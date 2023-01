Pronostici Golf The American Express 2023 per il PGA Tour, ma questa settimana c’è anche molta curiosità sul Abu Dhabi HSBC Championship, primo torneo DP World Tour del 2023.

Pronostici Golf The American Express 2023: Field, tracciato e statistiche

Questa settimana il PGA Tour torna con il The American Express, una settimana dopo il successo di Si Woo Kim. Questa settimana si gioca nel deserto della California e il Field è di prim’ordine con una serie di big della top-20 del ranking mondiale: Scottie Scheffler, Jon Rahm, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Will Zalatoris, Tony Finau, Sam Burns, Tom Kim, Cameron Young e Sungjae Im.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Hudson Swafford (-23); 2021: Si Woo Kim (-23); 2020: Andrew Landry (-26); 2019: Adam Long (-26); 2018: Jon Rahm (-22); 2017: Hudson Swafford (-20); 2016: Jason Dufner (-25); 2015: Bill Haas (-22); 2014: Patrick Reed (-29); 2013: Brian Gay (-25); 2012: Mark Wilson (-24).

Si gioca a rotazione su 3 tracciati del PGA West, e questo non semplifica certamente le scommesse. Il primo è il Pete Dye Stadium Course, un par-72 da 7,187 yards con Fairways in Tifgreen Bermudagrass con Ryegrass; Rough in Tifgreen Bermudagrass e Greens in TifDwarf Bermudagrass con Poa Trivialis. Il secondo tracciato è il Tournament Course disegnato da Jack Nicklaus, un Par: 72 da 7,147 yards. Infine c’è il La Quinta Country Club, disegnato da Lawrence Hughes, è un Par 72 corto da 7,060 yards.

Pronostici Golf The American Express 2023: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Qui voglio partire col botto proponendovi la quota più alta, quella di Sahith Theegala @56.00 che ha impressionato nella sua stagione da rookie arrivando sino alla finale del Tour Championship, anche se manca ancora la grande affermazione. In questo posto si sono sbloccati giocatori come Vegas e Long, potrebbe toccare a Theegala che lo scorso anno, al suo debutto chiuse al 33° posto, segnando un 62 alla seconda giornata, sul tracciato di Jack Nicklaus. Ha iniziato la stagione con 3 top-6. A questa quota è da provare anche se il Field è tosto, come abbiamo visto, e non sarà facile per lui.

Pronostici Abu Dhabi HSBC Championship 2023

Il torneo più importante della settimana è però quello del DP World Tour che apre la stagione 2023 dopo una lunga sosta con l’Abu Dhabi HSBC Championship 2023. C’è molta curiosità per vedere come riprenderanno i 126 giocatori del Field di qualità che, oltre al nostro Chicco Molinari in spolvero, conta anche Shane Lowry, Tommy Fleetwood e Tyrrell Hatton, tutti membri Ryder Cup, ma anche Alex Noren, Thomas Pieters (campione in carica) e Rober Macintyre.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Thomas Pieters, 40/1; 2021: Tyrrell Hatton, 12/1; 2020: Lee Westwood, 90/1; 2019: Shane Lowry, 60/1; 2018: Tommy Fleetwood, 20/1; 2017: Tommy Fleetwood, 60/1; 2016: Rickie Fowler, 16/1; 2015: Gary Stal, 150/1; 2014: Pablo Larrazabal, 125/1; 2013: Jamie Donaldson, 66/1; 2012: Robert Rock, 150/1; 2011: Martin Kaymer, 8/1, 2010: Martin Kaymer, 14/1.

Anche qui ho fatto una selezione delle giocate dal nostro VIP e vi propongo come FREE PICK la vittoria di Tyrrell Hatton @12.00. Prima sono andato con un underdog, questa volta andiamo con uno dei grandi favoriti. 6 volte campione al DP Tour, e uno di questi successi è arrivato proprio a questo torneo nel 2021. Potrà replicare visto che parliamo di uno dei migliori giocatori al mondo, che inoltre ha una serie di ottime statistiche (Strokes Gained, Off The Tee, Approach, Around The Green, Tee to Green, Putting) che lo rendono, a ragione, uno dei giocatori di punta questa settimana.

