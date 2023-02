Pronostici LIV Golf Mayakoba 2023. Questa settimana oltre ai soliti PGA Tour e DP World Tour, ci occupiamo anche delle scommesse sul nuovo circuito LIV Golf che tanto sta facendo discutere, come un vero e proprio terremoto nel mondo di questo sport. A Mayakoba un Field eccezionale, vediamo i nostri pronostici LIV Golf.

Pronostici LIV Golf Mayakoba 2023: analisi, tracciato e field

Torna l’azione del LIV Golf da Mayakoba sul tracciato del El Camaleon Golf Course che abbiamo visto spesso nei tornei del PGA. Field eccezionale e sono arrivate altre firme per il circuito di golf dei sauditi che stanno attirando i grandi big del golf a forza di contratti milionari. Gli ultimi a firmare sono stati: Mito Pereira, Brendan Steele e Thomas Pieters.

Anche nelle scommesse non si può più snobbare questo LIV Golf (cosa che non abbiamo comunque fatto nemmeno nei primi eventi su cui abbiamo scommesso, andando già in cassa un paio di volte nel 2022). Fanno parte del field Dustin Johnson, Joaquin Niemann, Cameron Smith ed Abraham Ancer che sono i grandi favoriti.

Il tracciato del El Camaleon, disegnato da Greg Norman, è un Par-71 da 7,034-yard. Qui sono molto importanti le statistiche di greens in regulation percentage (GIR%) ed Approach.

VINCITORI EVENTI LIV Golf

Jeddah (Oct. 2022) Brooks Koepka

Bangkok (Oct. 2022) Eugenio Chacarra

Chicago (Sept. 2022) Cameron Smith

Boston (Sept. 2022) Dustin Johnson

Bedminster (July 2022) Henrik Stenson

Portland (July 2022) Branden Grace

London (June 2022) Charl Schwartzel

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Free Pick: le nostre scommesse sul LIV Golf

Ho scelto 3 possibili vincitori, divisi tra Favoriti, Valuebet e Longshot a quota alta. Iniziamo dal favorito, che è anche il giocatore in cima alle lavagne dei bookmakers, Dustin Johnson @9.00 che al momento è il re del LIV grazie ad una vittoria ma anche 6 top-8 raccolte nei primi 7 tornei giocati su questo circuito, un vero dominio. El Camaleon è uno dei pochi tracciato PGA in cui DJ non ha mai giocato in passato, ma si presenta con le caratteristiche giuste per provare a vincere, ad iniziare dai numeri di GIR che qui sono fondamentali.

Quota di valore su Abraham Ancer @12.00 che non si è ancora sbloccato al LIV dopo aver giocato 6 tornei, sbagliando di fatto solo Bedminster e Chicago visto che negli altri 4 tornei non ha mai fatto peggio di un T11. Il miglior golfista messicano a queste altitudini e su questo tracciato potrà destreggiarsi.

Chiudiamo con la quota alta di Charl Schwartzel @71.00 che ha vinto il torneo inaugurale di Londra e ha chiuso il 2022 in grande forma con 3 top-9 consecutive. Anche il sudafricano si presenta con ottimi numeri di GIR tenuti la scorsa stagione al PGA, ed è molto positivo anche il suo putting che tornerà utile ad El Camaleon dove ha giocato solo 2 anni fa, superando il taglio, in un torneo di alti e bassi, dove ha però fatto vedere giornate eccezionali. Se non avrà troppi cali questa volta potrà giocarsi il titolo e non solo passare il turno.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.