Hockey NHL Week 1. La stagione di Hockey su ghiaccio americano è già iniziata la settimana scorsa con le prime 2 sfide delle Global Series tra Predators-Sharks giocate in Europa (Repubblica Ceca) ma è dal 11 ottobre che si inizia a fare sul serio. Vediamo cosa ci aspetta per la week 1 e andiamo ad analizzare le quote antepost più interessanti per la stagione 2022-23. E’ Hockey Time!

Hockey NHL Week 1: si parte col piede giusto

Iniziamo col dire che proprio la serie tra Nashville Predators-San Jose Sharks ci ha fatto subito partire bene anche nelle scommesse con questa stagione di Hockey NHL 2022-23, prima con la vittoria dei Predators in gara 1, e poi con Under in gara 2, sfruttando il viaggio in Europa, la stanchezza del back to back e i cronici problemi che l’attacco degli Sharks si porta dietro dallo scorso anno.

Seguiteci su TELEGRAM nel canale gratuito di BETTING MANIAC, ma se volete tutti i contenuti allora potete entrare nel VIP. Contattateci per sfruttare le promozioni speciali.

Hockey NHL Week 1: le partite della prima settimana di regular season

MARTEDI

Big Match

NY Rangers-Tampa Bay Lightning

Rematch della finale di Eastern Conference della passata stagione. Parliamo di due contender anche alla Stanley Cup di quest’anno. Vedo bene i Rangers con una super difesa, guidata tra i pali da Igor Shesterkin che cercherà di tenere a bada l’ottimo attacco dei Lightning che però dietro a loro volta possono affidarsi a Andrei Vasilevskiy tra i pali e ad uno dei reparti più solidi come abbiamo visto anche lo scorso anno. Per questa prima sfida al Madison Square Garden mi aspetto un avvio lento, e con questi due solidi portieri consigliamo UNDER 1.5 PRIMO PERIODO @1.90.

Altre Partite

LA Kings-Vegas Golden Knights

A Las Vegas inizia l’era di Bruce Cassidy, che dopo l’esonero da Boston va a prendere il posto di DeBoer, a sua volta cacciato da Vegas, ma i Golden Knights iniziano la stagione senza il portiere titolare Robin Lehner. Sempre Over negli ultimi 4 precedenti giocati ad LA tra Kings e Golden Knights.

MERCOLEDI

Big Match

Washington Capitals-Boston Bruins

I Capitals iniziamo la stagione senza Tom Wilson e Nicklas Backstrom, ma c’è il veterano Alex Ovechkin che ha sempre il potenziale per segnare almeno 50 gol in stagione. Rivoluzione a Boston, come abbiamo visto anche prima. Lo scorso anno 2-1 per Boston nelle sfide contro Washington, tutte partite ad alto punteggio (7,66 gol di media).

Altre Partite

Carolina Hurricanes-Columbus Blue Jackets

Montreal Canadiens-Toronto Maple Leafs

Colorado Avalanche-Chicago Blackhawks

Anaheim Ducks-Seattle Kraken

Edmonton Oilers-Vancouver Canucks

GIOVEDI

Big Match

Calgary Flames-Colorado Avalanche

Anche quest’anno i campioni in carica di Colorado sono favoriti per la vittoria finale, ma aprono leggermente sfavoriti dalle quote al debutto a Calgary. Lo scorso anno i Flames hanno chiuso 1-2 nelle sfide contro gli Avalanche, con 2 Under e 1 solo Over (media di 4,3 gol totali).

Altre Partite

Pittsburgh Penguins-Arizona Coyotes

Philadelphia Flyers-New Jersey Devils

Buffalo Sabres-Ottawa Senators

NY Islanders-Florida Panthers

Toronto Maple Leafs-Washington Capitals

Minnesota Wild-NY Rangers

Nashville Predators-Dallas Stars

Vegas Golden Knights-Chicago Blackhawks

LA Kings-Seattle Kraken

VENERDI

Big Match

Detroit Red Wings-Montreal Canadiens

Non è proprio un big match anche se parliamo di due franchigie storiche che cercano la rifondazione. Lo scorso anno è stato un disastro per Detroit che ha messo insieme solo 74 punti, ma Montreal ha fatto anche peggio, ultima in Eastern Conference con appena 55 punti, e anche per questa stagione le cose non dovrebbero migliorare molto.

Altre Partite:

Columbus Blue Jackets-Tampa Bay Lightning

Winnipeg Jets-NY Rangers

San Jose Sharks-Carolina Hurricanes

SABATO

Big Match

Pittsburgh Penguins-Tampa Bay Lightning

Dei Lightning abbiamo già parlato, ma attenzione anche ai Penguins che rimangono sempre una possibile contender, non solo grazie all’attacco (2° migliore lo scorso anno con 4.5 gol di media e 5° migliore della lega pure in power play), ma anche la difesa è stata tra le più solide lo scorso anno, con l’ottimo lavoro dei portieri Tristan Jarry e Casey DeSmith.

Altre Partite:

Buffalo Sabres-Florida Panthers

Philadelphia Flyers-Vancouver Canucks

Boston Bruins-Arizona Coyotes

New Jersey Devils-Detroit Red Wings

Washington Capitals-Montreal Canadiens

Toronto Maple Leafs-Ottawa Senators

NY Islanders-Anaheim Ducks

St.Louis Blues-Columbus Blue Jackets

Minnesota Wild-LA Kings

Dallas Stars-Nashville Predators

Seattle Kraken-Vegas Golden Knights

Edmonton Oilers-Calgary Flames

San Jose Sharks-Chicago Blackhawks

Quote e consigli sulle scommesse antepost

La settimana scorsa avevamo visto l’anteprima della stagione NHL, con alcune analisi iniziali e consigli per le scommesse antepost. Non si tratta ancora di giocate ufficiali, quelle le vedremo nei nostri articoli di aggiornamento (che usciranno ogni lunedì), man mano che continuerà la stagione e che troveremo quote e situazioni di valore, proprio come abbiamo fatto con grande profitto nella stagione MLB.

Questa volta voglio spendere due parole sui Minnesota Wild che se ragioniamo in termini di valore di quota antepost per la vittoria della Stanley Cup (@21), i Wild sono tra i migliori. Marc-Andre Fleury non è il migliore tra i portieri, ma è un veterano di grande esperienza. Kirill Kaprizov è una superstar che per molti può puntare anche all’Hart Trophy (quota @15 in quel caso, in forte calo), senza dimenticare il supporto anche fisico che possono dare Ryan Hartman e Joel Eriksson Ek, il potenziale dei giovani Matt Boldy e Marco Rossi, ma anche il reparto difensivo con Jared Spurgeon, Jonas Brodin, e Matt Dumba.

Abbiamo accennato a squadre che hanno il potenziale per giocarsi la Stanley Cup e tra loro ci sono anche i Florida Panthers, e anche di Hart Trophy dove proprio la stella dei Panthers, Aleksander Barkov, potrebbe dire la sua dopo che ha chiuso 3° lo scorso anno, grazie ad un rendimento da 88 punti in 67 partite giocate. Qui la quota per l’Hart Trophy è @23 volte la posta.

La squadra da battere rimane quella degli Colorado Avalanche, campioni in carica, ma la possibilità del back to back non mi fa impazzire, come la quota antepost di Colorado che non ritengo di grande valore. Meglio cercare una sorpresa che potrebbe essere rappresentata anche dai Carolina Hurricanes che lo scorso anno sono stati tra i migliori, anche se hanno pagato l’assenza di Frederik Andersen in post-season. Si riparte da un gruppo giovane e di talento (Sebastian Aho, Teuvo Teravainen, Andrei Svechnikov, Seth Jarvis), al quale Carolina ha aggiunto Brent Burns e Max Pacioretty mentre Paul Stastny ed Ondrej Kase sono due solide alternative alle partenze di Vincent Trochek e Nino Niederreiter.

Up & Down, chi sale e chi scende

Una quota che mi piace molto è quella sugli Edmonton Oilers @3.50 per la vittoria della Pacific Division. A Vegas si riparte con un nuovo sistema e potrebbe volerci tempo. I Flames sono leggermente favoriti ma vedo meglio Edmonton. Del resto quando puoi contare su 2 dei giocatori nella top-3 delle lavagne delle quote per l’Hart Trophy (Connor McDavid e Leon Draisaitl) a cui aggiungi il portiere Jake Campbell, non puoi non avere obiettivi importanti, e la vittoria della division è uno di questi.

Se parliamo invece di squadre da cui mi aspetto poco vi dico anche quest’anno Philadelphia Flyers. Ormai da diverse stagioni gioco contro Philadelphia in pre-season, e vengo ripagato dai deludenti Flyers che nella passata regular season hanno chiuso con 61 punti e per questa hanno una linea di 74,5 punti che secondo me non supereranno. Claude Giroux ha salutato, Joel Farabee e Sean Couturier sono out e non è solo l’attacco ad avere dei problemi, anche la difesa arriva dal disastro dello scorso anno che non credo che i Flyers abbiano fixato.

NHL ANTEPOST TIPS*

Edmonton Oilers: PACIFIC DIVISION @3.50

Carolina Hurricanes: STANLEY CUP @12.00

New York Rangers: STANLEY CUP @19.00

Minnesota Wild: STANLEY CUP @21.00

Philadelphia Flyers UNDER 74,5 PUNTI @1.86

Chicago Blackhawks UNDER 66,5 PUNTI @1.80

St. Louis Blues OVER 95,5 PUNTI @1.86

Pittsburgh Penguins OVER 101.5 PUNTI @1.90

Igor Shesterkin: VEZINA TROPHY @3.50

Jake Oettinger: VEZINA TROPHY @19.00

Nathan McKinnon HART TROPHY @13.00

Kirill Kaprizov: HART TROPHY @15.00

Aleksander Barkov: HART TROPHY @23.00

*Sono prime idee da appuntarvi, al momento non faccio nessuna scommessa antepost, vediamo durante l’andamento della stagione cosa aggiungere a bilancio, e lo scoprirete seguendo le nostre rubriche Hockey NHL del lunedì.

Segui le migliori scommesse sull’Hockey (NHL ma anche KHL) con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione