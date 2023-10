Risultati GP Messico 2023. Max Verstappen domina anche in Messico, ultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 già in mano all’olandese. Sergio Perez stecca anche nel GP di casa, fuori alla prima curva per un contatto con Charles Leclerc che partiva dalla pole, con una prima fila tutta Ferrari che però non si è concretizzata con una vittoria.

Risultati GP Messico 2023: ancora una vittoria per il cannibale Max

Max Verstappen domina anche il GP Messico 2023, l’olandese trionfa con due partenze perfette nella tappa del Mondiale di Formula 1; due partenze non per la sprint race, ma perché la gara di domenica è stata interrotta praticamente a metà per via delle riparazioni delle barriere danneggiate dalla violenta uscita di Kevin Magnussen (incolume).

Il campione del mondo infila subito le Ferrari che scattavano in prima fila. Danni per Charles Leclerc in un contatto alla prima curva con il messicano Sergio Perez, subito costretto al ritiro. In seguito, prima Carlos Sainz, poi lo stesso monegasco subiscono il sorpasso da parte di Lewis Hamilton, autore anche del giro veloce nel corso della gara. Il sette volte iridato chiude così in seconda posizione davanti alle due Ferrari, con Leclerc sul terzo gradino del podio.

Risultati GP Messico 2023: ordine d’arrivo di classifiche

F1, GP Messico: ordine d’arrivo

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Esteban Ocon (Alpine)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13. Nico Hulkenberg (Haas)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Logan Sargeant (Williams)

RITIRATI

Lance Stroll (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Kevin Magnussen (Alfa Romeo)

Sergio Perez (Red Bull)

F1, Classifica Piloti

1. Max Verstappen (Red Bull) 491 punti

2. Sergio Perez (Red Bull) 240

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 220

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 183

5. Carlos Sainz (Ferrari) 183

6. Lando Norris (McLaren) 169

7. Charles Leclerc (Ferrari) 166

8. George Russell (Mercedes) 151

9. Oscar Piastri (McLaren) 87

10. Pierre Gasly (Alpine) 56

F1, Classifica Costruttori

1. Red Bull 731 punti

2. Mercedes 371

3. Ferrari 349

4. McLaren 256

5. Aston Martin 236

6. Alpine 101

7. Williams 28

8. AlphaTauri 16

9. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Quote antepost e prossimo GP. Si torna in pista subito in Brasile

Nonostante i mondiali piloti e costruttori già assegnati, gli spunti per le scommesse antepost in Formula 1 rimangono diversi, ad iniziare da chi si prenderà il 2° posto nella classifica piloti. Resiste Sergio Perez nonostante un altro GP negativo. Anche in casa il messicano non è riuscito a dare una sferzata alla sua difficile stagione, anzi è uscito subito alla prima curva, ma rimane favorito da SNAI per difendere la 2° posizione nella classifica finale.

Continua anche la corsa per il 2° posto nel campionato costruttori con la Mercedes che domina in quota @1.25 sulla Ferrari che non ha saputo capitalizzare con una vittoria la prima fila messicana, e si gioca @3.50. Nonostante la crescita dell’ultimo periodo, la McLaren rimane molto attardata, e in Messico le cose non sono andate benissimo per Norris e Piastri.

Il tour de force finale della Formula 1 continua senza soste. La prossima settimana (3-5 novembre) si corre a San Paolo il Gran Premio del Brasile che come sempre seguiremo con analisi e free pick di Panda che purtroppo, questo weekend, ha pagato i pasticci di Lando Norris in qualifica, e una Ferrari che è andata più forte del previsto al sabato.

