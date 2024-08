Pronostici Golf Wyndham Championship del PGA Tour, unico circuito in gioco questa settimana visto che DP e LIV torneranno solo dalla prossima. Si tratta del primo torneo di Golf del PGA Tour dopo un altra grande affermazione di Scheffler che ha vinto l’oro a Parigi. Ecco i migliori pronostici golf.

Risultati golf: Scheffler vince anche l’oro alle Olimpiadi

Ci abbiamo creduto con Jon Rham, ma alla fine è stato ancora una volta Scottie Scheffler, con una domenica impressionante, a portarsi a casa un torneo importante, questa volta l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Noi ne usciamo comunque in profitto grazie allo stake maggiore giocato sul testa a testa di Conners che chiude a -9 contro il +1 di Noren nel VIP, ma anche la top-3 di Fleetwood che vince l’argento e che vi avevamo segnalato anche nel free in quota @7.50. Ora tocca al torneo femminile alle Olimpiadi dove abbiamo dato due consigli sulle possibili vincenti che trovate QUI. L’ultimo torneo del PGA è stato invece il 3M Open dove è tornato a vincere Jhonattan Vegas ad anni di distanza dal suo ultimo successo al PGA.

Pronostici Golf Wyndham Championship: Field, tracciato e statistiche

In questa settimana post olimpiadi è solo il PGA Tour in gioco col Wyndham Championship 2024 in North Carolina, torneo comunque importante visto che si tratta dell’ultimo evento prima dell’inizio dei playoffs FedEx Cup, quindi i giocatori ai margini della top-70 di classifica che qualifica per i playoffs, sono chiamati a dare il meglio in un Field che infatti non è così male anche se solo 19 dei giocatori impegnati a Parigi ha deciso di venire a giocare in North Carolina questa settimana, ma ci sono 21 dei 50 migliori giocatori dell’attuale ranking mondiale. Sungjae Im al comando su Shane Lowry, Si Woo Kim, Billy Horschel, Brian Harman, Christiaan Bezuidenhout ed Akshay Bhatia. In gioco anche il campione in carica Lucas Glover.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Lucas Glover (-20); 2022: Tom Kim (-20); 2021: Kevin Kisner (-15); 2020: Jim Herman (-21); 2019: J.T. Poston (-22); 2018: Brandt Snedeker (-21); 2017: Henrik Stenson (-22); 2016: Si-Woo Kim (-21); 2015: Davis Love III (-17); 2014: Camilo Villegas (-17); 2013: Patrick Reed (-14); 2012: Sergio Garcia (-18); 2011: Webb Simpson (-18); 2010: Arjun Atwal (-22).

Il tracciato del Sedgefield Country Club a Greensboro è un tipico percorso della Carolina, disegnato da Donald Ross nel 1926 (rinnovato nel 2007 da Kris Spence); un corto par-70 da 7,131 yards con Fairways e Rough in Bermudagrass e Greens in Champion Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Driving accuracy, Approach e Tee to green, seguite dai numeri di Off the Tee e Putting. Questo è considerato uno dei tracciati più “semplici” del PGA Tour con 7 degli ultimi 8 vincitori che hanno chiuso a -20 o meglio.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostici Golf Wyndham Championship: Free pick

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come favorito ci accodiamo e prendiamo Sungjae Im @16.00 che apre in testa alla lavagna e anche in testa al power ranking di questo torneo, e c’è un motivo visto che sulla carta è effettivamente il giocatore migliore del Field. Im dopo il T12 a RBC Heritage ha incassato anche 1 vittoria e 7 top-10 al Tour, oltre ad un paio di T12 in giro per il mondo, inoltre conosce bene il tracciato di Sedgefield dove ha debuttato nel 2019, e da allora ha sempre superato il taglio chiudendo in top-25, compreso il 2° posto nell’edizione del 2022 dove ha sfiorato la vittoria. In 20 rounds su questo percorso in coreano ha segnato una media straordinaria di 66.6 colpi.

La quota di valore è su Davis Thompson @36.00 che ha vinto il John Deere Classic e si è ben distinto anche nei successivi due importanti tornei a cui ha partecipato: Genesis Scottish Open e The Open. Negli ultimi 6 tornei Thompson è stato tra i migliori del tour nelle statistiche di tee-to-green e putting. Lo scorso anno qui si è ben distinto con un buon T22 finale che potrebbe migliorare ulteriormente in questa edizione dove si presenta anche forte dei numeri in adjusted scoring e Par-4 scoring che qui al Sedgefield Country Club sono importanti.

La quota alta, il longshot, è su Kurt Kitayama @51.00 visto che si giocherà su greens lenti, ottimi per lui, e potrebbero non mancare anche vento e pioggia leggera, condizioni in cui Kitayama si riesce sempre a distinguere (non a caso ha vinto l’Arnold Palmer del 2023 con green in Bermudagrass e vento). La motivazione non gli mancherà visto che è ad un passo dalla qualificazione ai prossimi playoffs FedEx visto che è attualmente 73° in classifica, e solo i migliori 70 avranno accesso al primo torneo di post-season. Kurt negli ultimi 2 mesi ha tenuto ottime statistiche di Off the Tee e Tee to Green. Nell’ultimo torneo al 3M Open ha chiuso con un ottimo 6° posto, Kitayama è al debutto a Sedgefield ma la quota @51 è da provare.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.