Pronostici F1 GP Brasile 2023. Non c’è un attimo di tregua per il gran finale della stagione di Formula 1 già vinta da Max Verstappen e la Red Bull, ma ci sono ancora spunti interessanti, come la corsa al 2° posto tra Mercedes e Ferrari, i record di Max, e anche le prove dei singoli piloti per farsi confermare per il prossimo anno. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul Gran Premio di Interlagos.

Pronostici F1 GP Brasile 2023: i protagonisti ad Interlagos

Archiviato il Gran Premio del Messico con la vittoria di Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton e Charles Leclerc, il circus della Formula 1 si sposta ad Interlagos per il GP Brasile, il terzultimo appuntamento della stagione 2023. La lotta per il secondo posto in classifica è aperta: tra Sergio Perez e Lewis Hamilton ci sono 20 punti di distacco. Anche nel Mondiale costruttori c’è ancora in palio il secondo posto, Mercedes e Ferrari sono divise da 22 punti. Torna anche la Sprint Race per l’ultima volta in questa stagione.

Il campione del mondo, dominatore assoluto della stagione, è sempre il favorito numero uno per il successo a San Paolo, circuito dove ha trionfato solo una volta in carriera. Il diciassettesimo sigillo stagionale del fuoriclasse Red Bull vale @1,25 volte, seguito da Lewis Hamilton (capace di trionfare qui già tre volte), comunque molto staccato con quota @9.

Chiude il podio dei bookmakers Lando Norris @13, con George Russell, vincente lo scorso anno, offerto @21, stessa quota di Sergio Perez. Più lontano Charles Leclerc @29, con Carlos Sainz subito dietro @34, per una Ferrari che cerca il secondo acuto stagionale, il primo in Brasile dal 2017.

Stessa storia per la Sprint Race del sabato: comanda ancora Max @1,25, con ancora più vantaggio su Hamilton, proposto @11 e la coppia Charles Leclerc-Lando Norris @15, con l’olandese avanti anche per le qualifiche della gara “breve” @1,50, stavolta con Charles Leclerc, sempre più a suo agio sul giro secco, primo rivale @8.

Pronostici F1 GP Brasile 2023: programma completo e guida TV Formula 1

Tutte le sessioni del weekend brasiliano verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (qualifiche e gara anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile assistere a qualifiche, Sprint Shootout, Sprint e gara in differita e in chiaro su TV8.

Venerdì 3 novembre

Ore 15.30 Prove libere a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 19.00 Qualifiche a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 4 novembre

Ore 15.00 Sprint Shootout a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 19.30 Sprint a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport F1

Domenica 5 novembre

Ore 18.00 Gara a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Pronostici F1 GP Brasile 2023: Circuito, pneumatici, meteo

Circuito. L’Autodromo Josè Carlos Pace di Interlagos è stato inaugurato nel 1940, ha ospitato per 39 edizioni il GP della massima serie automobilistica. Considerando le edizioni del gran premio di Interlagos dal 1990 ad oggi, tra i piloti più vincenti spicca Michael Schumacher, capace di trionfare 4 volte (1994, 1995, 2000, 2002). Sono invece tre i piloti in attività a essersi già imposti nell’autodromo paulista: Lewis Hamilton ha festeggiato in 3 occasioni (2016, 2018, 2021), mentre sono passati per primi sotto la bandiera a scacchi anche Max Verstappen (2019) e George Russell (2022). La rarefazione dell’aria su questa pista mette a dura prova il compressore, che deve lavorare ai massimi regimi. L’alto carico aerodinamico utilizzato da tutte le vetture a Interlagos rende l’uso dell’ala mobile un’arma importante. Il DRS infatti può far guadagnare ben oltre 15 km/h su entrambi i rettilinei sui quali può essere aperto. A ogni giro si effettuano circa 53 cambi di marcia, e si arriva alla cifra di 3.763 nell’arco dell’intera gara. La media oraria su questa pista è di circa 212 km/h.

Precedenti. L’anno scorso Verstappen arrivò solo sesto, mentre a tagliare il traguardo per primo fu George Russell, seguito dall’altra Mercedes di Hamilton e dal ferrarista Sainz. Proprio la Ferrari, nel weekend, proseguirà nella sua lotta al secondo posto con la Mercedes, attualmente in vantaggio di 22 punti.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 4,309 km. Numero di curve: 15, dieci a sinistra e cinque a destra. Carico aerodinamico: Alto. Velocità massima: 325 km/h. Possibilità di safety car: 40%. Possibilità di sorpasso: Facile. Freni: Medio. Numero di frenate: 7. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1.

Pneumatici. Per il Gran Premio del Brasile, Pirelli ha scelto questi set: C2 (hard), C3 (media), C4 (soft)

Meteo. Venerdì potrebbe piovere (40%), con nuvole ma 31° e venti quasi a 30 km/h (umidità dal 63%). Meglio al sabato con 20% di possibilità di pioggia (27°, venti a 19 km/h, umidità al 55%) e anche di più alla domenica dove dovrebbe essere scongiurata la gara bagnata (10%). Si scende a 22° con un umidità al 64% e venti a 22 km/h.

Quote GP Brasile 2023

Tutte le quote principali del GP Brasile su SNAI e BET365.

FREE PICK GP Brasile 2023

Il pasticcio di Norris nelle qualifiche della scorsa settimana in Messico ci è costata la free pick. Questa settimana Panda riparte del suo amato Hamilton. Toto Wolff si è detto molto soddisfatto del podio messicano nonostante qualche problema per la Mercedes alla vigilia. Allo stesso tempo Vasseur, coprendosi anche un pò a livello tattico, ha detto che la monoposto tedesca è superiore a quella di Maranello anche per questo fine settimana in Brasile.

Lo crediamo anche noi e prendiamo in parola i due team manager puntando su TaT Scuderia Qualifica Mercedes-Ferrari: MERCEDES @2.10. La Ferrari, specialmente con Leclerc, è competitiva sul giro secco, lo sappiamo, e arriviamo da una prima fila tutta Ferrari in Messico, ma questa volta puntiamo su Hamilton, e anche su Russell che non dimentichiamo che si presenta ad Interlagos come campione in carica, in un uno-due Mercedes in gara, dopo che Russell fece 3° in una pazza qualifica con Magnussen poleman, e con Hamilton solo 8°, ma bastò a far vincere il tat di qualifica alla Mercedes visto il 5° posto di Sainz e solo il 10° in griglia per Leclerc.

