazione canore più importante in Italia. Pronostico Sanremo 2023: Marco Mengoni primo, Colapesce Dimartino secondi, Madame terza.

Quote Festival di Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo ha preso il via ieri 7 febbraio al teatro Ariston e si concluderà sabato 11 febbario 2023, con la proclamazione del vincitore.

Per i bookmaker è Marco Mengoni il cantante super favorito dalle quote per la vittoria finale. La vittoria di Mengoni è offerta a quota 1.55 su Sisal e a quota 1.60 su Starcasinò.

Al secondo posto in quota troviamo il duo maschile composto da Colapesce Dimartino, bancato vincente a quota 9, stessa quota offerta per il successo di Madame.

A quota 12 seguono ben 5 cantanti, Elodie, Mister Rain, Tanani, Lazza e Ultimo, mentre è sceso di molto la quotazione per il successo di Giorgia, ora giocato a quota 16.

Come si svolge Sanremo 2023?

Per la 73° edizione del Festival della Canzone italiana, sono in gara 28 cantanti, 22 cantanti così detti “Big” sono stati selezionati dalla giuria di Sanremo, mentre 6 cantanti cosi detti “giovani” sono stati selezionati dal programma Tv abbianato alla manifestazione.

Dopo tanti anni di assenza sul palco dell’Ariston tornano in gara Marco Mengoni, Giorgia, Gianluca Grignani, gli Articolo 31, Anna Oxa, il duo Paola e Chiara o il gruppo dei Cugini di Campagna.

Da segnalare la presenza di tanti giovani molto interessanti come Ultimo, Lazza, Elodie, Madame, Tananai o Ariete.

Le canzoni in gara

Anna Oxa – Sali

Ariete – Mare di guai

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Cugini Di Campagna – Lettera 22

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Gianmaria – Mostro

Giorgia – Parole dette male

LDA – Se poi domani

Lazza – Cenere

Leo Gassman – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr.Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Pronostico Sanremo 2023: Marco Mengoni primo, Colapesce Dimartino secondi, Madame terza

Dopo due serate il nostro pronostico vede trionfare Marco Mengoni, al secondo posto posizioniamo il duo composto da Colapesce e Dimartino e al terzo posto Madame.

