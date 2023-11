Finale Stagione 2023 F1. La stagione di Formula 1 si chiude ad Abu Dhabi dove era rimasto poco da giocarsi, con cannibale Max Verstappen che ha vinto il 19° GP stagionale. C’era la sfida per il 2° posto nei costruttori, sfida vinta dalla Mercedes, aiutata anche da una contestata penalizzazione. Stagione da più di 10 unità di profitto con le scommesse di Panda e della nostra redazione.

Finale Stagione 2023 F1: Max chiude con un altro successo

La stagione di Formula 1 si chiude con l’ennesimo successo di Max Verstappen, il 19° in questo 2023 di F1. L’olandese domina dal primo giro anche il GP conclusivo ad Abu Dhabi, tagliando il traguardo davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez e alla Ferrari di Charles Leclerc. Il messicano, tuttavia, al termine della gara subisce una penalità di 5 secondi (contatto con Norris) e perde la posizione a beneficio sia del monegasco (2°), sia della Mercedes di George Russell, che diventa terzo. Il 9° posto di Hamilton e il ritiro di Sainz sanciscono il mancato sorpasso della Rossa sulla Mercedes nella classifica costruttori: la Ferrari chiude così la stagione al terzo posto.

Verstappen saluta il 2023 con 575 punti, 290 in più del secondo classificato, il compagno di team in Red Bull, Perez, e una lunga serie di record infranti. Anche a Yas Marina il tre volte iridato domina in maniera indiscussa, difendendosi benissimo dagli assalti di Leclerc al primo giro e prendendo poi il largo come d’abitudine, specialmente dopo aver montato le gomme hard al primo pit-stop. Per Leclerc una gara tutto sommato positiva, che gli vale il sesto podio stagionale (più uno in Sprint Race), ma che non basta a portare a compimento il sorpasso della Ferrari sulla Mercedes al 2° posto della classifica costruttori. Decisivo per la scuderia britannica il 3° posto conquistato da Russell, che approfitta della giornata non brillantissima della McLaren per attaccare Piastri in pista e poi beffare Norris in corsia box.

Il weekend da incubo di Carlos Sainz si chiude invece con un ritiro: lo spagnolo, che partiva 16° dopo la disastrosa qualifica di sabato, spera fino all’ultimo nell’ingresso della Safety Car per tentare un disperato assalto alla zona punti, ma la gara prosegue senza imprevisti e, dopo l’ultimo pit-stop, la Ferrari decide di richiamarlo definitivamente ai box.

E’ stata una stagione fantastica con i Motori e le scommesse di Panda. Abbiamo chiuso con più di 10 unità di profitto (+€1.004,00). Panda che ha fatto anche meglio di Super Max come striscia vincente, con 11 free pick vinte consecutivamente! Noi vi diamo appuntamento alla prossima stagione di Motori, ma sul canale Telegram di Betting Maniac (trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo) i pronostici dei nostri tipsters continuano sugli altri sport, in particolare quelli americani. Ecco il rendimento complessivo di Panda sulla F1:

Finale Stagione 2023 F1: classifiche finali

F1, GP Abu Dhabi: ordine d’arrivo

Max VERSTAPPEN Red Bull Racing

Charles LECLERC Ferrari +17.993

George RUSSELL Mercedes +20.328

Sergio PEREZ Red Bull Racing +21.453

Lando NORRIS McLaren +24.284

Oscar PIASTRI McLaren +31.487

Fernando ALONSO Aston Martin +39.512

Yuki TSUNODA AlphaTauri +43.088

Lewis HAMILTON Mercedes +44.424

Lance STROLL Aston Martin +55.632

Daniel RICCIARDO AlphaTauri +56.229

Esteban OCON Alpine +66.373

Pierre GASLY Alpine +70.360

Alexander ALBON Williams +73.184

Nico HULKENBERG Haas F1 Team +83.696

Logan SARGEANT Williams +87.791

Guanyu ZHOU Alfa Romeo +89.422

Carlos SAINZ Ferrari 1Laltteri BOTTAS Alfa Romeo 1L

Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1L

F1, Classifica Piloti

M. Verstappen (Red Bull) 575 punti

S. Perez (Red Bull) 285

L. Hamilton (Mercedes) 234

F. Alonso (Aston Martin) 206

C. Leclerc (Ferrari) 206

L. Norris (McLaren) 205

C. Sainz (Ferrari) 200

G. Russell (Mercedes) 175

O. Piastri (McLaren) 97

L. Stroll (Aston Martin) 74

P. Gasly (Alpine) 62

E. Ocon (Alpine) 58

A. Albon (Williams) 27

Y. Tsunoda (AlphaTauri) 17

V. Bottas (Alfa Romeo) 10

N. Hulkenberg (Haas) 9

G. Zhou (Alfa Romeo) 6

D. Ricciardo (AlphaTauri) 6

K. Magnussen (Haas) 3

L. Lawson (AlphaTauri) 2

L. Sargeant (Williams) 1

N. De Vries (AlphaTauri) 0

F1, Classifica Costruttori

Red Bull 860 punti

Mercedes 409

Ferrari 406

McLaren 302

Aston Martin 280

Alpine 120

Williams 28

AlphaTauri 25

Alfa Romeo 16

Haas 12

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB