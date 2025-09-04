Siamo alla seconda settimana della regular season di College Football NCAAF che abbiamo analizzato con 4 big match a farla da padrona ma anche con i consigli per le scommesse su tutte le squadre in top-25 del ranking impegnate dal 5 al 7 settembre. Pronostici NCAAF Week 2.
Pronostici NCAAF Week 2: I big match da non perdere
Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 2 di College Football NCAAF in campo dal 5 al 7 settembre 2025. E non dimenticate che questa settimana inizia anche la stagione 2025 NFL che abbiamo analizzato nel dettaglio QUI.
Oklahoma Sooners-Michigan Wolverines
Entrambe hanno vinto all’esordio due partite sulla carta semplici: Oklahoma ha superato 35-3 Illinois State mentre Michigan ha vinto 34-17 contro New Mexico. I Wolverines hanno vinto la partita grazie al loro attacco di corsa, anche perchè il QB al primo anno ha bisogno di tempo, inoltre il vantaggio fisico della linea di Michigan contro New Mexico ha fatto la differenza, un vantaggio che questa volta Michigan non avrà contro il fronte difensivo dell’Oklahoma. I Sooners potrebbero fare la differenza con l’attacco aereo guidato dal quarterback John Mateer e dal suo coordinatore offensivo Ben Arbuckle, visto che i Wolverines sono stati vulnerabili sui lanci anche contro i Lobos la settimana scorsa, a cui hanno concesso 217 yard e due touchdown (ma anche 3 intercetti a dire il vero).
Iowa State Cyclones-Iowa Hawkeyes
Quote in equilibrio per questa grande rivalità dell’Iowa con i Cyclones che giocano in casa e sono di poco favoriti anche se sulla carta sono superiori e le stime li danno con almeno 4 punti di spread. Allora perchè un handicap così basso per Iowa State? Perchè dalla stagione d’esordio di Matt Campbell con i Cyclones nel 2016, solo due delle otto partite contro gli Hawkeyes sono state decise da più di un possesso. Anche per questo scontro potremmo vedere un bel testa a testa, in una partita da Under in cui le difese potrebbero avere la meglio sugli attacchi.
Kentucky Wildcats-Mississippi Rebels
Gli Ole Miss Rebels sperano di vendicarsi della sconfitta casalinga della scorsa stagione, quando sabato faranno visita ai Wildcats al Kroger Field. Entrambe hanno vinto in week 1 ma ci sono serie preoccupazioni riguardo all’attacco di Kentucky mentre i Rebels sono molto soddisfatti del gioco del quarterback Austin Simmons (341 yard e tre touchdown contro Georgia State) ma anche la difesa che nonostante 1 solo sack a referto ha tenuto i Panthers a sole 69 yard, il problema della retroguardia di Mississippi semmai è stata la difesa su corsa che ha concesso 195 rushing yard ad un avversario molto modesto. Bene invece la difesa di Kentucky che dovrebbe essere di ottimo livello come lo scorso anno. Il problema è che i Wildcats rischiano di non sfruttare il missmatch di Ole Miss sulla difesa su corsa. La settimana scorsa Kentucky ha corso molto, ma senza grandi risultati con il RB Zach Calzada che non ha impressionato. Favoriamo i Rebels che col vantaggio dell’attacco aereo potranno vincere con 2 o più TD di scarto finale anche se si gioca in Kentucky.
Oregon Ducks-Oklahoma State Cowboys
Lo scorso anno i Ducks ci misero un pò a carburare, con le prime 2 vittorie molto modeste, ma quest’anno in Oregon sono partiti subito forte massacrando 59-13 Montana State. Anche quest’anno i Ducks sperano di ripetere il 2024 senza sconfitte in regular season con un ottima difesa e l’attacco guidato dal quarterback Dante Moore in connessione con Kenyon Sadiq e Dakorien Moore che sono emersi come i prossimi ricevitori stellari. Per niente spettacolare invece la vittoria dei Cowboys per 27-7 contro UT Martin. Il quarterback titolare Hauss Hejney si è infortunato al piede, sarà indisponibile per il prossimo futuro, e il suo sostituto Zane Flores ha gestito solo 6,8 yard a tentativo. Anche il gioco di corsa ha vacillato (3,0 yard a portata), quindi i Cowboys probabilmente non produrranno molti punti a Eugene. Oregon ha vinto quattro partite con uno scarto di 28+ punti l’anno scorso e in questo è uno scontro di squash tra uno dei migliori programmi del paese e uno dei peggiori, con un quarterback di riserva pensiamo che i Ducks possano vincere larghi e coprire l’handicap anche se parliamo di uno spread molto alto a -28.5 punti.
Le scommesse sulla Week 2 di College Football
Ecco le nostre previsioni sui big match della week 2 NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).
Iowa State-Iowa: 1 -2.5
Penn State-Florida International: 2 +41.5
Texas-San Jose State: 2 +35.5
Kentucky-Mississippi: 2 -10.5
Oregon-Oklahoma State: 1 -28.5
Oklahoma-Michigan: 1 -5.5
LSU-Louisiana Tech: 2 +37.5
Quote Antepost: aggiornamenti per la vittoria del titolo nazionale
Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e anche per l’Heishman Trophy. La sconfitta in week 1 di Texas fa subito precipitare i Longhorns, e allo stesso tempo Ohio State, campione in carica, torna in testa alle lavagne su Penn State e Georgia accreditate come prime avversarie dei Buckeyes.
Texas ha perso per un attacco che ha prodotto solo 7 punti, e questo si riflette anche nelle lavagne per l’Heishman con Arch Manning che passa da favorito al 7° posto in lavagna, dove ora è Garrett Nussmeier favorito davanti a LaNorris Sellers, Carson Beck e Gunter Stockton, ma sono da segnalare sempre anche Cade Klubnik e John Mateer.