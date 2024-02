Quote Prop Bet Super Bowl 2024. La stagione di Football Americano NFL si avvicina al gran finale, il big game, il 58° Super Bowl. In questo articolo andiamo a dare un occhio alle linee e alle quote più interessanti dei possibili protagonisti della finalissima per quanto riguarda le prop bet, ovvero le scommesse sulle prestazioni dei giocatori.

Quote Prop Bet Super Bowl 2024: i Quaterbacks

Dopo aver dato un occhio QUI all’anteprima del Super Bowl e alle statistiche più curiose, addentriamoci nel gran finale della stagione di Football Americano, e parliamo di prestazioni giocatori.

Iniziamo dal ruolo più importante, il Quarterback. Patrick Mahomes, come vedremo anche in seguito, è il favorito per il titolo di MVP del Super Bowl, del resto gioca la finalissima per la 4° volta. In questa sfida gli sono richieste però 262.5 passing yard che contro la difesa di San Francisco non è detto che arrivino, con i 49ers che in stagione hanno concesso 215.6 passing yards di media. Linea non semplice per un Big Game e per Mahomes che arriva da 2 Under contro Buffalo e Baltimore, anche se il gioco indoor all’Allegiant Stadium dovrebbe facilitare i lanci ma al momento preferiamo Under.

Per SF ci sarà Brook Purdy al centro dell’attacco, altro che Mr.Irrilevant! In 2 anni Purdy si è preso la squadra di San Francisco e l’ha riportata a giocarsi un Super Bowl, 4 anni dopo, e contro lo stesso avversario, per il più classico dei revenge game. Questa volta però i 49ers sperano in un epilogo diverso, e lo sperano anche grazie a Purdy che però ha molta meno esperienza rispetto a Mahomes. Anche qui la linea sulle Yard Lanciate a 249.5 ci sembra alta. Vero che il potenziale e il numero di target che ha a disposizione è davvero importante, ma le 250 yard non saranno così scontate per lui contro la difesa dei Chiefs che ha chiuso la regular season come 2° migliore in sacco (57) e pressione (27.8%), concedendo solo 181.5 passing yards di media (5.4 yard per lancio). Vero che la settimana scorsa Lamar Jackson ha chiuso con 272 yard su lancio, ma prima sia Josh Allen che Tua Tagovailoa, due ottimi QB, erano stati lasciati sotto le 200 yard dalla difesa di Kansas City. Il problema dei Chiefs è sulle corse dove hanno solo la 28° difesa in rush EPA, e Purdy potrebbe sfruttare molto il gioco su terra, evitando cosi anche molti pericoli.

Quote Prop Bet Super Bowl 2024: I protagonisti dei Chiefs

Non solo QB, i riflettori saranno puntati anche su Travis Kelce, e non solo per un discorso di Football giocato (ne parliamo domani di Tylor Swift). La produzione di Kelce nei playoffs è incredibile con quasi 100 yard di media in 12 partite di post-season. Oggi le linee gliene richiedono 70.5, e potrebbe fare Over, ma sul numero di ricezioni invece attenzione a prendere alla leggera la linea a 6.5, dove anzi potrebbe fare viceversa Under, sembra contraddittorio ma ha senso. La difesa dei 49ers è tra le migliori nel mezzo e una di quelle che concede meno lanci verso i tight end avversari, e Kelce è O/U 2-7 su questa linea nelle ultime partite (61% di Under 6.5 ricezioni in questa stagione). Le stime lo danno intorno alle 5.5 ricezioni per 76 cards.

Sempre rimanendo sui Chiefs, Rashee Rice non ha giocato una stagione straordinaria, un pò come tutti i WR di Kansas City, anche se rimane l’opzione principale sui lanci, tolto Kelce. Per oggi ha una stima intorno alle 70 yards e per molti sarà uno dei giocatori più indicati per andare a Touchdown.

Infine chiudiamo il capitolo Chiefs col RB principale, Isiah Pacheco, ragazzo che ha una storia incredibile, e che arriva da una stagione da vero protagonista. Mahomes lo potrà utilizzare in ricezione sul corto yardaggio, ma il suo lavoro sarà sfiancare la difesa di SF sulle corse, e potrà farlo. Nelle ultime 8 partite ha segnato 8 TD con una media di 80.5 rushing yard (4.6 yard a portata) a cui aggiunge anche 14 yard in ricezione di media. Qui piace molto Over 15,5 Corsa più lunga, una linea che ha superato in 10 partite su 17 quest’anno, I 49ers hanno concesso singole corse da 15+ yard sia a David Montgomery che a Jamyr Gibbs in questa post-season, e potrebbero fare lo stesso con Pacheco.

Quote Prop Bet Super Bowl 2024: I protagonisti dei 49ers

Passiamo a San Francisco che in attacco in ricezione ha l’imbarazzo della scelta. Noi iniziamo parlando di George Kittle, un pò in ombra nel conference game contro Detroit, ma che rimane un giocatore imprescindibile per Purdy.Dopo la partita con Detroit la sua linea è scesa molto, troppo a mio avviso, visto che la troviamo a 46,5 yard in ricezione, e per me è da giocare Over per il tight end che ha una stima intorno alle 60 yard per questa finale. Da valutare anche la Ricezione più lunga Over 20.5 yard. Nelle ultime 12 partite i suoi long sono stati di: 28, 32, 18, 58, 35, 44, 32, 11, 24, 66, 34 e 28 yards.

Brandon Aiyuk è stato uno dei target preferiti da Purdy in questa stagione, ma è stato abbastanza sotto traccia in post-season, almeno fino alla ricezione da 51 yard nel NFC Championship. Oggi ha una linea personale di 63.5 yard in ricezione che non è semplice, ma potrebbe superare. Come detto le scelte in ricezione di San Francisco sono tante e di qualità, e vi segnalo un terzo nome, quello di Deebo Samuel, e tutta questa abbondanza diventa un problema per gli scommettitori che faticano a capire su chi indirizzarsi. Non dimentichiamo che la difesa di KC concede solo 124.6 passing yard totali ai ricevitori avversari, e Samuel è quello che ci convince meno in base alla linea di 56,5 yard in ricezione.

Mi sono tenuto per ultimo il giocatore che però potrebbe avere l’impatto maggiore nell’offensiva di San Francisco, ovvero Christian McCaffrey, Dietro ai due QB c’è proprio CMC come favorito per l’MVP come vedremo tra poco, e non a caso visto che è responsabile del 32% delle yard prodotte dall’attacco dei 49ers e può essere speso bene sia sui lanci, che ovviamente sulle corse che rimangono il suo primo impegno. Per questa sfida consigliamo Over 90.5 rushing yard, ma ancora di più Over 18.5 Tentativi di corsa. E’ vero che l’attacco di Kyle Shanahan corre poco, ma abbiamo detto dei numeri della difesa di KC sui lanci, e questo potrebbe forzare il running game di SF che è una squadra che ha molto possesso e produce 32.1 giochi su lancio, ma anche 29.9 corse di media a partita, McCaffrey si occupa di circa il 65% – 70% delle corse, lasciando a Samuel e allo stesso Purdy, il resto. In queste condizioni almeno 19 corse ci stanno tutte per CMC che ha una stima di quasi 20 portate per questo big game.

MVP: Patrick Mahomes favorito per uno storico back to back.

Patrick Mahomes favorito per l’MVP del Super Bowl, e sarebbe la prima volta dai tempi di Terry Bradshaw a riuscire nell’impresa di vincere questo titolo per due anni di fila, una cosa che non è riuscita nemmeno a Tom Brady. Ovviamente il suo principale avversario sarà l’altro QB, Brock Purdy, poi c’è il running back Christian McCaffrey. prima di un netto salto in quota con i ricevitori: Travis Kelce e Deebo Samuel.

Noi ci siamo già espressi da tempo sul fatto che la quota @2+ per Mahomes sia la migliore, e vi abbiamo consigliato di giocarla come best bet. Mahomes ha grande esperienza e contro il pass rush di Baltimore ha impressionato lanciando 241 yards. Nelle ultime 6 partite di post-season il QB dei Chiefs ha lanciato 11 TD senza subire nemmeno un intercetto, la più lunga striscia nella storia dei playoffs NFL di un QB senza intercetti.

L’MVP va alla squadra vincente, e se credete che saranno i 49ers a spuntarla, allora consigliamo la quota di valore di Christian McCaffrey, più che di Brook Purdy. Coach Kyle Shanahan utilizzerà molto McCaffrey per scardinare la difesa dei Chiefs, sulle corse, ma anche sui lanci. Sempre parlando di RB ci sarebbe poi la quota alta di Isiah Pacheco che potrebbe fare male alla difesa di San Francisco che nelle ultime settimane sulle corse ha lasciato molti dubbi. Pacheco va a segno da 7 partite di fila e nessun RB vince il titolo dai tempi di Terrell Davis al Super Bowl 32, e ora un pò di numeri e statistiche sul MVP del Super Bowl:

-I Quaterback sono stati nominati MVP del Super Bowl in 6 delle ultime 10 edizioni (3 delle ultime 4).

-Il WR Julian Edelman è stato l’MVP a quota più alta degli ultimi 20 anni (@23 volte la posta).

-In tutto 8 Wide Receivers hanno vinto l’MVP, 2 dei quali negli ultimi 5 anni.

-Puntare sui favoriti visto che 4 degli ultimi 7 MVP aveva una quota sotto @2.80 per questo titolo.

-Von Miller, Malcolm Smith e Dexter Jackson sono gli unici giocatori di difesa ad aver vinto un MVP negli ultimi 20 anni.

-32 Quaterback hanno vinto il titolo di MVP. Completano il quadro 7 Running backs e 4 Linebackers. Solo 2 Safeties e Difensive Ends hanno portato a casa questo titolo.

ULTIMI VINCITORI MVP SB

LVII Patrick Mahomes Quarterback

LVI Cooper Kupp Wide Receiver

LV Tom Brady Quarterback

LIV Patrick Mahomes Quarterback

LIII Julian Edelman Wide Receiver

LII Nick Foles Quarterback

LI Tom Brady Quarterback

L Von Miller Linebacker

XLIX Tom Brady Quarterback

XLVIII Malcolm Smith Linebacker

QUOTE MVP SB

Patrick Mahomes @2.35

Brock Purdy @3

Christian McCaffrey @5.50

Travis Kelce @18

Deebo Samuel @21

Isiah Pacheco @36

Brandon Aiyuk @51

George Kittle @71

Rashee Rice @71

Nick Bosa @101

Noi vi diamo appuntamento ai prossimi giorni con altre uscite e contenuti interessanti per le scommesse sul Super Bowl:

-Scommesse esotiche, Tylor Swift e tanto altro (mercoledì)

-Analisi, trend e free pick su 49ers-Chiefs (giovedì)

-Video recap con le ultime notizie a 24 ore dal via (sabato)

