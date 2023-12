Quote Formula 1 stagione 2024. Il 2023 si F1 si è appena concluso con un altra vittoria dominante di Max Verstappen. L’olandese della Red Bull apre super favorito anche per il prossimo anno. Ferrari indietro nonostante la rossa abbia chiuso in crescendo la passata stagione.

Quote Formula 1 stagione 2024: domina sempre Max

Il dominatore delle ultime tre stagioni di Formula 1 è il grande favorito per calare il poker nel 2024. Parliamo ovviamente di Max Verstappen che comanda le lavagne delle prime quote antepost per la vittoria nel campionato piloti della prossima stagione di F1 con una micro quota @1.20. In effetti il dominio dell’olandese della Red Bull è stato tale che è difficile pensare che non arriverà il titolo anche nel 2024.

La Ferrari potrà essere l’antagonista? La scuderia di Maranello ha chiuso in crescita il 2023, ma nemmeno il 2024 sembra l’anno della svolta. Il distacco dalla Red Bull è ancora ampio e la Rossa nel 2023 alla fine ha chiuso anche dietro alla Mercedes. I tedeschi però sono stati davvero imprevedibili nelle ultime stagioni. Alla fine la vera antagonista della Red Bull potrebbe essere la McLaren.

Non a caso proprio Lando Norris @9 è in seconda posizione nelle quote antepost, assieme a Lewis Hamilton @9. Più indietro la Ferrari di Charles Leclerc, per non parlare di Sergio Perez @36, dietro a George Russell e al pari di Sergio Perez. Dubbi sulla Aston Martin, potrebbe essere una stagione buona dopo le ottime cose viste all’inizio del 2023, prima di un netto calo. Al momento Fernando Alonso rimane in tripla cifra @101 volte la posta.

Ovviamente seguiremo anche questa stagione, GP dopo GP con le analisi sul sito e le giocate di Panda nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC, dopo un grande 2023 con i pronostici sui motori. Trovate tutti i dettagli in fondo a questo articolo.

Quote Formula 1 stagione 2024: albo d’oro ultime stagioni

2023 VERSTAPPEN M. RED BULL

2022 VERSTAPPEN M. RED BULL

2021 VERSTAPPEN M. RED BULL

2020 HAMILTON L. MERCEDES

2019 HAMILTON L. MERCEDES

2018 HAMILTON L. MERCEDES

2017 HAMILTON L. MERCEDES

2016 ROSBERG N. MERCEDES

2015 HAMILTON L. MERCEDES

2014 HAMILTON L. MERCEDES

2013 VETTEL S. RED BULL

2012 VETTEL S. RED BULL

