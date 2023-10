Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 6. Abbiamo analizzato tutte le partite di questa sesta settimana di regular season, dal Thursday Night (Chiefs-Broncos) al Monday Night (Chargers-Cowboys), passando per le tante sfide interessanti della domenica.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 6: Thursday Night

Si inizia giovedì notte con Kansas City Chiefs-Denver Broncos. E’ un altra pessima stagione per Denver, forse peggiore anche delle precedenti, e la trasferta al Arrowhead Stadium rischia di essere l’ennesima debacle dei Broncos, con i Chiefs favoriti a -10.5, anche se la stima delle nostre linee danno più di 20 punti di vantaggio a Mahomes e compagni (leggi qui power ranking e linee week 6).

A livello statistico attenzione ai punti. I Broncos sono Over 9-1 nelle ultime partite, con una difesa che in questo arco di tempo di 10 match ha concesso 28+ punti in 7 occasioni, tra cui i 34 punti concessi proprio ai Chiefs nel confronto dello scorso anno. La linea O/U però in calo, apriva a 51 punti totali, ora si gioca a 47.5. Da segnalare anche la striscia vincente di 15 successi consecutivi di Kansas City contro Denver per quella che dovrebbe essere una formalità anche giovedì notte (e lo vediamo dalla quota microscopica @1.16 sulle scommesse testa a testa).

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 6: le partite di domenica

Tennessee Titans-Baltimore Ravens

Under è il trend forte di questa sfida. I Ravens sono Under 15-4 nelle ultime 19 partite mentre i Titans sono Under 8-1 nelle ultime 9. Oggi la linea è 41.0 punti totali, con Baltimore e Tennessee che non hanno superato i 40 punti in 7 su 10 partite combinate in questa stagione.

Atlanta Falcons-Washington Commanders

Ancora Under, in questo caso i Falcons sono Under 9-2 nelle ultime partite, arco di tempo in cui abbiamo visto appena 36 punti combinati di media tra Atlanta e i suoi rivali. In questa stagione Atlanta sta segnando solo 16.6 punti di media, ma difensivamente i Falcons sono tra le migliori squadre della lega in yard concesse per giocata, conversioni 3° down degli avversari e anche % di conversione a touchdown in red zone. Nonostante questo la linea è in leggera salita (da 41.5 a 42.5) ma l’Under rimane più convincente contro Washington che a sua volta non è una squadra da alti punteggi.

Chicago Bears-Minnesota Vikings

Qui invece cambiamo nettamente direzione verso una partita ad alto punteggio, con i Bears che hanno sempre segnato Over in tutte le partite di questa stagione, in cui abbiamo visto 54.4 punti totali di media. Chicago ha nell’attacco il suo reparto migliore visto che la difesa è tra le peggiori di tutta la lega in diverse statistiche fondamentali. Minnesota non va molto meglio dietro, con 27+ punti concessi in 3 delle ultime 4 partite giocate. Linea O/U 44.5 che sembra alla portata.

Jacksonville Jaguars-Indianapolis Colts

I Jaguars sono di casa a Londra dove hanno vinto le 2 partite stagionali, ma purtroppo per loro la vera casa è Jacksonville dove i Jaguars hanno perso 8 delle ultime 10 partite da favoriti (1-9 ATS)!!! L’ultimo inatteso ko interno è arrivato contro i Texans su cui i Jaguars erano favoriti a -7.5 ma hanno perso di 20. Jacksonville è favorita a -4.5 in questa sfida contro i Colts che è un rematch di week 1 contro i rivali divisionali di Indianapolis che in quell’occasione persero di 10, facendosi rimontare in casa contro i Jaguars.

Miami Dolphins-Carolina Panthers

Al contrario dei Jaguars, i Dolphins amano giocare in casa da favoriti dove sono 16-5-2 ATS nelle ultime 23 partite, con 6-2 ATS da quando c’è Mike McDaniel in panchina (coprendo anche le 2 partite in cui erano chiamati a coprire un handicap in doppia cifra). Miami è nettamente favorita a -13.5 anche perché in Florida arriva l’unica squadra che non ha ancora vinto quest’anno, Carolina.

Cleveland Browns-San Francisco 49ers

I 49ers sono 13-3 ATS nelle ultime partite e in questo arco di tempo hanno vinto ben 11 partite su 16 con un vantaggio finale in doppia cifra. Per la trasferta a Cleveland i 49ers sono favoriti con -6.5 punti di handicap, meno di un TD pieno, che alla luce di tutto questo sembrano pochi.

Houston Texans-New Orleans Saints

Under la settimana scorsa per i Saints che si portano Under 14-1 nelle ultime 15 partite. In questa stagione i Saints hanno sempre segnato Under e nessuna di queste partite ha visto il punteggio combinato superare i 37 punti totali. Per questa sfida la linea si gioca a 42.5, un numero che New Orleans non ha mai superato nelle 14 partite da Under recenti. Houston ha già 3 partite sotto i 40 punti totali in questa stagione.

Cincinnati Bengals-Seattle Seahawks

I Seahawks sono 13-4 ATS nelle ultime trasferte giocate nel mese di ottobre. Seattle è sfavorita (+3.0) per questa trasferta a Cincinnati, e anche da underdogs le trasferte di ottobre hanno un ottimo rendimento nelle scommesse sui Seahawks (14-4-2 ATS dal 2008 ad oggi in queste condizioni durante il secondo mese di regular season).

Las Vegas Raiders-New England Patriots

Combinando le 10 partite stagionali giocate da Raiders e Patriots abbiamo visto 8 Under e 2 soli Over finora quest’anno. Del resto parliamo del 25° e del 28° attacco come yard prodotte per giocata, oltre ad essere 28° e 29° anche nelle conversioni sui 3° down. Nel precedente dello scorso anno ci sono stati ben 54 punti totali tra LV e NE, ma 14 di questi punti sono arrivate dalle giocate delle difese, e i due QB hanno combinato per appena 333 passing yards. Under 41.5 potrebbe essere la giocata giusta questa domenica a Las Vegas.

Tampa Bay Buccaneers-Detroit Lions

I Lions si confermano una miniera d’oro per gli scommettitori con 13-2 ATS nelle ultime partite, e la settimana scorsa è arrivata un altra cassa per chi ha creduto nel -9.5 di Detroit che non ha avuto problemi nello sbarazzarsi 42-24 dei Panthers. I Lions sono favoriti di un Field goal (-3.0) in questa trasferta a Tampa, l’ultima volta che erano favoriti in trasferta (week 4 a Green Bay) hanno vinto di 14.

LA Rams-Arizona Cardinals

I Rams sono una bestia nera per i Cardinals, almeno a livello scommesse. LAR è infatti 10-2-1 ATS negli ultimi precedenti contro Arizona. Inoltre la squadra di coach Sean McVay arriva da una sconfitta, ma ha il 62.9% di linee coperte la settimana dopo un ko. Per questa sfida interna i Rams sono favoriti con un touchdown pieno di vantaggio (-7.0).

NY Jets-Philadelphia Eagles

Tanti problemi per i Jets, non è tutta colpa di Robert Saleh, ma con questo coach in panchina NYJ è 4-8 ATS, quindi attenti scommettitori, anche perchè domenica c’è una sfida contro una delle due squadre ancora imbattute in stagione, gli Eagles che inoltre hanno un prefetto 3-0 ATS nelle scommesse in trasferta quest’anno e potranno coprire il touchdown di margine richiesto dalle linee di handicap (-7.0).

Buffalo Bills-NY Giants

I Giants hanno perso 5 delle ultime 6 partite con 18+ punti di scarto, un vero disastro, ed ecco spiegata la linea handicap più alta della settimana, il -14.0 affibbiato ai Bills che in stagione quando vincono lo fanno nettamente (+28, +34 e +28 punti di scarto finale). Visto che non ci sono notizie per dubitare di una vittoria di Buffalo, questa potrebbe arrivare quindi ben oltre i 2 TD di margine richiesto. I Giants hanno il peggior differenziale punti della lega (-91) e non hanno coperto in nessuno dei due match stagionali in cui avevano in appoggio una linea in doppia cifra punti di spread. Questo Sunday Night non dovrebbe fare eccezione e i G-Men potrebbero andare incontro ad un altra figuraccia.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 6: Monday Night

La settimana si chiuderà lunedì notte in California, dal SoFi Stadium, col Monday Night LA Chargers-Dallas Cowboys, in cui gli ospiti cercheranno di riscattare il pesante ko della scorsa settimana a San Francisco (10-42), mentre i Chargers arrivano dalla settimana di bye e prima avevano battuto i Raiders e avevano vinto in Minnesota, riprendendosi dall’avvio da 0-2.

Abbiamo detto dei Cowboys che hanno perso nettamente la scorsa a SF, ma attenzione a Dallas che è 10-1 ATS nelle uscite dopo una sconfitta. In questa stagione per esempio, dopo l’inatteso ko in Arizona, hanno risposto vincendo di 35 contro i Patriots. In questa trasferta Dallas si gioca favorita con -2.5 punti di handicap da coprire.

