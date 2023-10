Pronostici F1 GP Qatar 2023. Red Bull già campione del mondo costruttori, Max Verstappen potrebbe vincere il mondiale Formula 1 piloti già nella sprint race di sabato che torna a Losail. C’è un altro record da difendere, andiamo per la 12° free pick consecutiva con Panda.

Risultati scommesse Motori

La scorsa settimana niente F1, ma c’era la MotoGP. Quest’anno è molto difficile scommettere sul motomondiale, ma anche dal Motegi il nostro tipster sui motori, Panda, ha fatto centro con un 2 su 2.

Prima, sempre in Giappone ma a Suzuka con la Formula 1, era arrivata l’11° free pick consecutiva vinta con un grande Lando Norris. Questa settimana proviamo ad allungare la striscia vincente a 12.

Pronostici F1 GP Qatar 2023: i protagonisti a Losail

Domenica 8 ottobre 2023 la Formula 1 torna in pista per il 17° appuntamento del Mondiale: il Gran Premio del Qatar. A Losail va in scena un gran premio molto giovane, che si è corso per la prima volta nel 2021 e che ha visto Lewis Hamilton battere Max Verstappen. Tornerà anche la Sprint Race del sabato dove l’olandese potrebbe già confermarsi campione del mondiale piloti (a Verstappen basterà raccogliere 3 punti nella Sprint Race di sabato per essere matematicamente campione del mondo per la terza volta di fila) dopo che a Suzuka la Red Bull ha vinto il mondiale costruttori. Con la Sprint Race ci saranno ancora meno libere per provare una pista su cui i piloti e le scuderie non hanno esperienza, a complicare ancora di più le previsioni.

C’è tanta curiosità anche per le piazze d’onore delle due classifiche iridate, con la Ferrari che è attualmente terza in quella costruttori, ma vede la Mercedes e punta al sorpasso. Del resto le Rosse hanno dimostrato in stagione di trovarsi bene con il format costituito da una sola sessione di prove libere. La scuderia tedesca, dal canto proprio, negli ultimi tempi ha avuto grossi problemi di strategia e gestione dei piloti e non può di certo considerare i 20 punti sui rivali di Maranello un distacco incolmabile.

Tra le outsider anche la McLaren, reduce dal doppio podio di Suzuka con Lando Norris e Oscar Piastri. Nonostante il tracciato sulla carta sembri poco consono alla propria monoposto, la scuderia di Woking vuole confermare i progressi fatti durante la stagione e proiettarsi tra le protagoniste del 2024, magari superando l’Aston Martin che in classifica costruttori dista ad oggi solo 49 lunghezze.

Vediamo in crescita Mercedes e anche Alfa Romeo rispetto alle ultime uscite. Al contrario potrebbero fare qualche passo indietro sia Ferrari che McLaren su un tracciato del genere.

Pronostici F1 GP Qatar 2023: Programma completo e Guida TV Formula 1

Il weekend del Gran Premio del Qatar di Formula 1 sarà trasmesso in diretta tv integralmente da Sky Sport, mentre in streaming l’appuntamento live è sulle piattaforme di Sky Go e Now. In differita su TV8 (in streaming sul sito Tv8.it) gara sprint e corsa della domenica.

DIRETTA TV SKY SPORT

Venerdì 6 ottobre

Prove libere 1: 15:30-16:30

Qualifiche: 19:00-20:00

Sabato 7 ottobre

Shootout: 15:00-15.44

Sprint: 19:30-20:00

Domenica 8 ottobre

Gran Premio: ore 15:00

DIFFERITA TV8

Sabato 7 ottobre

19.15 Shootout e 21.30 Sprint

Domenica 8 ottobre

Gran Premio: ore 22:00

Pronostici F1 GP Qatar 2023: Circuito, pneumatici, meteo

Il circuito del Losail International Circuit è stato costruito nel 2004 a Doha, Qatar, e lo conosciamo per i tanti scontri di MotoGP. Per quanto riguarda le competizioni automobilistiche, ospitò una tappa delle GP2 Asia Series nel 2009, vinta da Nico Hulkenberg con ART Grand Prix e Sergio Perez con Barwa International Campos. Nel 2021 vinse Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Fernando Alonso. L’anno successivo la tappa fu annullata.

Record. L’unica vittoria nell’albo d’oro, dunque, è stata conquistata da Lewis Hamilton su Mercedes, mentre il record della pista lo detiene Max Verstappen su Red Bull con il tempo di 1’23″196 (2021). Il circuito di Losail è lungo 5,419 chilometri, consta di 16 curve e per completare la gara della domenica serviranno in tutto 57 giri.

Pneumatici. Pirelli ha deciso di portare per questo weekend, i set: C1, C2 e C3.

Quote GP Qatar 2023

Gli esperti Sisal hanno pochi dubbi in merito visto che Max Verstappen è favoritissimo in tutto il weekend: pole position @1,44 e successo in gara @1,25. SuperMax potrebbe centrare anche la quinta Tripletta stagionale (Pole, Giro Veloce e Vittoria), impresa che si gioca @2,40.

Stavolta il primo avversario dell’olandese è Lando Norris, McLaren, reduce da due secondi posti consecutivi e che sogna di interrompere il digiuno della scuderia di Woking. Infatti è dal Gran Premio d’Italia del 2021 che la McLaren non sale sul gradino più alto del podio. Il successo di Norris è offerto @12. Appaiato in quota al numero 4 del team inglese, c’è Sergio Perez, sulla seconda Red Bull, il quale vorrebbe mostrare alla sua scuderia di meritare il posto che occupa. Le ultime due uscite hanno incrinato, ancora di più, le certezze del messicano che sogna però un pronto riscatto in Qatar.

Nonostante l’exploit di Singapore, le Ferrari partono lontane per la vittoria finale. Charles Leclerc, ancora a caccia del primo successo stagionale, vorrebbe invertire la rotta sin dal sabato tanto che la sua pole è data @9,00 mentre si sale fino @20 per il trionfo in gara. Situazione abbastanza simile per Carlos Sainz: lo spagnolo, che ha regalato finora l’unica vittoria a Maranello dell’anno, si gioca @12 per la partenza al palo mentre il secondo successo stagionale pagherebbe @25 volte la posta.

Sprint Race. Il favorito rimane Verstappen @1,27, con Norris @12, mentre le Ferrari di Leclerc e Sainz si propongono come terza forza @16 volte la posta giocata. Ecco il riassunto di tutte le quote Bet365.

FREE PICK GP Qatar 2023

Abbiamo già detto che in questo GP andiamo per la 12° cassa consecutiva in cassa con le selezioni di Panda che per Losail (GP molto critico a livello previsioni) ha scelto di andare contro la Ferrari che potrebbe fare qualche passo indietro anche in Qatar, dopo il Giappone in cui si era già registrata una flessione a seguito della vittoria in Indonesia. Viceversa la Mercedes potrebbe migliorare su questo tracciato (dove Hamilton ha vinto l’unica edizione del 2021) rispetto ai problemi di Suzuka, prendiamo quindi il Testa a Testa Gara HAMILTON su Leclerc @2.15.

