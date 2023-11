Pronostici F1 GP Las Vegas 2023. Per la prima volta la Formula 1 corre a Sin City, la capitale del gioco. Si correrà su un tracciato cittadino (il maialino rovesciato) dove velocità, sorpassi e spettacolo non dovrebbero mancare, così come le incognite, ma il nostro esperto di F1 ha trovato una free pick per voi.

Pronostici F1 GP Las Vegas 2023: i protagonisti in Nevada

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in azione per il Gran Premio di Las Vegas, un ritorno in Nevada dopo 41 anni, anche se il tracciato (il cosiddetto maialino rovesciato) è una novità assoluta.

La penultima gara del Mondiale 2023 di F1 vede come sempre Max Verstappen nel ruolo di favorito indiscusso al volante della sua Red Bull. Diciassette vittorie su venti gare hanno confermato il dominio assoluto del tre volte campione del mondo. Gli esperti Sisal ritengono ci siano fortissime probabilità che il fenomeno olandese lasci poco o nulla agli avversari anche stavolta: la Pole è offerta @1,50, il Giro Veloce @1,57 e il successo in gara addirittura @1,25.

Il primo rivale di Super Max appare, al momento, Lando Norris, McLaren, secondo in quattro degli ultimi sei gran premi. Il pilota inglese è in cerca del suo primo successo in Formula 1, una possibilità che si gioca @9,00 e il team principal Stella si è detto fiducioso della sua monoposto a Las Vegas, quindi attenzione anche ad Oscar Piastri.

La Ferrari, un solo successo in stagione (a Singapore con Carlos Sainz), vorrebbe chiudere l’annata almeno con un secondo trionfo. Impresa non facile perché tra condizioni climatiche e di tracciato, le Rosse potrebbero soffrire ma sicuramente ci proveranno fino all’ultimo giro. Una Ferrari che passa prima sotto la bandiera a scacchi è data @7,50. Per ciò che riguarda i singoli piloti, invece, il primo successo stagionale di Charles Leclerc è in quota @12 mentre quello di Sainz pagherebbe @16 volte la posta.

Indietro anche il resto del gruppo: Lewis Hamilton, sulla Mercedes numero 44 e a secco di vittorie da due stagioni, è offerto @12, George Russell, sulla seconda Stella d’Argento, @16 mentre nelle retrovie, vittoria @20, parte il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez.

Snobbate le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, anche se nelle ultime settimane le loro monoposto sono tornare a crescere molto come prestazioni. In crescita anche l’Alpha Tauri, sempre un incognita l’Alpine che è molto difficile da prevedere anche se negli ultimi GP i francesi hanno fatto passi in avanti.

Gara di casa per l’americana Haas, ma le cose non dovrebbero andare troppo bene e le idee sembrano pocje e confuse, lo notiamo anche da fatto che Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg andranno in pista con due specifiche diverse. Anche per Alfa Romeo potrebbe non essere un grande weekend, e la nuova livrea speciale per l’appuntamento sembra la notizia più importante in casa Alfa. Da valutare le possibilità di Williams.

Pronostici F1 GP Las Vegas 2023: programma completo e Guida TV Formula 1

Il weekend del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport, mentre in streaming l’appuntamento è sulle piattaforme di Sky Go e Now. Su TV8 (in streaming anche su Tv8.it), invece, si potranno seguire in chiaro solo le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

DIRETTA SKY SPORT

Venerdì 17 novembre

05:30-06:30 Prove libere 1

09:00-10:00 Prove libere 2

Sabato 18 novembre

05:30-06:30 Prove libere 3

09:00-10:00 Qualifiche (in differita su TV8 alle 11:45)

Domenica 19 novembre

07:00 Gara (in differita su TV8 alle 14:00)

DIFFERITA TV8

Sabato 18 novembre

11:45 Qualifiche

Domenica 19 novembre

14:00 Gara

Pronostici F1 GP Las Vegas 2023: Circuito, pneumatici, meteo

Il tracciato è un cittadino, ma è anche una novità e quindi non abbiamo precedenti su cui basarci. Las Vegas ha già ospitato due gare di F1 con la denominazione di Caesars Palace Grand Prix, nel 1981 (la gara fu vinta da Alan Jones con la Williams) e nel 1982 (vittoria di Michele Alboreto con la Tyrrell). Las Vegas vide inoltre Nelson Piquet e Keke Rosberg conquistare il titolo rispettivamente nell’81 e nell’82 con il quinto posto. Situato nel cuore di Las Vegas, il nuovo circuito cittadino di 6,2 km e 17 curve si snoda tra luoghi iconici come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian. La velocità media dovrebbe eguagliare quella di Monza.

Proprio pneumatici e meteo hanno tenuto banco tra i grandi enigmi di questo weekend. Si valuta infatti come potrà creare problemi l’asfalto, ma anche il fatto di correre di notte nel deserto. Per le ore di gara sono previsti 10°, il dato più basso della stagione.

Quote GP Las Vegas 2023

Vediamo tutte le quote Bet365 per questo GP Las Vegas.

FREE PICK GP Las Vegas 2023

E’ molto pericoloso puntare su questo GP, ma una giocata la facciamo, anche se a stake minimo, e anche se quest’anno ogni volta che abbiamo puntato in un modo o nell’altro su Sergio Perez, abbiamo pagato, ma su questo tracciato la Red Bull sembra avere un vantaggio di velocità e il messicano deve provare a chiudere in positivo la stagione, difendendo il 2° posto da Hamilton. Dando per scontato Verstappen (che comunque non ama questa tappa in cui ha detto di sentirsi come un pagliaccio in uno show più che un pilota in uN GP) e fidandoci un ultima volta di Perez prendiamo RED BULL ENTRAMBE A PODIO @3.50, ma come detto, stake basso!

Tra gli altri ci aspettiamo che questo tracciato possa essere positivo per le Ferrari. Nei tracciati simili a questo come Baku e Singapore, la Rossa ha fatto bene e almeno un pilota potrebbe andare a podio, ma ci sono anche note negative e possibili problemi. Se il tracciato ben si potrebbe adattare, l’asfalto e il degrado gomme, come le temperature potrebbero essere un problema. Difficile pronosticare la monoposto di Maranello, forse meglio saltarla, o aspettare almeno le libere.

Come singolo pilota segnaliamo Daniel Ricciardo. L’Alpha Tauri ha dimostrato di andare forte negli ultimi GP, e pure a Las Vegas potrebbe confermarsi anche se l’australiano ha raccolto poco da quando è rientrato, sicuramente mento di quanto avrebbe meritato e potuto. Al momento i book lo mettono solo contro il compagno di scuderia, Yuki Tsunoda, che è già un TaT valido per Ricciardo, ma non ha lo stesso valore rispetto ad un accoppiamento con un altro pilota, quindi aspettiamo nuovi abbinamenti lungo il weekend e aspettiamo di trarre qualche conclusione dalle prime libere, ma questo sarà tutto materiale in esclusiva per gli utenti VIP di Telegram.

Rimane comunque il fatto delle tante incognite per la novità del tracciato, di come risponderanno le gomme a questo asfalto e anche il discorso legato alle temperature molto basse (si corre di notte). Insomma, le variabili sono tante, e sembrano perfette per una Safety Car; lo sanno anche i bookmakers che infatti propongono questa opzione appena @1.25.

