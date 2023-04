Dal 9 al 11 maggio 2023, è in programma nella città di Liverpool nel Regno Unito, l’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest, il Festival della canzone europeo. Scommesse Eurovision 2023: le quote offerte dai bookmaker premiano la vittoria della Svezia, male l’Italia e San Marino.

Quali nazioni hanno trionfato dal 2012 ad oggi?

2012: Svezia, Loreen con Euphoria

2013: Danimarca, Emmelie de Forest con Only Teardrops

2014: Austria, Conchita Wurst con Rise like a Phoenix

2015: Svezia, Måns Zelmerlöw con Heroes

2016: Ucraina, Jamala con 1944

2017: Portogallo, Salvador Sobral con Amar pelos dois

2018: Israele, Netta con Toy

2019: Paesi Bassi, Duncan Laurence con Arcade

2021: Itala, Maneskin con Zitti e Buoni

2022:Ucraina, Kalush Orchestra con Stefania

Lo scorso anno ha vinto l’Ucraina

Lo scorso anno, l’Eurovision Song Contest si è svolto nella citta italina di Torino, perchè nell’edizione 2021 vinse il gruppo italiano Maneskin con il brano “Zitti e Buoni”.

A Torino ha trionfare è stato il gruppo Ucraino Kalush Orchestra e il brano “Stefania”, ma è stato deciso di assegnare al Regno Unito l’organizzazione dell’Eurovision Song Conterst 2023.

Quale cantante parteciperà per l’Italia

L’Italia sarà in gara all’Eurovision Song Contest 2023, con il vincitore del Festival di Sanremo 2023, Margo Mengoni con la canzone “Due Vite”. Mengoni ha già partecipato all’Eurovision dieci anni fa, con il brano “L’Essenziale”.

Scommesse Eurovision 2023: le quote offerte dai bookmaker premiano la vittoria della Svezia

Per i bookmaker è la Svezia la nazione favorita per la vittoria di Eurovision 2023, con la cantante Loreen (già vincitrice del concorso) con il brano “Tatoo” e bancata vincente a quota 1.83 su Sisal e Goldbet.

Al secondo posto troviamo la Finlandia, con il cantante Kaarija, con il brano “Cha Cha Cha“ offerto vincente a quota 4.50, al terzo posto l’Ucraina, con il canatante Tvorchi e il brano “Heart of Street“ bancato a quota 8.

Poche possibilità di vittoria secondo le quote offerte dai bookmaker per il nostro Marco Mengoni, con il brano “Due Vite” pagato vincente 71 volte la posta giocata, mentre la vittoria di San Marino, rappresentata dal gruppo Piqued Jacks, con il brano rock “Like An Animal” è offerta a quota 251.