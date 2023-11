Risultati GP Las Vegas 2023. Max Verstappen trionfa anche sulla strip, davanti ad un ottimo Charles Leclerc, in un Gran Premio molto divertente nel deserto del Nevada. La prossima settimana si torna subito in pista per l’ultimo appuntamento stagionale ad Abu Dhabi che sarà determinante anche per la sfida tra Mercedes e Ferrari per il 2° posto nella classifica costruttori.

Risultati GP Las Vegas 2023: Verstappen vince sulla strip

Max Verstappen trionfa anche nel GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul velocissimo tracciato americano, l’olandese parte forte, pure troppo visto che spinge fuori pista Charles Leclerc ma, dopo la penalità di 5 secondi e altri problemi, riesce nel doppio sorpasso su Leclerc e su Sergio Perez, che lo seguono sul podio. L’altra Ferrari di Carlos Sainz chiude col sesto posto al termine di una gara partita dal 12° posto in griglia per la penalizzazione di 10 posizioni e iniziata con un testacoda.

Alle spalle succede di tutto, con l’Alpine di Esteban Ocon che ha la meglio sull’Aston Martin di Lance Stroll per il quarto posto. A completare la top-10 ci sono Lewis Hamilton, George Russell, Fernando Alonso ed Oscar Piastri.

Fuori dalla zona punti Pierre Gasly, Alexander Albon e i motorizzati Ferrari (Magnussen 13°, Zhou 15° e Bottas 17°). Sfortunato Lando Norris, costretto ad abbandonare la gara al terzo giro per un problema alla sua McLaren, che lo ha spedito violentemente e ad alta velocità contro le barriere.

Torniamo a vincere anche noi con le free pick di Panda che per il nuovo tracciato di Las Vegas ha limitato le giocate, proponendo solo il doppio podio Red Bull per una bella quota @3.50.

Risultati GP Las Vegas 2023: ordine d’arrivo e classifiche

F1, GP Las Vegas: ordine d’arrivo

Max VERSTAPPEN

Charles LECLERC+2.070

Sergio PEREZ+2.241

Esteban OCON+18.665

Lance STROLL+20.067

Carlos SAINZ+20.834

Lewis HAMILTON+21.755

George RUSSELL+23.091

Fernando ALONSO+25.964

Oscar PIASTRI+29.496

Pierre GASLY+34.270

Alexander ALBON+43.398

Kevin MAGNUSSEN+44.825

Daniel RICCIARDO+48.525

Guanyu ZHOU+50.162

Logan SARGEANT+50.882

Valtteri BOTTAS+85.350

Yuki TSUNODA ritirato

Nico HULKENBERG ritirato

Lando NORRIS ritirato

F1 Classifica Piloti

1. M. Verstappen (Red Bull) 549 punti

2. S. Perez (Red Bull) 273

3. L. Hamilton (Mercedes) 232

4. C. Sainz (Ferrari) 200

5. F. Alonso (Aston Martin) 200

6. L. Norris (McLaren) 195

7. C. Leclerc (Ferrari) 188

8. G. Russell (Mercedes) 160

9. O. Piastri (McLaren) 89

10. L. Stroll (Aston Martin) 73

11. P. Gasly (Alpine) 62

12. E. Ocon (Alpine) 58

13. A. Albon (Williams) 27

14. Y. Tsunoda (AlphaTauri) 13

15. V. Bottas (Alfa Romeo) 10

16. N. Hulkenberg (Haas) 9

17. G. Zhou (Alfa Romeo) 6

18. D. Ricciardo (AlphaTauri) 6

19. K. Magnussen (Haas) 3

20. L. Lawson (AlphaTauri) 2

21. L. Sargeant (Williams) 1

22. N. De Vries (AlphaTauri) 0

F1 Classifica Costruttori

1 RED BULL 822

2 MERCEDES 392

3 FERRARI 388

4 MCLAREN 284

5 ASTON MARTIN 273

6 ALPINE RENAULT 120

7 WILLIAMS MERCEDES 28

8 ALPHATAURI 21

9 ALFA ROMEO FERRARI 16

10 HAAS FERRARI 12

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost e prossimo GP: ultimo appuntamento ad Abu Dhabi

Nessuna sosta, il prossimo fine settimana si torna subito in pista, e per l’ultima volta, col Gran Premio di Abu Dhabi che chiuderà la stagione. E’ sempre Max Verstappen, il cannibale a caccia di record, l’uomo da battere, ma ruba la scena anche la sfida per il 2° posto nel campionato costruttori tra Mercedes e Ferrari. I tedeschi negli ultimi GP sono calati e hanno faticato delapidando il vantaggio sulla Rossa che ora è dietro solo 4 punti. Tutto si giocherà a Yas Marina. Secondo SNAI le quote antepost sul 2° posto sono perfettamente alla pari @1.85.

Su SISAL le prime quote della prossima settimana a Yas Marina danno come sempre Max Verstappen dominante sia in qualifica @1.50, che in gara @1.20. Lando Norris @9 e Sergio Perez @11 sono smaccatissimi, poi arriva Charles Leclerc @13 di domenica, mentre il suo compagno, Carlos Sainz @21, è molto più indietro. Stessa cosa per le Mercedes con Lewis Hamilton @19 e George Russell @26. Tornando al sabato, e tornando a Leclerc, è il monegasco è il principale avversario di Max sul giro veloce, con Leclerc che si gioca @4, meglio anche di Norris che pure qui troviamo @9 volte la posta.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB