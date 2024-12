L’1 e il 2 gennaio continuano i nuovi playoffs di College Football NCAAF e scopriremo quali saranno le squadre che arriveranno alle Final Four. In questo articolo analizziamo i match: Boise State-Penn State, Arizona State-Texas, Ohio Satet-Oregon e Georgia-Notre Dame. Pronostici NCAAF Quarti Playoffs.

Pronostici NCAAF Quarti Playoffs: le partite del 1 e 2 gennaio 2024

Abbiamo già parlato dei Bowl nell’articolo della scorsa settimana, qui andiamo a vedere i match dei playoffs principali che sono arrivati ai quarti di finale dopo i first round dello scorso weekend.

VAI A BOWL NCAAF

Boise State Broncos-Penn State Nittany Lions

I Nittany Lions hanno giocato il primo turno dei playoffs battendo 38-10 SMU, una partita dominata da Penn State che ha impressionato e ora può passare anche contro Boise State che inizia la sua post-season dai quarti visto che ha strappato il seed #3 grazie alla stella, il running back Ashton Jeanty che ha chiuso la stagione regolare con 344 corse per 2,497 yards e 29 touchdowns dopo il 21-7 su UNLV, per una squadra che ha un record di 12-1.

Dall’altra parte la stella di Penn State in attacco è il tight end Tyler Warren (92 ricezioni per 1.095 yards), ma i Nittany Lions hanno qualcosa in più in difesa, la 7° migliore della nazione con 15.9 punti concessi di media. E’ quindi spiegato come la #6 sia favorita in doppia cifra (-10.5) contro la #3.

Arizona State Sun Devils-Texas Longhorns

Anche qui il seed maggiore (#5) è nettamente favorita (-12.5) sul seed migliore, Arizona State alla #4. I Longhorns hanno superato Clemson 38-24 al primo turno e Texas, come vedremo dopo, è la favorita assoluta per la vittoria finale, guidata dal quarterback Quinn Ewers che contro i Tigers ha chiuso con 202 Yard su lancio, 1 TD, ma anche 1 intercetto, e la differenza in attacco l’hanno fatta le corse (292 rushing yard, 146 delle quali dal solo Jaydon Blue, con altre 110 + 2 TD da parte di Quintrevion Wisner. La difesa di ASU però è solida sulle corse, 28° in rushing yard, molto meno sui lanci (63°).

I Sun Devils hanno avuto il bye al primo turno, e iniziano la corsa di post-season dai quarti dopo la vittoria 45-19 su Iowa State nel conference Championship di Big-12 per un programma che da un anno all’altro ha fatto il salto in avanti più importante. Arizona State ha vinto le ultime 6 partite ed è molto riposata, con ben 24 giorni di pausa per preparare al meglio questa sfida. La squadra da 34.5 punti di media è guidata dal quarterback Sam Leavitt (2,663 passing yards e 29 total touchdowns) e dal running back Cam Skattebo (1,568 rushing yards e 19 TD). Secondo noi Texas passerà alle Final Four, ma non è assolutamente detto che lo farà coprendo questo handicap che gli richiede una vittoria quasi con 2 TD di margine. In ogni caso i Longhorns quest’anno si sono messi in mostra con un record di 12-2, e l’unica squadra capace di battere Texas (2 volte) è stata Georgia.

Ohio State Buckeyes-Oregon Ducks

Una delle sfide più interessanti è questo Rose Bowl dove anche questa volta troviamo il seed inferiore (Ohio State) favorita addirittura sulla #1 (Oregon), anche se qui parliamo di soli -2.5 punti di handicap. I Buckeyes al primo turno hanno massacrato Tennessee 42-17 e Will Howard è arrivato a 3,171 yards con 29 touchdowns a fronte di 9 intercetti.

Occhio ai punti visto che si sfidano anche due dei migliori attacchi: Oregon che segna 35.9 punti di media e Ohio State (con l’offensive coordinator Chip Kelly, ex coach di Oregon) fa anche poco meglio con 36 punti sera col quarterback Dillon Gabriel arrivato a 3,558 yards con 28 touchdowns e soli 6 intercetti (73.2% di lanci completati), tanto da chiudere 3° nella corsa per l’Heishman Trophy. Partita difficile da prevedere ma noi consigliamo Oregon con un field goal di spread in appoggio (+3.0).

Le due squadre si sono già sfidate in stagione, il 12 ottobre in Oregon, in un match spettacolare vinto 32-31 dai Ducks, in quell’occasione i QB sfoggiarono entrambi grandi prove con Gabriel da 341 yard con 2 TD + 1 su corsa mentre Howard si fermò a 326 yard con 2 TD e anche in questo caso un altro TD su corsa. Oregon è l’unica squadra ancora imbattuta in stagione (13-0), ha un ottima difesa (17.8 punti concessi di media) e in attacco Gabriel è ben supportato dalle corse del running back Jordan James (1.253 rushing yard con 15 TD e ben 6 prestazioni personali da 100+ yard). L’attacco dei Ducks ha segnato 30+ punti in 11 occasioni in questa stagione mentre i Buckeyes ed Howard in ricezione si affidano a Emeka Egbuka (65 ricezioni per 824 yard con 9 TD) e a Jeremiah Smith (63 per 1,037 e 12 TD).

Visto anche il precedente, oltre al +3 di Oregon qui consigliamo anche Over, nonostante Ohio State forse sia anche meglio di Oregon. Livello difensivo, con appena 11.4 punti concessi di media. Ohio State è avanti 9-2 nella sua storia contro Oregon, ma i Ducks hanno vinto i due scontri diretti più recedenti e i Buckeyes avevano chiuso la regular season con un brutto passo falso contro i rivali del Michigan (10-13).

Georgia Bulldogs-Notre Dame Fighting Irish

La sfida più equilibrata è quella tra Georgia (di poco favorita a -1.5) e Notre Dame. Ovviamente il nostro tifo va sui Bulldogs che abbiamo preso in antepost per la vittoria finale del titolo nazionale. E’ stata una stagione un po di alti e bassi per Georgia, nonostante abbia chiuso la stagione con un record di 11-2, e si sia guadagnata il bye al primo turno, per quasi un mese di riposo per preparare al meglio questa sfida. Georgia è reduce da 4 vittorie di fila in cui l’attacco è tornato a pompare anche se il QB titolare, Carson Beck, è ancora tra gli indisponibili, un problema visto che l’attacco sui corsa è solo 98° nella nazione. I Bulldogs cercheranno di affidarsi ad una difesa che comunque concede più di 20 punti a partita, peggiorando nettamente i rendimenti del reparto a cui Georgia ci aveva abituato negli ultimi anni.

I Fighting Irish hanno iniziato la post-season dal primo turno, e dopo aver battuto 49-35 USC in trasferta nel finale di stagione, Notre Dame ha superato 27-17 Indiana, tenendo a bada l’attacco di Rourke, e anche gli Irish hanno nella difesa il loro reparto forte, 8° in total yard concesse e appena 13.8 punti subiti di media (3° miglior dato della nazione). In un match così importante e combattuto (sulla carta) ci aspettiamo pochi punti per una partita da Under, anche se la linea a 44.5 punti totali è bassa al limite.

Quote antepost NCAAF: gli ultimi aggiornamenti

Andiamo a vedere le ultime quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football NCAAF.

