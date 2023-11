Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2023. Siamo arrivati al gran finale di stagione per la Formula 1. Ferrari e Mercedes si giocano ancora il 2° posto nella classifica costruttori, ma la Rossa non ha mai vinto a Yas Marina.

Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2023: i protagonisti da Yas Marina

Dopo lo spettacolo di Las Vegas la Formula 1 torna subito in pista per il grande finale di stagione col Gran Premio di Abu Dhabi 2023. Max Verstappen ha vinto ancora ma resta aperta più che mai la lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori (vinto da Red Bull) con Mercedes e Ferrari divise da soli quattro punti. A livello quote gli esperti Sisal ritengono la scuderia di Maranello leggermente avanti @1,72 per il secondo posto nei costruttori rispetto alle Frecce d’Argento, offerte @2,00.

Sergio Perez, l’altro alfiere della scuderia austro-britannica, ha blindato il secondo posto dopo la terza posizione ottenuta a Las Vegas, mentre Carlos Sainz e Fernando Alonso sono appaiati a quota 200 punti nella lotta per il 4° posto alle spalle di Lewis Hamilton, ormai sicuro della terza piazza. A 5 lunghezze dalla quarta posizione, insegue Lando Norris, a sua volta con 7 punti in più su Charles Leclerc.

Nelle quote Max Verstappen è ovviamente il favorito per centrare il successo numero 19 dell’annata. Il tre volte campione del mondo (che qui vince da 3 anni di fila) è dato vincente @1,30. Lando Norris, McLaren, vuole cancellare immediatamente il ritiro di Las Vegas e cerca la sua prima vittoria in Formula 1 dopo tanti podi, ben 13. In caso di successo, offerto @9,00, il pilota inglese potrebbe centrare il quarto posto iridato, suo miglior piazzamento in carriera.

Dopo tanto digiuno, la vittoria manca dal GP di Arabia Saudita del 2021, anche Lewis Hamilton sogna il gradino più alto del podio. Il sette volte iridato vuole centrare il sesto successo ad Abu Dhabi insieme alla Mercedes, impresa in quota @12. Yas Marina, per la Ferrari, ha sempre rappresentato più gioie che dolori visto che qui, nel 2010, Fernando Alonso perse un titolo, che sembrava già vinto, nei confronti di Sebastian Vettel. La Rossa, sui tornanti del Golfo Persico, non ha mai vinto e vuole interrompere questo tabù. Gli esperti Sisal ritengono che una Ferrari, prima sotto la bandiera a scacchi, sia ipotesi @7,50. Charles Leclerc, ancora in cerca del primo successo stagionale, si gioca @12 mentre Carlos Sainz che bissa la vittoria di Singapore pagherebbe @20 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2023: programma completo e Guida TV Formula 1

Il gran premio di Abu Dhabi di Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV integralmente e in esclusiva sulla piattaforma di Sky Sport. In streaming, invece, l’appuntamento live è su Now e Sky Go. Su TV8 (anche in streaming su Tv8.it), invece, si potranno seguire in chiaro qualifiche e gara, ma solo in differita. Di seguito la programmazione completa del weekende che prenderà il via venerdì 24 novembre per concludersi domenica 26 novembre 2023.

Venerdì 24 novembre

08:05-08:50 F2 Prove Libere (diretta Sky Sport)

10:30-11:30 F1 Prove Libere 1 (diretta Sky Sport)

12:00-12:30 F2 Qualifiche (diretta Sky Sport)

14:00-15:00 F1 Prove Libere 2 (diretta Sky Sport)

Sabato 25 novembre

11:30-12:30 F1 Prove libere 3 (diretta Sky Sport)

13:20 F2 Gara Sprint (diretta Sky Sport)

15:00-16:00 F1 Qualifiche ((diretta Sky Sport e differita su TV8 alle 18:30)

Domenica 26 novembre

10:15 F2 Feature Race (diretta Sky Sport)

14:00 F1 Gara ((diretta Sky Sport e differita su TV8 alle 19:00)

Pronostici F1 GP Abu Dhabi 2023: Circuito, meteo, pneumatici

Il circuito di Yas Marina Circuit venne realizzato nel 2009 da Herman Tilke. La pista è un mix molto particolare di lunghi rettilinei e parti guidate, quasi cittadine. I due lunghi rettilinei che caratterizzano questa pista premiano molto le power unit più efficienti; l’uso dell’ala mobile può garantire un vantaggio di oltre 15 km/h quando aperta, dato l’assetto ad alto carico che di solito i piloti utilizzano su questo tracciato.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 5,554 km. Numero di curve: 21, dodici a sinistra e nove a destra. Senso di marcia: antiorario. Carico Aerodinamico: Medio. Velocità massima: 335 km/h. Possibilità di safety car: 40%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Categoria Freni: Hard. Numero di frenate: 13. Frenata più impegnativa: la quinta staccata alla curva 8.

Record. Il record di successi lo detengono pari merito Mercedes e Red Bull (6), mentre Lewis Hamilton vanta 5 vittorie, +2 su Sebastian Vettel e Max Verstappen (che ha vinto tutte le ultime 3 edizioni). Il britannico è anche detentore del record di pole position (5). Il giro record della pista, invece, lo detiene l’olandese attuale campione in carica, che il 12 dicembre del 2021 ha fermato il cronometro in 1’26″103 con la sua Red Bull.

Pneumatici. Pirelli ha scelto il set più morbido di mescole, vale a dire: C3, C4, C5. Sono stati apportati dei cambiamenti alla pista per aumentare i sorpassi. Per questo motivo, aumenteranno velocità e carichi in alcune curve ma l’asfalto restando liscio apporterà un livello medio di stress sugli pneumatici per quanto concerne usura e degrado.

Quote GP Abu Dhabi 2023

FREE PICK GP Abu Dhabi 2023

Gran finale di stagione, un ottima stagione con le giocate di Panda che ci ha mandato in cassa anche la settimana scorsa a Las Vegas col doppio podio Red Bull in quota @3.50. Questa settimana al contrario lasciamo stare le giocate di F1 e ci concentriamo sulla MotoGP come free pick. Clicca qui per la nostra giocata gratis sul GP Valencia.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB